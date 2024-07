Opšte i kolektivno džamijsko ludilo, IMAMO LJEPŠU I STARIJU – otvor džamije u naselju Čelić Kantona Tuzla zakazan za ‘dan ustanka’ 27. jula ove godine je drugi po redu ‘otvor’ iste džamije, prvi je bio ‘radni’ a ovaj se zove ‘svečani’, ali ni to nije sve. Sa parama Kuvajta IZBiH je sručila postojeću, izgradila novu džamiju i dva puta je ‘otvara’, kao Fadil Novalić bazen ili tunel …

Iako je Reis Kavazović još prošle godine rekao da je izgradnja i obnova džamija ‘završen proces’, izgradilo se i obnovilo od tada ihahaj i više nego je porušeno, gradnja se nastavlja. Zna se koliko vrijedi riječ Reisa. Sa tim dolaze i ‘otvori’. Svaki dan, evo, čitavo ovo ljeto samo čitamo o otvaranju džamija, da bi izgledalo malo neupadljivije prešlo se na gradnju i otvore ‘islamskih’ pa još i kulturnih cenatara, uz megalomanski projekat pranja novca iz donacija i povećanja broja džamija, i kakve su prilike uz opšte džamijsko kolektivno ludilo u BiH neće se stati dok se ne dosegne glavni cilj : džamija po glavi stanovnika. Po čemu smo već prepoznatljivi u svijetu, u Sarajevu najviše.

Ako se kojim slučaje ‘ukaže potreba’ ili iskaže ‘želja džematlija’, gradnja neće stati čak iako postoji ispravna i u funkciji džamija, sruši se ‘stara’ a zatemleji nova. I eto ti ‘rahatluka’ i vjerskog drmeža. To je već postala ‘normalna pojava’ u IZBiH. Nema veze što poslije gradnje zvrje prazne, važno je da smo se džamijom ‘obilježili’ a koliko je to vrijedan i potreban posao dokazuje se samo na primjeru Srebrenice : tu nema povratnika ni džematlija a obnovljeno i izgrađemo 27 džamija. Tako je i po ostalim dijelovima BiH.

Za džamije daje širokogrudno država, kantoni i opštine, malo biznismeni i raja, najviše ‘braća’ iz Kuvajta, Saudi Arabia-e ili Turske i eto miliona. Skoro nijedan ‘projekat’ nije završio manje ispod toga. Ovaj najavljeni otvor džamije u mjestu Čelić u tuzlanskom kantonu je zakazan za 27. juli, nekadašnji ‘dan ustanka u BiH’, zvanični praznik države koji nestao kao i mnogi drugi istorijski i za BiH važni datumi (dobili smo druge, daleko ­važnije i mitološke), ima u datumu otvora i malo simbolike. One ironične i ružne, ali razlog zašto je ova džamija u žiži javnosti je iz sasvim drugih razloga. Naime, na tom mjestu je postojala džamija koja je bila u funkciji ali ‘želje džematlija’ su bile da se izgradi ‘nova’ pa se želje moraju ispuniti. I primjer nije usamljen, od Cazina do Čelića vodi stotinu istih putića. Tako je srušena kao ‘četničkom rukom’ rukom Reisa ispravna bogomolja da bi se na istom placu sagradila ‘ljepša i starija’. Kako je nekad sarkastično komentarisao rušenje starog mosta u Mostaru ratni i poratni načelnik Trebinja Božidar Vučurević doskočicom ‘izgradiće se ljepši i stariji’. Novosagrađena na starim srušenim temeljima džamija je tako i medijski uz pompu otvorena 09.12.2023. prošle godine. ‘Puštena je u pogon’ uz dove, hvale državi Kuvajt i princezi Esmi koja je najviše odriješila kesu i došla da se uslika i primi zahvalnicu. Zvanično džamija nije dobila njeno ime ali od tada se zna : vidimo se u Esminoj džamiji. U Bugojnu je isto tako, jer je to cool u IZBiH, džamija ili islamski centar nazvan po princezi ‘sestri’ iz Kuvajta koja je platila gradnju i tamo su odmah promijenili ime džamije. Postala je ‘Džamija princeze Džehvere’, po donatorki (Dzehvera bin Ibrahim El-Ibahim), usljed čega se od tada kaže idem na džumu u Džehveru. Ili na princezu.

Elem, bio je otvor u Čeliću a evo ga opet. Kao kad je Fadil Novalić naš premijer u zatvoru otvarao po nekoliko puta isti tunel ili bazen u izgradnji. ‘Braća’ iz Vakufske direkcije, ministarstva za finansije Reisata su za ovo dupliranje i dvostruko ‘otvaranje’ našli baš zgodan i pravi termin. ‘Ono je bio radni otvor a ovo je svečani‘.

Vidi kako su se dosjetili da raju vežu uz džamijske žurke, talasanje i molitve.

Otvaramo se i radno i svečano.

Isti klinac od istog palca a ‘pali’. Kako god okreneš, otvoreni smo.

photo : otvor džamije u Čeliću decembra 2023. godine, princeza Esma, arhiv