UBI ME DRUGI AMANDMAN : Pokušaj atentata na bivšeg američkog predsjednika i sadašnjeg kandidata za Bijelu Kuću Donald Trump-a nije nepoznati dio američke istorije ali to je istovremeno i rezultat sadašnjeg ‘stanja nacije’ i njene bolne podijeljenosti, krivnje ima na više strana, poprilično i kod Trump-a. Da li će događaj osvijestiti bh vođe i političare?

* U američkoj istoriji su zabilježena četiri kobna ubistva atentatima na predsjednike i nekoliko pokušaja, ovaj srećom neuspjeli atentat na sadašnjeg kandidata i bivšeg predsjednika Trump-a koji se dogodio jučer u državi Pennsilvania je samo tragični niz američke istorije. Američki predsjednik Abraham Linkoln je ubijen 14.04.1865, James Garfield 02.07.1881, William McKinley 06.09.1901 a John F. Kennedy 22.11.1963. Atentate su preživjeli Gerald Ford (dva pokušaja, oba 1975.) te Ronald Regan 1981. godine. Svako od ovih ubistava ili pokušaja su postali i ostali predmetom teorija, zavjera i silnih analiza, neka ubistva ni do danas nisu razjašnjenja ili bar zvanična pojašnjenja javnost nije prihvatila, a razloge tih tragičnih i opasnih egzekucija svi su tražili u politici, u ratovima, rasnim i nacionalnim problemima i društvenim nesređenostima, poneko i u zapuštenom sistemima, svako na svoj način.

** Ovaj atentat na Trump-a je po svemu sudeći ‘rezultat’ sadašnjeg stanja američke nacije i njene duboke podijeljenosti, iako se unaprijed može reći da će se od toga svi pokušati ‘oprati’, koja polarizacija se već vidi godinama a potrpava se. Uz Trump-a i Biden-a doživjela je svoj vrhunac. Prvenstveno se misli na političku svađu i razjedinjenost jedine dvije političke partije i njihovih lidera koje se kroz istoriju smjenjuju na vlasti uz pomoć bogatih tajkuna i korporacija i koje su svojim nakaradnim djelovanjem uspjele ‘američki san’ (kovanicu poznatog istoričara i pisca Amerike – James Adams, parafrazirano : da svi imamo jednako pravo sukladno svojim mogućnostima i sposobnostima) ovu frazu pretvoriti u noćnu moru za običnu raju i građane. Jer je ‘san’ bio dostupan za sanjanje samo moćnima i bogatima. Permanentne svađe i potezi Demokrata i Republikanaca već godinama dijele američke građane, njihova katastrofalna politika je poprilično uzdrmala Ameriku i na vanjsko-političkom planu i na fonu demokratije i ljudskih prava, ratovi van Amerike koji su stalno prisutni zapostavili su državnu infrastrukturu i probleme građana, prvenstveno zdravstvo i školstvo, dok su moćni lobisti i korporacije svoji uticajem faktički preuzeli kontrolu nad državom. Što je poznati a na silu ugušeni pokret ‘Occupy Walstreet’ dobro identifikovao i pojasnio ali vlast nije bila spremna a nije ni danas da se pozabavi tim problemom, usljed čega 1% bogatih odlučuje nad sudbinom 99% siromašnih.

*** U tom pravcu, zadnjih deset godina je naročito ojačao i domaći terorizam i dok se Amerika vani uspješno borila protiv toga, kod kuće je sve to mirno posmatrano i pravdano slično kao i u BiH akcijama ‘nekih psiholoških bolesnika ili budala’, bez želje da se ti ‘bolesnici’ liječe ili da im se oduzme oružje, usled čega se došlo do situacije kad više nisi suguran od svakodnevnih pojedinačnih ili masovnih terorističkih ubistava izaći u šoping, na molitvu ili poslati djecu u školu. Posebno je taj problem zataškavan navodnom nemogućnošću ograničavanja teškog automatskog naoružanja koje se slobodno može kupiti na svakom ćošku pravdanjem ‘drugim amandmanom’ američkog Ustava (po kojem svaki pojedinac ima pravo da se sam brani i naoruža, u nekim državama se teško naoružanje nosi javno, ili čak postoje i nekakve posebne milicije), iako je to naprosto netačno, tim pravdanjem se zapravo samo štitila jedna od najvećih lobističkih firmi Nacionalna korporacija za oružje NRA (National Riffle Association).

