OTVORE, OTROVE, MOJ – Evo još jednog ‘svečanog’ poslije ‘radnog’ otvora : u Olovu se pod drugi put ‘otvara’ ista džamija ali pod novim imenom : Ahi Evran Veli Kiršehir. U Bos. Krupi počinje na kružnom toku gradnja ‘slamskog centra’ pored ljepotice Une, neboder za ahmedije, posebno zapišavanje teritorija odjekuje u Hercegovini, tu se dernek najvaljuje za 03. august…

* Kako ljeto odmiče, Islamska Zajednica BiH radi k’o ona ‘švapska’ šivaća mašina zvana ‘singerica’. Po metodu rada i odjecima, kao onaj srbijanski reper ‘Desingerica’. Onaj što pljuje i hrače, udara ih cipelama ili ih posipa rendanjem sira a posjetioci urlaju od sreće. Gradi se, temelji se, otvara se. Već smo pisali o ovom islamskom bh kolektivnom ludilu kojim se užurbano kao zapišavanjem zaokružuju muslimanske teritorije, mijenja se izgled gradova, parkova i elitnih destinacija po gradovima, peru se donatorske domaće i inostrane pare, a sve sa ciljem da se udovolji megalomanskim prohtjevima i ciljevima firme IZ BiH koja se totalno odmetnula od vjere i postala biznis korporacija. I da se, iako se zna, dokaže da smo šerijatska država. Već su u samo jednom mjesecu, ovog jula, ‘otvorene’ četiri džamije, najavljuju se novi otvori, a da bi se raja držala na uzdama, uz džamije, i da bi se vjera što više pokazala, ‘otvori’ se obavljaju po nekoliko puta. Već smo pisali da je džamija u Čeliću srušena pa na temeljima izgrađena nova i otvorena decembra prošle godine, ove godine se planira i reklamira ponovni otvor iste džamije za 27. juli. Ono bio ‘radni’, sad dolazi ‘svečani’ otvor. Ahmedije su načisto pogubile kompas, obraz i sve što uz to ide, imaju državu u svom smrtnom zagrljaju a Boga se ne boje.

‘Otvor’ džamije u Olovu koja je već jednom ‘otvorena’ 2022, kao ona u Čeliću ‘radno’, najavljuje se ali ‘kao svečani’ u dan 15. Septembar ove godine. Novo dovljenje, drmež, tarlahanje i bacanje para. Plus, ovim ‘svečanim’ javnim ugursuzlukom džamija dobiva i ime koje je teško izgovoriti : Ahi Evran Veli Kiršehir džamija. Kažu, dali ‘braća’ Turci pare, red je da im se odužimo. Nego.

* Posebne ‘potrebe’ za zapišavanjem teritorija se ističu i medijski glođu u Hercegovini. Znamo za ‘slučaj Lakišića harema’, ali nije jedini. Sa pozivom na ‘povratnička sela’ i povratnike, stižu nam novi. Od Stoca do Neuma, sve ne bi li se kako došlo do obale ‘našeg mora’, gdje je vječita želja sagraditi džamiju i zbog čega ‘stručnjaci’ rovare po kamenjarima i pijesku tražeći ‘nekadašnje temelje’.

Imali smo ‘slučaj’ džamije u Rabranima koji je razriješen tako što su visoki bh predstavnik, američki ambasador u BiH i bh bošnjački ministri na čelu sa notornom Duškom Jurišić na čelu, pritiscima na opštinske vlasti u Neumu verifikovale ovu ‘inat’ i nelegalno sagrađenu džamiju, ‘svečano’ je otvorena, već smo pisali o tome. Međutim, Bošnjaci i IZBiH idu dalje, jer nema kraja njihovim zahtjevima, sagradili su još jednu u ‘povratničkom naselju’ Gornja Duboka ‘na putu Stolac-Neum’ i u blizini Rabrana, ‘svečani’ otvor je zakazan za 03. august ove godine. Radiće autoprijevoznici, raja, u tom selu nema više od deset kuća sveukupno sa Bošnjacima i Hrvatima i kaad pogledaš sliku sela gdje vidiš samo munaru ‘naš svijetionik’, osim par kuća i zakržljalog šipražja ne vidiš drugo ništa. Na otvoru će biti svakako dosta naroda, jer ovo vozanje i vozikanje i služi da pokaže da ‘nas ima’. Poslije, kao i u mnogim drugim slučajevima, zviždaće džamija prazna, makar joj bh ministri postavili saobraćajen znakove na svako pet metara, da se slučajno ne promaši kad se pođe za Neum. Ali će se vidjeti i ostaće temelji ‘našeg postojanja’. Stolac je za IZBiH najnovije ‘bojno polje’, ‘spašavaju Hercegovinu’ od Hrvata. Iako grad nema više od pet do šest hiljada Bošnjaka, tu je uspostavljen ‘Medžlis’, posebna organizaciona jedinica Reisa i sagrađeno je 13 džamija. I ima posebnu godišnju ‘manifestaciju’ – Dani stolačkih džamija.

