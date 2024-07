Vijećnik NiPa Dine Konakovića iz Kalesije Admir Karić cipelari i pljuje Šejlu Zonić, spreman je njen koncert čak i fizički zabraniti jer ‘prlja šehidski trg’, sa nakaradnim pozivom na doktrinu trećeg američkog predsjednika prilagođenu ‘našim željama’.

Pisali smo više puta o tom nakaradnom ‘šehidskom kompleksu’ bh vlasti i o pogubnosti te zakonske tvorevine, ali nema druge, mora se opet, jer to su naše vijesti i naša stvarnost. ‘Miroljubiva’ i ‘merhamet’ vjera u sprezi sa vlašću je razradila čitav sistem kako odbraniti to demokratsko vjersko pravo rezervisano za sve, samo ako su ‘naši’, koji uključuje čak i fizički obračun. Sve je dozvoljeno.

Primjer Šejle Zonić, ovogodišnje pobjednice srbijanskog folk-show natjecanja ‘Zvezde Granda’, klasičan je i školski ogled ‘utjerivanja u suru’ (izvođenja na pravi put) bh ‘građanske’ demokratije.

Ukratko, ova mlada pjevačica je pobijedila ali joj u BiH ne mogu oprostiti što joj je mentor u toku takmičenja bila Ceca Ražnatović, supruga zloglasnog Arkana. No ‘demokratija na bošnjački način’ je proradila još dok se takmičila, poslije se nastavila da joj se uništi svaki nastup, da se ‘ocrni’ i na kraju i zabrani njen profesionalni angažman po svaku cijenu. Sistem je razrađen i unaprijed poznat. Prvo krenu sa pljuvačinom vjerski i SDA/DF botovi tipa vehabije Nihada Aličkovića ili samoproglašenog pisca – džamijskog moljca Muhameda Mahmutovića, onda to rašire po društvenim mrežama i portalima isti i slični tipovi iz džamijskih saffova, sve sa slikom Cece i Šejle, posao dovrše i razrade lokalne kabadahije i u konačnici sama vlast. Vidjeli smo da je ovoj mladoj pjevačici tako umalo propao koncert u Sanskom Mostu, u neprilici je i zakazani u Kalesiji. Iako se ona ‘odrekla’ Cece kao gosta, ni to ne pomaže, jednom kad se fetva izbaci, nema ti spasa kao ni Salman Rusdie, stići će te kad-tad.

Ovdje u Kalesiji je osim Šejle sporno i mjesto održavanja a to je trg grada, koji je kao i stotine drugih imenovan ‘Trgom šehida’. A zna se da se ‘čistoća šehida’ mora braniti to je ‘nama farz’ ili na bosanskom : obaveza. Slijedom toga je vijećnik, dakle, službenik zvanične vlasti iz stranke hadžije Dine Konakovića (koji se ‘ubi’ od vanjske diplomatije, demokratije i želje da uđemo u EU) izvjesni kabadahija i vjerski napaljeni tip po imenu Admir Karić (zbilja, šta mu je u rodu načelnica Benjamina?) ‘fejsbukom’ otpočeo svoj ‘otpor’ zakazanom koncertu. Kojeg bi, kaže, ‘najradije fizički zaustavio’ ali eto, fin je pa neće. Računa da će ga čuti neka od faca koja će to za njega odraditi ako bude potrebno. Samo zato jer joj je ‘mentorica zaslužna za ime ovog trga’, hoće reći Ceca je ubila ‘šehide’. Nazvavši ‘one koji su koncert dozvolili isti kao i Šejla i mentorica’. I ne samo to, pohvalio se kako je već jednom odgovarao na Sudu jer je napao načelnika ‘koji je za novu godinu pijan odbrojavao poslednje sekunde’ a što je protivno ‘islamskim običajima i našoj tradiciji’, u kojoj nema ni Deda Mraza ni Nove Godine, ima samo Ajvaz Dedo i Dedo Alija. Što opet ukazuje da je spreman na ponovno ‘odbrojavanje’, jer se zna zašto postoje Trgovi.

Ne mora nužno značiti da će se koncert otkazati ali ovo pismeno upozorenje i prijetnja su već odradili svoje i pokazali kako bh vlast vidi zajednički suživot i državu Bosnu. ‘Čistu i opranu’, gdje će se samo slušati ilahije i kaside i doviti i klanjati, u kojoj čistoći će ‘šehid’ uživati. Ni po jada da je ovaj tip usamljen i jedini, nažalost nije. Njegov istup upšte ne iznenađuje, zna čije stavove on gaji i baštini. Dino Konaković i vlast Sarajeva nisu nimalo drugačiji. Tu je vjera ušla odavno na velika vrata ne samo na trgove već i u škole, banke i obdaništa. Gdje se sve ravna po šerijatskim kalendarima, odakle je antifašizam protjeran, gdje djecu šalju kući zbog Ramazana, usvajaju ‘tradicionalni’ SAFFER program u škole koji nas vraća u istoriju i vjeru, gdje se poslije šetnje LGBTO+ populacije ulice peru, da ‘ne smrdi’. Kalesija blues na ‘naš način’. Uz zloupotrebu izjave trećeg američkog predsjednika Jefferson-a da ‘kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost’. Koju je već osnažio Haris Zahiragić, čudo političke budalaštine SDA u svojim ‘akcijama otpora’, umišljajući da je Jefferson ovu krilaticu izbacio zbog njega i njegove vjere.

photo : Šejla Zonić ‘napada’ ‘Trg šehida’ u Kalesiji a vijećnik Admir Karić ga brani, arhiv