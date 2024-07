NEKA CRKNE DODIKU KRAVA MAKAR IZGORILA I MOJA ČITAVA ‘ŠTALA’ : Čemu ‘šuplja’ kad se zna da su famozni ‘Mehanizam koordinacije’ u vezi Reformske EU agende i Plana rasta EU dogovorili i sručili SDA sadašnji i bivši puleni ‘europejci’

_ Priču oko propasti 70 miliona iz prve tranše EU ‘teške’ dvije milijarde eura takozvnog Plana rasta oko čega se bh javnost siluje već nekoliko dana, treba završiti. I jasno reći : propast ove pomoći EU skrivili su prvaci SDA još davne 2016. godine, o čemu smo pisali u dva navrata. Pa će se vidjeti ‘odakle vjetar puše’.

Podsjećamo, nema to blage veze sa ‘izdajom naroda’, ‘davanju Dodiku ili Čoviću’, radi se o realizaciji dogovora postignutog u restoranu ‘Barka’ u Istočnom Sarajevu kojeg su postigli sporazumom Bakir Izetbegović i Dodik, nakon dobre zakuske i još boljeg ručka. I tada kao i danas, lova i to posebno ‘džabica’ iz EU je bila glavni mamac. I tada su bile silne ‘blokade’, svađe i nadmudrivanja između ‘državotvorne vlasti’ u kojoj je bila SDA, Dodik i Čović, sada ko što znamo tu su ‘trojka’ plus Dragan Čović. EU je tražila dokument u realizaciji ‘agende’ da bi se uzelo nekih tričavih 500 miliona, Bakir je ‘branio’ državu a Dodik Republiku Srpsku i sve je zapelo oko toga da li u ovim sporazumima trebaju učestvovati entiteti i Kantoni kako je tražio Dodik ili je dovoljno da to završi Vijeće ministara. Najjednostavnije : kako će mo podijeliti plijen rođače.

Tada je Izetbegović sklopio ‘historijski dogovor’ po kojem se o svemu u vezi uzimanja para u EU mora pitati i Republika Srpska i Kantoni i vlast je ‘prodisala’. Došla lova. Bakir je u medijima predstavljen kao spasilac države a Dodik Republike Srpske, iako se moglo vidjeti kuda taj dogovor vodi. Odmah, prije nego je i podrignuo, nasmijani Dodik je bezobrazno i pobjednički, jer je zaista namagračio Bakira a što mu nije ni bilo baš teško, uzviknuo u mikrofon i kamere historijsku rečenicu koja nam se dešava ovih dana.

‘Od sada pa u buduće, ništa više se neće odlučivati bez nas’. Tite mi, kao da je još tada Bakir znao da će jednog dana biti opozicija pa će se ‘pitati’ bar u jednom Kantonu. Jer, tim dogovorom, dato je pravo ne samo Dodiku da odlučuje već i šefovima Kantona.

‘Deblokator’ džave i procesa Bakir Izetbegović se nevino smijuljio a onda su ‘pale’ slike i zagrljaji. Rukohvate i osmijehe podijelili su tada i drugi. Među prvima ondašnji federalni premijer Fadil Novalić a odmah do njega SDA čudo od politike Denis Zvizdić koji je sada u taboru Dine Konakovića i ‘NiP’ stranke i sa ‘mudrostima’ kao da nikad nije vidio SDA niti je sa Bakirom išao na hadžiluk o trošku države, tada je bio SDAov predsjedavajući Vijaća ministara. Koje Vijeće je pod predsjedanjem Zvizdića ovaj Sporazum i na Vijeću ozvaničilo. Bila je ti i Željka Cvijanović ali samo kao ukras, naravno tu je kao i uvijek bila i EU. Fantomski ambasador iz EU Wigemark koji je kompromitovan napustio BiH skoro tajno, ugovorio je ovaj ‘istorijski krkanluk’ koji je došao na naplatu i izišao ‘na nos’ čak i EU. Zato, jer nema saglasnosti i suradnje a ima Sporazum.