* Koliko je islam u BiH postao agresivan, štetan po muslimane i državu, ružan i naduravajući, sa željom da se po svaku cijenu pokaže, dokazuju i slike koje mediji posebno vole isticati. I mediji su država i gori od nje. Toliko je džamija uokolo ali ‘klanjači’, kleče i mole se svuda. Pored auto-puta, na cesti, u parku, namjerno i iz inata, samo da se ‘talasa’. Neki dan je na soc. mrežama osvanula slika jedne grupe muslimana (Arapa ili ‘naših’, ne zna se, sada smo isti) kako klanjaju u blizini Trebinja na putu. A samo što su prošli pored džamije u Trebinju. Jučer je isplivala i slika koju je neko okarakterisao kao ‘klanjanje ispod auspuha‘, gdje se vidi da neki vrli vjernik klanja umalo ispod auta na cesti. Klanja se i na sarajevskom aerodromu, odmah do kante za smeće iako i tu ima ‘mala džamija’, prostorija za klanjače, ali kamera tamo ne vidi a ovdje snima.

* Pisali smo i o tome kako se IZ BiH bori za elitne destinacije u gradu, na izletištima, pored rijeka i jezera. Sarajevo je zaista prenatrpano džamijama po čemu smo odavno ‘prešišali’ Tusku i Teheran, ali se i dalje vode bitke za trgove, centre i parkove. Jer, Reis gradi i nebodere, i obdaništa i hotele, još malo pa će i benzinske pumpe. Slično je i sa drugim gradovima u FBiH. To je onaj drugi biznis aspekt nekontrolisane gradnje džamija i nekakvih ‘islamskih centara‘ po vukojebinama ili po gradovima (gdje su posebno indikativne konferencijske sale za hiljade gostiju i biblioteke ‘gdje su svi dobrodošli ne samo muslimani‘, kao da će u Matuziće navaliti sva svjetska raja u biblioteke sa arapskim knjižnim fondom a selo ne možeš pronaći ni gps uređajem), prvi je, kao ovaj u Stocu zbog drugih razloga. Citiramo činovnika ispod ahmedije. ‘Svojim radom, obnovom, izgradnjom, rekonstrukcijom porušenog i uništenog Medžlis Stolac je dao veliki doprinos da lice grada Stoca ponovo zadobije svoj prepoznatljivi orijentalno-islamski ambijent, po kojem je, između ostalog, bio poznat do zadnjeg rata.’. Dakle, teritorija i Otomanski ambijent koji se mora vratiti.

A kako se dođe do ‘potrebe za džamijom’ kako to fino zna reći ‘mirotvorni’ političar Reis sa horor očima, objašnjava ‘stručnjak’ hodža iz Bos. Krupe.

