INTERMEZZO PATRIOTIZAM: Ili šta nam donosi amandman na Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u KS : Pod ovim naslovom Srđan Puhalo poznati sociolog, analitičar i pisac iz Banja Luke, objavio je ovu urnebesnu kolumnu na portalu Walter.ba koju prenosimo u cjelosti i bez prepravki. Naslov je zbog sličnosti stila i obrade teme sa višegodišnjom kolumnom poznatog novinara i književnika Viktora Ivančića ‘Bilježnica Robija K’ – redakcijski. Mogao je biti i pod ‘Dnevnik malog Aleka’ iz popularnog talk show programa Ivana Ivanovića Dnevnik malog Aleka, odlučili smo se za Ivančića

Srđan Puhalo, objavljeno 22.07.2024, portal Valter.ba

Vlada Kantona Sarajevo nedavno je na glasanje dostavila prijedlog amandmana na Zakon o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju. Jedna od novina u zakonu je izvođenje himne Bosne i Hercegovine svakog prvog nastavnog dana u mjesecu. U amandmanu se kaže:

„Nastavna godina počinje intoniranjem državne himne i isticanjem državnih simbola Bosne i Hercegovine. Državna himna se intonira i svakog prvog nastavnog dana u svakom mjesecu na početku prvog časa svake smjene u kojoj se realizira odgojno-obrazovni rad“. Kako bi to moglo da izgleda iz perspektive jednog tinejdžera?

2. septembar 2024. godine

Danas je počela škola i istovremeno sam i tužan i radostan zbog toga. Dragi dnevniče, tužan sam jer ću morati da idem u školu i učim mnoge nepotrebne informacije, a radostan što se raja iz razreda ponovo skupila. Fale Adis i Kenan jer su se oni ovog ljeta odselili u Njemačku, a Sebija je bila opravdano odsutna iz škole, jer nije dostavila kompletnu dokumentaciju za upis. Majka kaže da su se Adis i Kenan spasili „i da smo mi trebali davno otići“, a babo se iznervirao zbog toga i rekao da on neće nigdje ići, jer smo svi mi odavno otišli u „pizdu materinu“. Danas smo na prvom času slušali neku dosadnu melodiju, koju je razredenica puštala preko telefona. Mi smo ćutali i slušali, a ona je kazala je da to himna Bosne i Hercegovine. Moramo da volimo svoju zemlju, pa makar bila i ovakva kakva je danas, kazala je.

1. oktobar 2024. godine

Dragi dnevniče, opet smo slušali himnu na prvom času i počinjem se osjećati baš patriotski. Onda je Mirnes pitao nastavnicu što mi ne možemo da pjevamo himnu, kao svi ostali narodi, a učiteljica mu je odgovorila da je to zbog politike i da naša himna nema tekst. Muris, iz prve klupe do vrata, je kazao da i Njemačka ima politiku i da njihovi fudbaleri pjevaju himnu. Nastavnica kazala da Njemačka nema Srbe i Hrvate. Potom je dodala da tekst firme nemaju ni Španija, San Marino i Kosovo, pa im ništa ne fali. Mi smo uglas rekli „ništa“ i odmarali oči gledajući u zelenu tablu.

1. novembar 2024. godine

Dragi dnevniče, danas je bilo odlično u školi. Nastavnica likovog nije ponijela svoj telefon i zamolila je onu štreberku Azru da pusti himnu BiH na prvom času preko svog telefona. Azra je našla himnu na YouTubeu i pustila, ali smo odmah skontali da to nije himna koju smo slušali do tada. Imala je tekst…

„Zemljo tisućljetna

Na vjernost ti se kunem

Od mora do Save

Od Drine do Une…“

Nastavnica je popizdila i kazala da to nije himna BiH, da nađe i pusti pravu himnu. Haris iz treće klupe kazao je da je to naša prava himna i rekao da će svom babi kazati šta je rekla. Nastavnica je znala ko je Harisov babo i uplašeno je kazala Harisu da se ona uvijek naježi kada sluša ovu pjesmu, ali da to nije naša zvanična himna.. Bakir, koji sjedi sa Harisom u klupi, kazao je da su Bošnjaci ginuli sa ovom himnom na usnama, a vi se nastavnice tako lako nje odričete. Nastavnica se rasplakala i izašla iz razreda, i Azra je plakala, samo u klupi.

2. decembar 2024. godine

Dragi dnevniče, opet smo slušali himnu. U stvari slušalo je pola razreda, ostali su dobili nešto što zovu zaušnjaci i već 7 dana ne idu u školu. Babo je neki dan kazao da mu je muka od naše države i da je patriotizam kada vakcinišeš na vrijeme djecu, a majka je kazala da to nije demokratski i da svako ima pravo da odlučuju o svom tijelu i zdravlju i da je to flagrantno kršenje ljudskih prava. Onda je on njoj kazao „jebala te takva ljudska prava, pretvorila si se u Komšića“. Ja moram po cijeli dan učiti, jer nas je malo u razredu i stalno nas nešto pitaju.