_ U praksi, ovo sijelo u ‘Barci’ koje je kao nekad što je po mitologiji Noah spašavao ljude i životinje od propasti i ‘Kijameta’, ‘spašavalo je državu’ a dobili smo račun na naplatu sada, 2024. godine kroz Plan rasta EU Reformske agende, tako što se najmanje 1000 političkih stranačkih uhljeba i funkcionera u Kantonima i entitetima moraju prvo složiti i dogovoriti da bi bilo šta dobili od EU, posebno lovu. No, Izetbegovićeve manipulacije ne prestaju ovdje, one su prisutne stalno a vidljive posebno odkako je izgubio vlast, pa više ne može ‘davati’ i ‘izdavati’. Do ‘Barke’ – blokirao je Dodik, poslije nje Bakir. Osim što su četiri SDA Kantona odbile dati saglasnost na Plan rasta i primitak prve tranše love, Bakir i SDA imaju i dodatni motiv. A to je da se u svakom pogledu napakosti Dodiku i Republici Srpskoj, to je sada ‘agenda BiH’ u kojoj su iako ‘neprijatelji’, počesto i vlastodršci i iz ‘trojke’ njegovi partneri. Pa makar i ‘njegovom narodu’ (njemu neće sigurno ništa naškoditi) bilo gore. Po onoj ‘neka crkne Dodiku krava, makar meni izgorila čitava štala’. Da bi prikrio to svoje umijeće, dao se na izbalansirane laži o ‘izdaji države’, o tome kako se ‘sve dade Dodiku i Čoviću’, kako se ‘ne spominje u dogovoru državnost’ i još milion sličnih već u javnosti prihvaćenih trica i ku(r)čina iz kupatila SDA mafije. Jer, Bakir i njegova zelena termitska buržoazija se ne može pomiriti sa činjenicom da nisu više u mogućnosti da ‘daju’. Ali zato mogu da ‘izdaju’ sa prebacivanjem ‘izdaje’ na druge. Savim uhodano i prepoznatljivo.

_ Najjače je ono što je najdrskije i najbezobraznije pa tako osim ponavljanja ‘davanja’ i ‘izdaje’ Bakir neće ići dalje. Kada bi se pravio spisak svih njegovih i SDA izdaja to bi bio roman u šestanest tomova, no on zna da narod u BiH ima kokošju pamet ošamućenu dodatno mržnjom i neprijateljstvom te svojatanjem države i vjere. Pa misli da će i on uspjeti kao i njegov Babo. Ne zaboravimo, riječ ‘izdaja’ kojom već više od godinu dana SDA sa svojim pratećim partnerima strankama obasipa bh državnike i sve druge neistomišljenike je preteška ali od nje se ne odustaje. Ona više pristaje Izetbegovićima nego sadašnjoj garnituri u vlasti, ali kažem, ona ‘pali’ jer se ponavljanjem pretvara u istinu. Dokazi su tu, od Daytona kojim je Alija izdao Srebrenicu i državu koja je svedena na 23 % do ‘Aprilskog paketa’ kojeg je skupa sa Bakirom sručio prednik Efendića Haris Silajdžić i Stranka za BiH, dokumenta kojeg su pripremali onda davno Amerikanci (2006, uz Ustane promjene u BiH) i kojim je bila dogovorena u čitavoj BiH jedinstevna policija i još mnogo toga no ‘zbog odbrane države to je palo u vodu, pa preko Revizije, četvrtog delegata u bh Parlamebtu datog Dodiku, pa nadalje i naviše. Sve je to stalo pod Bakirovu smicalicu koja se ponavlja ne samo iz njegovog ureda već i sa minbera džamija pod digmom ‘kako SDA izdati ne zna’. Nezna ako ne stigne.

_ Ovo protivljenje Planu rasta Bakir je izveo školski. Svojim Sporazumom kojeg je kao Ćaća mu Alija potpisao pa ga sad odbija i neda saglasnot, pokazao je kako se ruši i dogovor i država, kad zatreba. Ali, prepoznali su to čak i Amerikanci, ambasador Murphy se oglasio, nije izdržao.

Međutim, i plač pojedinih njegovih bivših jarana sada sa foteljama u drugim strankama, kao što je metiljavi ‘profa’ Denis Zvizdić naprimjer, smiješan je i tragičan istovremeno. Zato jer Plan rasta nije do kraja usaglašen, i tek je počeo da ‘raste’. Zvizdić može plakati i proklinjati Bakira, već smo rekli i zašto. On – ‘profa’ je verifikovao Bakirov ‘deal’ sa Dodikom a sada kuka na Bakira. Da nisu pare u pitanju i EU kao dokaz kako ‘trojka’ dobro radi, on bi prije proglasio krivcem Dodika nego Bakira, no ima 7o milona razloga – eura da sada kenjka.

Ova istorijska fotografija koju ponovo objavljujemo je istorijska u pravom smislu. Na njoj su krivci za neuspjelo realizovanje Plana rasta, gledajte ih lafčine.

I ne pucajte u sopstvena koljena.

photo : Restoran ‘Barka’ 2016, historijski sporazum Bakira Izetbegovića i Dodika, desno Zvizdić i Novalić, lijevo Željka Cvijanović i Wigemark, arhiv