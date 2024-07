Američka i svjetska javnost je odahnula : Joe Biden kandidat za Bijelu Kuću po drugi put konačno popustio pa odustao iz utrke. Eh, još kad bi odustao Trump ali neće, tek onda bi to bila vijest …. Bošnjaci u Americi koji se ponegdje nazivaju i Bosancima su već našli svog kandidata koji kao i Biden ‘voli muslimane’.

– Demokrate nemaju puno vremena i moraju rasčistiti čim prije ko će umjesto Joe Biden-a nastaviti utrku za Bijelu Kuću i ko će na megdan izaći Donald Trump-u koji je već dobio nominaciju svoje stranke Republikanaca, a neuspjelim atentatom na njega nedavno i vjetar u krila i javnog mnjenja i medija. Obzirom da je Biden već u odustanku podržao svoju podpredsjednicu Kamalu Harris, mediji već spekulišu sa njom kao zamjenom za Joe Biden-a međutim konvencija Demokrata ima zadnju riječ, iako Kamala ima najveće šanse. Trump je već ušicao na nju sa novom-starom taktikom. Joe Biden je nesposoban jer je ‘usporen’ i malo priča ali Kamala je nasuprot njemu također ‘nesposobna’ : jer previše priča i nekontrolisano se smije.

– Iskreno, gora dva kandidata Amerika nije nikad u svojoj istoriji imala, o tome smo već pisali, još kad bi kao i Biden iz utrke odustao Trump, a neće naravno, tek onda bi obrisi demokratije u USA postali jasna slika. Ovako, ostaje gorak okus neozbiljnosti u ovim predizbornim aktivnostima koji će pratiti izbornu kampanju sve do završetka. Joe Biden očigledno, sada se to i potvrđuje, zbog starosti a posebno zbog svojh mentalnih (ne)sposobnosti, usljed čega je već mjesecima predmet sprdnje i zafrkancije po socijalnim mrežama i nekim državnim medijima, nije bio dobar i pravi izbor za američkog predsjednika u drugom mandatu bez obzira na njegove reference odranije i njegov background. Padao je, zamuckivao, gubio se u javnim nastupima, griješio u imenima državnika i svog osoblja, prizivao mrtve kao žive, ali i pored toga Demokrate su sve to smatrale ‘normalnim gafovima’, podržavajući negov ostanak u utrci. I pravdajući njegove propuste umorom. Posebno su bila karikaturalna pojašnjenja kako je on odličan ali kad se naspava, između 10 ujutru i štaznam, pet popodne. Ili ono sa testovima njegovih ljekara, kad se golim okom vidi i čuje da Biden gubi kontrolu nad sobom. Čak iako se vidjelo da je pogubljen i na mahove da ne zna gdje se nalazi, ljekarski konzilijum je svjesno svojim izvještajima obmanjivao javnost kako je ‘sposoban kao mladić’. A što će biti zasigurno predmetom napada Trump-a i korišteno u daljnoj kampanji.

– I sam Biden se opirao povlačenju kao i njegova porodica, i dok smo gledali kako samo zbog njega podešavaju stepenice za ulazak u avion ili kako se udaljava nekontrolisano iz grupe na važnim sastancima u EU, često smo se pitali zašto se njegova supruga Jill ne oglasi i ne prekine ovu mučnu situaciju, jer se Biden pozivao na nju i na njenu odluku. Konačno, čini se da su na njegov odustanak ipak odlučili više drugi nego supruga, kao npr. Bill Clinton, Nency Pelosi, Barack Obama ili neki uticajniji u stranci, i dobro je što je ova agonija presječena.

Što se tiče Trumpa, po godinama nije daleko od Biden-a, i, iako psihofizički bolje stoji, bilo bi odlično kad bi i on odustao a neće. Nedavni atentat na njega mu je dao i prednost i vjetar u krila, međutim njegov prvi mandat a kasnije nakon onih nemilih scena i upada dirigovane rulje na Capitol, te posebno njegova agenda od koje ne odustaje, nisu ništa manje opasniji za Ameriku i njenu demokratiju od Bidenove ‘motorike’. Uostalom, on je već najavio da ostaje na isto fonu. Tjeraće se sa Kinom, sa Iranom, vratiće u propise ono što je Biden anulirao poslije njega, gradiće zidove i voditi bitke protiv emigracije, vratiće mnoge kontradiktorne konzervativne propise u vezi abortusa ili liječenja, učešća u programim NATO Saveza, ekologije i drugih sporazuma, te njegov neistraženi odnos sa Rusijom i Putinom, sve to ne uliva baš veliku nadu u ono najglavnije što je Americi potrebno a čeg anema dovoljno u predizbornim govorancijama. To je ekonomski i infrastruktirni razvoj, smanjenje podijeljenosti građana koja je dostigla kritičan nivo, povećanje standarda radnika i penzionera, studenata, te pojeftinjene zdravstvenih usluga koje su van kontrole svih osim moćnih korporacija, smanjenje domaćeg terorizma i ograničavanje naoružanja građana te smanjenje velikih poreza za građane. Kako je već godinu dana i više izložen sudskim i istražnim postupcima, i to je slaba karakteristika za kandidata bez obzira što se polako ti postupci gase i nestaju, sve to dovodi u sumnju njegove tvrdnje kako će učiniti Ameriku jakom i kako će zaustaviti rat u Ukrajini. Što se tiče njegovog odnosa prema Izraelu i Palestini, iako je kritikovao Biden-a za slabost i nesnalaženje u tim procesima, njegovo stajalište se tu bitno ne razlikuje. Na kraju svih krajeva, za početak, neka podastre državi svoje obračune taxe-poreza za zadnjih pet-šest godina što mu traže godinama a on ležerno odbija to učiniti, pa da vidimo koliko je iskren i transparentan. I koliko smo svi jednaki pred zakonom. Naime, iako je to obećavao još u prvom mandatu, još o tome nema zvaničnih izvještaja, obični građanin USA nesmije ni pomisliti da porez ne plati.

