Utica NY, ‘BACA’ TIM I MI SA NJIM : Kad nas vodi i educira hodžina ‘BACA’, onda stiže ovakva ‘mraka’ ­- sabornica-delegat Skupštine države NY gospođa Marrianne Buttenschon koja uvijek ‘endorsing’ Hanku BiČo Grabovicu postala – ‘skupšćinica’

– Šefica džamijske kompromitovane udruge ‘BACA’ ‘- Bosnian American Community Association of Utica NY, učiteljica u privatnoj školi Utica NY turskog disidenta Gulena Hanka BiČo Grabovica (ovu igru sa bh školanjem i notornom zamjenom slova Č i Ć, ili Đ i DŽ a posebno sa upotrebom slovom H samo prepisujem, moliću fino) izišla je iz polugodišnje ilegale i preko leđa Srebrenice dala nam do znanja da je živa zdrava.

Da ‘ne Hebe ni pet posto’ odluke odbora udruženja koji ju je smijenio, isto tako ni tužioce za posebna krivična djela koji još nisu dali zadnju riječ u vezi Hankine zloupotrebe sa donacijama, neevidentiranim čekovima (60 komada), putovanjima i troškarenju sa karticom udruge, sakrivanjem arhive i još sa koječime, da je ostala vjerna svojoj bazi – džamiji u crkvi i hodži Memiću. Vraća se uz Srebrenicu i 11. juli, tako je najlakše, već smo pisali o tome. Hanka očigledno ne ‘ferma’ ni one koje predstavlja, tako da ne znamo da li imamo ponovo Hanku i ‘njenu BACU’ ili imamo dvije ‘BACE’, dvije iste ‘mrake’, tim prije jer se oni koji su je razriješili ne javljaju, sakrili se u mišju rupu.

– Elem, bi šetnja za podršku genocida u Srebrenici i odmah u Hankinom stilu počinje serija uspjeha i ‘endorsing’ sličica, što će reći podržavanja sa svih strana. Ako ste se zapitali zašto Hanka svoj povratak nije ozvaničila sa njenim najvećim ‘projektom Sebilj’ sa kojim se igrala sa utičkom rajom i donacijama, moram vam reći ovo. Taj ‘projekat’ u svojim medijskim odbranama učiteljica nije ni spomenula. Nije ‘luda’. Sa Srebrenicom ide sve lakše, tako to ‘hoda’ u džamiji i u zvaničnom Sarajevu, tako je i ovdje. No, čak i da nije slika na kojima vidimo ponovo Hanku i njenog zamjenika Sandru Šehića sa istim motivima i istom pričom, znali bi da se Hanka vraća. Pojačanje je našla u dr. Mehi Buljubšiću, njenom kolegi iz iste škole i vjernom džematliji koji rukovodi sa najnovijom hrpom para – donacijom države New York od preko 100.000 dolara za kamere, sigurnost i ostale sigurnosne zafrkancije na crkvi-džamiji i u lokalnim i državnim političarima. Dr. Buljubašić je smišljeno ‘pronađen’ da ‘opere’ udrugu i Hanku, ostali uvijek podržavaju sve lokalne zajednice iz razumljivih razloga : izborni su najprisutniji.

– Bog te malov’o, ponovo smo vidjeli da Hanku podržavaju, znači i njen kriminal zbog čega je osumnjičena, sve glavne face u vlasti države New York, tako piše Hanka. Članovi Skupštine, senatori, zakonodavci ma nema ko nije uz Hanku sve do guvernera Kathy Hochul. Malo morgen.

BH raja treba da zna da oni podržavaju genocid u Srebrenici i zato su neki od njih čak i šetali ovog 11. jula sa Hankom. A da li znaju šta je Hanka uradila sa ‘BACA’, to je već drugo pitanje, za neku drugu priču, da znaju – pitanje je veliko kao kuća da li bi sa njom prošetali. Da znaju da je Hanka svojim učiteljskim predstavljanjem članicu skupštine Marrianne Buttenschon (predstavlja u Skupštini NY 119 District) prekrstila u ‘skupšćinicu’ bili bi naročito veseli i happy. Kao što vidite na screen-shot slici sa Hankine oživjele ‘fejs’ stranice, gospođa je postala ‘skupšćinica’, ma šta god to značilo. I još je sabornica i dobro prošla. Mogla ju je Hanka prekrstiti i u ‘skupštinarnicu’, nazvati hanumom, mogla je uraditi bilo šta, što joj kao učiteljici i poznavaocu bh jezika padne na veselu pamet.

Vjerovatno se u Hankinom selu tako zovu članovi Skupštine i rimuje se sa učiteljica, međutim veći problem od toga je što ovakvi kao Hanka predstavljau sve nas i još gore : uče djecu da je to ispravno. Ali Hebi ga, šta da se radi. Kad nam se već rodila, valja nam je ljuljati.

photo screen facebook ‘BACA’ Marrianne Buttenschon kao ‘skupšćinica’, arhiv