27. januar 2025. godine

Dragi dnevniče, danas je prvi dan drugog polugodišta. Šteta što himna nema neki brži ritam, jer je bilo hladno u školi, kaže domar da su se zidovi ohladili, pa da možemo cupkati uz nju da se zagrijemo. Danas je bila dobra zajebancija sa nekima koji su išli na skijanje tokom raspusta. Toliko su rumeni i crni, da ih mi koji nismo makli iz Sarajeva zovemo Romi. Toliko im je bilo krivo da su neki htjeli da se biju sa nama. Moj dedo one koji nemaju para za zimovanje zove „smogovcima“ i onda nana „crče“ od smijeha. Ja tu njihovu zajebanciju ništa ne kontam, ali kontam da su „smogovci“ veće patriote od ovih rumenih, jer nigdje ne mrdamo iz grada.

2. februar 2025. godine

Dragi dnevniče, neki dan sam igrajući Counter-Strike upoznao Milana iz Banjaluke. On je šesti razred i Srbin je. Razvalio sam ga u igrici kao Armija BiH četnike na Žuči. Malo smo „četovali“ i on mi je kazao da u Republici Srpskoj imaju dvije himne, jednu legalnu i drugu nelegalnu. Ovu prvu pjevaju kad moraju, a ovu drugu u inat svima. Ja mu nisam vjerovao ali mi je posalo link sa YouTuba sa proslavom 9. januara da se sam uvjerim. Nije slagao.

3. mart 2025. godine

Dragi dnevniče, danas je nastavnica biologije odmah krenula da pita, ali mi smo se pobunili i tražili da nam prvo pusti himnu. Ona je kazala „kakvu himnu?“, a mi smo kazala „pa našu himnu, naše Bosne i Hercegovine“. Ona je rekla „patriotizam je utočište hulja, ljenčina i neznalica“, a mi smo kazali da je to zakonska obaveza, da su oni prvi počeli i da ćemo njenu izjavu staviti na društvene mreže pa nek se ona onda pravda Nihadu iz Antidejtona i objašnjava šta je htjela time reći. Nastavnica je kazala „bujrum“, ionako mi je pun kufer i nas, škole i patriotizma za 1.200 maraka.

1. april 2025. godine

Dragi dnevniče, danas je bilo ekstra u školi. Prvi čas smo imali kod nastavnika matematike, Nikšića koji će uskoro u penziju. Neko se sjetio da je danas dan šale, šege i zajebancije i odlučili smo da se s njim našalimo. Čim je ušao na čas mi smo ustali i pustili himnu Hej Sloveni. On je stajao pravo kano klisurine, ćutao, dok su mu se suze slivale niz lice. Na kraju je rekao „hvala vam djeco, danas ćemo samo ponavljati lekcije iz prošlosti“. Kad sam to ispričao za ručkom, babo je kazao da sa Jugoslavijomnema zajebancije.

5. maj 2025. godine

Dragi dnevniče, nismo u školu išli pet dana zbog 1. maja, ali kada smo došli u školu opet je svirala himna. Dok sam slušao melodiju, razmišljao sam o riječima našeg efendije koji nam je neki dan na vjeronauci objašnjavao da mi nismo Bosanci i da taj praznik komunistička izmišljotina, već smo mi Bošnjaci, muslimani koji govore bosanski jezik. Haris je tada uzviknuo „tekbir“, a Alija, koji sjedi ispred Harisa i Bakira, je rekao da su nam bliži muslimani iz Indonezije, nego Srbi iz Prijedora, što je meni bilo čudno.

2. jun 2025 godine

Dragi dnevniče, bliži se kraj godine i svi smo malo nervozni. Himnu više ne slušamo preko telefona, već je zviždimo zajedno sa nastavnicima, dok Dženan daje ritam bitboksom. Azri fali 5 iz matematike pa da ima sve petice, Harisu fali 3 iz matematike, pa da mu zaključe dvojku, a meni fali daska u glavi, barem tako kaže babo. Na kraju će se sve to riješiti uz pomoć patriotizma. Shvatio sam da je patriotizam kada svi u razredu prođu sa četvorkom i peticom i onda ukinemo PISA testiranaje da ne bi skontali kolike smo neznalice. Patriotizam je i kada niko ne uči za popravni preko ljeta. Majka je kazala da se patriotizam ne maže na hljeb i sipa u auto, a babo je kazao da bi mu lakše bilo da mu je sin peder, nego izdajnik.

photo : ilustracija, Srđan Puhalo, portal Frontal.rs, arhiv