‘Saznali smo za ovu lokaciju na kojoj će se graditi budući Islamski centar, te smo se raspitivali o cijeni, a ona je bila previsoka za nas jer su vlasnici tražili 300.000 KM. U međuvremenu, dogovorena je cijena za 150.000 KMa..‘ Jasno, traže izviđači, nema spavanja a ima love. Riječ je o lokaciji budućeg ‘islamskog centra’ u strogom centru opštine Bos. Krupa gdje su ahmedije ušicale lokaciju pored ljepotice Une i već dobile sva potrebna dokumenta. Tu će se graditi neboder na samom centralnom kružnom toku sa četiri sprata gdje će na vrhu biti restoran, ‘škola Kur’ana’ a niže su kancelarije za ahmedije. Tako kažu hodže u najavi. I tu će se ukrkati kao u selu Matuzići nekoliko miliona KMa, ili kao u Sanskom Mostu na ‘halal pijačni centar’, para ne fali, i biće opet nekoliko ‘otvora’. I u Vel. Kladuši ‘traže lokaciju’ za budući ‘islamski centar’, hoće strogi centar i čekaju, a džamija preko davdeset. Uprljaše osim centra gradova i izletišta i planine. Na Trebeviću se već počelo sa gradnjom džamije i ‘centra’. SDA delikventna braća Zahiragići dali ‘inicijativu’ a ‘trojka’ jedva dočekala. Ima i jedno izletište kod Sarajeva gdje su muž i žena sagradili vikendicu pa je kasnije pretvorili u malu džamiju, dograđen aje i munara sve od drveta. Međutim Reis ušicao da sruši tu manju pa da napravi veću džamiju. Megaloman voli samo veliko i vidljivo. I pritišće ženu, muž joj je u međuvremenu umro. Kaže u novinama ‘boriću se svim silama, nedam moju džamiju‘. Daćeš, daćeš, kad ti se ponudi cifra, džamijske sehare su duboke k’o afrički bunari.

* No, nije samo za ovo ‘singer džamijanje’ kriva sama IZBiH. Vlast BiH se naprosto utrkuje ko će dati više, jer onda si bliže Reisu i Bogu, i moćniji si. A narod aplaudira. Tako načelnik Bos. Krupe u startu za ‘islamski centar’ izdvaja 50.000 KMa iako grad po popisu ima 24 džamije. U ovoj siromašnoj opštini tek su jučer dobili rentgen aparat za Dom Zdravlja i to kao donaciju, ali koga briga. Osim toga, načelnik Halitović kaže i laže, naravno, kako će se ‘gradnjom ovog islamskog centra otvoriti mnoga radna mjesta’. Otvoriće se samo kancelarije za nezajažljive ahmedije i hotel na vrhu.

I načelnik Olova je širokogrudan, i on je ‘dao svoju kuću‘ koja je uz džamiju, da bude vakuf-Božje dobro. Eto mu sigurnih glasova za slijedeći mandat. Tako daju i ministri i članovi Predsjedništva. A daće posebno iz budžeta, dok mu deponija sa smećem usmrdila čitavu opštinu, ‘nema para’ za rješenje tog problem’.

Dok država dijeli novac sebi i džamijama, raja nema hljeba i lijekove i crkava, leševi se raspadaju po stanovima i šupama, nema se ni za preskupu sahranu jer kod Reisa je smrt pretvorena u Pravilnik i člansku partijsku knjižicu. Raja se ne može liječiti jer nema ni CT aparata i običnih rentgen slikača, raja nema hljeba ali im država za uzvrat otvara merhamet kuhinje. Raju u BiH generalno ne treba žaliti jer to raja voli i hoće, ali treba razbiti mit o tome da IZBiH nije dužna hraniti narod i otvarati fabrike. Tačno. Ali je dužna kad se već bavi biznisom da plaća porez kao i svako drugi a ne plaća ga. Pa neka država iz poreza pomaže narod. Dužna je, kad već ima love da ne dramči i ne guli sirotinju svakog petka sergijama, za svoje guzice. A dramči, eto. Dužna je da sjaše sa države a neće. I ne može, i sama je država.

Kada je prošle godine Medžlis Bos. Krupa skrkao ogromne pare u gradnju drvenog mosta do džamije na ostrvu na sred Une u mjestu Bos. Otoka, da bi hodžama bilo bliže i lakše do džamije, iako već postoji jedan most par stotina metara dalje, nisu se žalili ni bolesnici ni penzioneri. Slavili su i klicali. Pa nek’ onda pate.

photo : panorama sela Gornja Duboka opština Stolac, arhiv