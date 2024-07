‘KRAJIŠKO LJETO’ SA MUNIROM : Da nije Fikret Abdić ‘agresor’ obnovio i sačuvao Stari Grad ‘Agrokomerc’ Vel. Kladuša, gdje bi danas ‘spisatelji’ Munira Subašić i Murat Tahirović mogli promovirati svoju knjigu o agresorima na BiH?

Nakon što je u Potočarima održala predavanje o ‘jednakosti spolova’ i to uz 11. juli (!?), Munira Subašić je doputovala u Vel. Kladušu gdje je 19.07. ove godine obavila promociju knjige „Srbija i Hrvatska u međunarodnom oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini”. Knjigu su izdali Munira i ‘brat’ Murat Tahirović, odnosno udruženje ‘majke Munire’ (Majke enklave Srebrenica i Žepa) i udruženje Tahirovića (Udruženje žrtava i svjedoka gnocida). Munira postala i spisateljica, već smo pisali o tome.

Šalu na stranu, uozbiljimo se. Knjiga je kopija izjava, citata, fotografija i dokumenata iz arhive Suda u Haagu iz devet presuda koje su tretirale rat i genocid u BiH. Dakle, skup kopija onoga što smo hiljadu puta čuli i što je svima poznato i vidljivo. Ali, kažu vijesti, ide ‘kao halva’, 20 KM po komadu i potpis majke pride. Vijesti iz Vel. Kladuše govore kako ‘nije bilo toliko knjiga koliko je ljudi knjigu tražilo’, morala je Munira praviti i spiskove za naknadnu dostavu.

Tako je bilo kad je Munira prije mjesec dana putovala u New York sa Muratom Tahirovićem uz Rezoluciju o Srebrenici UNa kada je po džematima prodavala knjigu nemilice, i isto je bila ‘gužva’ i neviđena potražnja, samo uz dolarsku cijenu. O tom biznisu sa knjigama smo pisali više pita i to u sklopu ‘bismillah biznisa’, odkako je Emir Suljagić najavio ‘da ima pristupa Haaškim arhivama’, proradila je i edicija ‘biznis o genocidu’. O ‘bosanskom genocidu’ kojeg je tako ‘brandirao’ Suljagić. I biće još knjiga, prvi je sa njima na isti način otpočeo lično direktor Potočara, zatim njegovi suradnici i po ugovoru uposlenici u BiH i u dijaspori, a onda kao što je red, došla i Munira. Prekopiraše i unovčiše svu arhivsku građu Haaga jer je to najtraženija roba u bošnjačkom bh korpusu.

Munira je osim Vel. Kladuše rasprodaju vršila širom Krajine, ko može odbiti ‘majku nad majkama’, bošnjačkog kandidat za Nobela. Koja stiže svuda, koja prijeti na sve strane i koja i čašću i stubovima srama određuej našu sudbinu, koja kad god poželi, trkne na kafu kod bh tužioca ili generalnog sekretara UNa. I kod ‘Zlaje’ Lagumdžije, uzgred obiđe i džemate države Nww York kao i svaki bh politicus.

Međutim, kuriozitet ove knjige je u tome što joj je cilj bio da ponovo po ko zna koji put ‘raspali’ Hrvate u BiH i u Hrvatskoj, da ih podsjeti na UZP i genocid kojeg su po Muniri počinili a posebno na agresiju na državu. Koja je pod zaštitom Munire i koja, država, nije samo opus njenog djelovanja. Kao što znamo ona putuje i na ekonomske forume ispred države po Svijetu, na ekološke sesije, na obilježavanja državnih događaja u stranim zemljama, kao što je proslava’Oluje’ ili Bleiburga, ona čak drži predavanje i o jednakosti polova. U Potočarima. Jer, sve to što ona radi je u domenu žrtava i genocida. Dakle, ciljano raspiruje svađu i mržnju prema Hrvatima jer je onda lakše Bošnjacima. Ne mogu sa Srbima i Hrvatima, šta im drugo ostaje nego muslimanska država pod zaštitom međunarodne zajednice.

Drugi kuriozitet ove promocije i spisateljstva ‘majke nad majkama’ koja je zloupotrebom debelo naplatila svoju porodičnu tragediju a genocid u Srebrenici pojeftinila (posebno uz Reviziju Bakira Izetbegovića protiv Srbije u čemu je aktivno učestvovala a znala da je sve laž i izdaja žrtava), je taj što je knjiga predstavljena na Starom Gradu. Na spomeniku kulture koji je u većinskom vlasništvu ‘Agrokomerca’ i dioničara Fikreta Abdića a kojeg su vlasti u Sarajevu preotele i utvrdile svoje vlasništvo 51% na ovoj firmi. Pa ga harče i krčme prodajući ga tešanjskim i sarajevskim tajkunima u bescijenje. Od Mirsada Veladžića do Fadila Novalića, dok su Stari Grad podijelili na lokalne zelene termite.

I, zamislite, nije se ni zahvalila Abdiću. A gdje bi održala promociju da on nije sagradio i obnovio Stari Grad? Ovi današnji držaoci ključeva Starog Grada Muje Hrnjice su SDA i džamijski lokalni ugostitelji i tajkuni, međutim da nije bilo Abdića, i oslanjajući se na njih, Stari Grad ne bi više ni postojao. Munira bi mogla sve sa Muratom knjigu promovisati jedino u džamiji. Ovako, uljepšala je Abdićevu manifestaciju ‘Krajiško ljeto’, rastrošni i megalomanski projekat teferiča i opštenarodne veselice koji traje mjesec dana.

photo : Munira Subašić na Starom Gradu Muje Hrnjice u Vel. Kladuši, rasprodaja Haaških dokumenata, pare na stolu, kupci u redu čekaju potpis, slika ‘rePrezent’ Vel. Kladuša, arhiv