Politička pravila u sportu : po pravilima Međunarodnog Olimpijskog Komiteta MOK na 33 Olimpijadi ljetnjih igara u Parizu učestvuje 15 ruskih sportista kao ‘neutralni individualci’

Danas su počele 33 Ljetnje olimpijske igre u Parizu gdje će se sportisti natjecati od 26 jula do 11. augusta ove godine. Kvalifikaciju za ovo takmičenje Pariz je dobio još 2017. godine, predviđa se učešće najmanje 10.500 sportista iz oko 200 zemalja u 32 sporta i 329 sportskih disciplina.

Međutim, među natjecateljima ove godine nema Rusije i njenih predstavnika, iako je ona zna se, olimpijska velesila ali biće nešto malo Rusa. Olimpijski Komitet je dozvolio učešće za 15 sportista iz Rusije pod posebnim pravilima. Mogu se takmičiti po doznakom AIN (athlete individuele neuter), što bi se reklo u prijevodu sa francuskog ‘kao individulani neutralni sportisti‘, bez himne, zastave i boja nacionalne reprezentacije. Nevidljiv Rusi, šta li?

Odluka MOKa je rezultat sankcija uvedenih Rusiji nakon agresije na Ukrajinu slijedom čega je pozvano na Olimpijadu 36 ruskih sportista koji se žele takmičiti pod ovakvim nazivom i pravilima AIN, prijavilo se njih 15. MOK je posebno oformio sistem provjera koji je kreiran kako bi se blokirao svaki onaj sportista koji podržava rat ili ima kave veze sa vojskom.

Odluka je čudna i zbunjujuća pa ako hoćete i kontroverzna. Kako utvrditi ko je ‘neutralan u ratu’, ko ima ako nema ‘veze sa vojskom’, te posebno kako će se, u slučaju evetualno pobjede i uzimanja medalje to objaviti i zvanično potvrditi a da se ne spomene Rusija. To znaju samo u MOKu. Indivudalac i neutralac iz Rusije ili šta? Jer, ma kako bio takav nosilac medalje ‘neutralac i individua‘, on je ipak Rus. Nesvrstan i neutralan!? Puno bi bilo bolje da je MOK ostao u cjelosti kod potpunih sankcija ili da ih se nije pridržavao, ovakvo ‘napola’ rješenje je presedan. Čime MOK javno ulazi u sferu politike u sportu na pogrešan i intrigantan način. Kako odprilike i EU provodi sankcije, pojedinačno i selektivno. Ili, recimo, kako se u BiH političarenju uvode politička pravila radi zaobilaženja propisa.

Šta znam, kao kad kod nas u BiH dojučerašnji član i kandidat jedne partije promijeni dres i odluku pa se proglasi ‘nezavisnim’ a i dalje ostaje u stolici stranke koja ga je izabrala i zastupa njene interese i naredbe.

photo : Olimpijada u Parizu 2024, arhiv