– Znamo, svake godine to bh mediji ističu i prenose, i ovaj put će biti u njima glavno pitanje za koga će glasati Bosanci koji se hoće zvati Bošnjacima svuda pa i u Americi. Glavnu ulogu kao i uvijek će voditi džemati i vjerske islamske ustanove u Americi koje preporuke za glasanje dobivaju iz Islamske Zajednice u BiH u Sarajevu. Konstanta je u svim dosadašnjim izborima je da se daje uvijek preporuka za kandidata Demokratske stranke, uz blesavo a jedino obrazloženje : za razliku od Demokrata – Republikanci ne vole muslimane. Što je apsolutno ne tačno i pogrešno. Čime se pravo glasa svodi kao i sve ostalo u BiH na islam i vjeru i glasovi bh muslimana obavezno idu demokratskom kandidatu. To se najviše vidi u biranju načelnika po opštinama, senatora ili guvernera kada veća mjesta sa bh populacijom kao što je St. Louis dobivaju pažnju, to se osjeti i u manjim zajednicama i u predsjedničkim izborima. U čemu i sami kandidati u tome učestvuju. Mi vama potporu za gradnje džamija i džemata i ‘grantove’ – vi nama glasove. I posao cvjeta. Tako u svakom gradu gdje žive Bošnjaci ili Bosanci, niče po nekoliko džamija ili islamskih centara, to je ‘našima’ najpreče. Da imamo što više džamija, da imamo halal hranu u bolnici i u školi i d anas puste petkom da idemo na molitvu ili da se u školskim kalendarima Bajram-praznik muslimana tretira kao neradni dan. U gradu Utica NY tako imamo bespotrebno četiri bogomolje u prečniku od 2 km, i permanentno načelnika koji se često viđa u džamijama pred izbore i uz islamske praznike i opštinski ‘grantovi’ su učestali dok se sva bitna pitanja o svima donose dogovorom načelnika i džamije, iako je to samo vjerska udruga, nisu ovdje svi vjernici. Tako se dobiva i posao u opštini ili nekim drugim organima države, preporuke džamije su veće od edukacije i stvarnih kvalifikacija. Jednoj džamiji uz Opštinu grada Utica NY bivši načelnik je čak poklonio javni park, za uzvrat, svi koriste njegov Funeral Service. No, to je dovoljno da ‘zavolimo’ načelnika i da uvijek glasamo za njega, ako je Demokrata. A kako je tek u St. Louisu gdje ima preko 50.000 emigranata iz BiH, u gradu Utica NY je negdje oko 6.000. Slično se radi i u izborima predsjednika. Prošli put su tu bile slatke priče oko ‘naših u štabu Biden-a’ (a zapravo radi se o koordinaciji turske organizacije, mi smo uvijek uz ‘braću’ Turke), i ove godine je osvanula slična skazka jednog bh mladića u njegovom štabu, ali ono najpogubnije i najblesavije pored ove vjerske konotacije i zaključka u izborima je tvrdnja bh medija kako ‘Bosanci odlučuju izbore u Americi’. Nekih 130.000 glasača odlučuju naspram preko 300 miliona građana ?

Na ovu ‘foru’ sa ljubavlju prema muslimanima ‘zaigrao je’ i Biden u prvom mandatu, sa pričom o posjeti Sarajevu u vrijeme rata i bombardovanju Srba, pa su mu slali pisma podrške bh državnici i ministri a u USA lijepili bilboarde sa njegovom slikom. I on se sam zadivio time i upao u zamku pa počeo govoriti arapski (‘Inshanllah’) što je bh raju dovelo do ludila i oduševljenja. Kakva zabluda!

Biden očigledno ‘nas’ ne poznaje. Da je ostao sada u utrci, naučio bi nešto. Sad bi ga nazivali ‘genocide Joe’ kako to već rade po nekim medijima u Sarajevu. I to samo zbog Palestine i njegove nesebične pomoći Izraelu. ‘Našima’ je važnija Palestina od nas samih. No, ako Kamala Harris zamijeni Biden-a, eto kandidata Bošnjaka i Bosanaca u Americi. ‘Naša je’, za nju će mo glasati. Logično. Umjesto da vide programe kandidata koji će popraviti njihov status, gleda se i viri u ‘nacionalno porijeklo’ i vjeru. No, upute iz Sarajeva i iz predstavništva Islamske Zajednice BiH (to je jedina vjerska organizacija u BiH koja kao država ima svoje zvanično predstavništvo u Americi) u Washington DC će kao i uvijek i sada biti jasne.

photo : Joe Biden i Kamala Harris, arhiv