**** No, vratimo se na ovaj događaj pokušaja atentata od jučer. Iako je ubijen atentator, i stradalo je još nekoliko posjetlaca skupa a Trump ‘prošao’ sa probušeni uhom, iako se čuju već ustaljene fraze ‘moramo ostati zajedno’, kako se čak oglasio i Joe Biden, ovaj događaj je ponajviše rezulat upravo svađa, teških riječi i bitke za vlast između Demokrata i Republikanaca i podijeljenosti američkog društva u čemu su obojica dali svoj maksimum. Čitav prošli mandat Biden-a i prethodni Trump-a je protekao samo u ‘popravljanju’ onoga što je ‘uradio prethodni’. I obratno. Tako su se i mijenjali propisi, mediji su iz dana u dan prenosili ko je patriota a ko fašista i izdajnik, koga treba zauvijek skloniti a koga izabrati, ko je normalan a ko nije, ko je sa Rusima a ko je za Ameriku. Suđenja Trumpu za prostituciju, za zloupotrebu novca iz kampanje i za napad na Kapitol pa i pored toga njegovo kandidovanje, ostvorili su mogućnost da se narod zalijepi za teške optužbe i da se još više podijeli ‘za’ Trump-a ili za Biden-a.

Riječi znaju biti ubitačnije od oružja, na to se moralo računati, stoga će nastavak kampanje biti pretežak i za jednog i drugog. Iskreno, oba su loš izbor i ne može se svariti činjenica da Amerika od preko 300 miliona ne može naći prikladne kandidate. Trump je poznati egzibicionista, desno orijentirani Republikanac milijarder i tv showman koji pored svih pritisaka već godinama nije dostavio svoje finansijske poslovne izvještaje i poreze, dok je Biden sa svojim mentalno sumnjivim sposobnostima i svakodnevnim gafovima pokolebao i mnoge kolege iz svoje Demokratske partije u podršci, ali ne odustaje.

***** Trump će znati iskorititi ovo preživljavanje atentata u to ne treba sumnjati a da li će Biden uspjeti spoznati gdje se nalazi, ostaje da se vidi. Ako i jedna i druga partija misle o svojim građanima, trebala je obojicu izbaciti iz utrke za Bijelu Kuću. Ovako, samo su više ojačali bespotrebni antagonizam i nažalost, tako zatrovali atmosferu demokratije da je moguće očekivati još sličnih događaja. Jednostavnije, sve se svelo kao i inače u Americi na to ko će pobijediti. A uz pobjedu dolazi moć i lova. Niti je Trump-u ‘Amerika first’ niti je Biden-u do toga da zaštiti i pomogne studente, siromašne ili radnike, već je dokazao to u jednom mandatu.

Trump je, ovim pokušajem atentata upao u pravu ‘ironiju sudbine’ po kojoj bi se ironično moglo reći da ga je ‘pogodio drugi amandman’. Naime, njegov nesuđeni ubica je pucao iz automatskog oružja i snajpera, upravo onim što Trump brani permanentno sa pozivom na ‘drugi amandman’, kojim stalno i žestoko brani NRA svoju lobističku firmu koja se zalaže da se svako naoruža. Trump kojeg su sarkastično zbog boje kose nazvali ‘narandžasti predsjednik’, pocrvenio je igrom sudbine krvlju iz oružja svojih najboljih lobista.

P.S.

Licemjerna pisma i poruke podrške Americi i Trump-u te ‘osude’ pokušaja ubistva koja štancaju bh ‘vođe’, predsjednici stranaka i članovi vlade u čemu su izverzirani i što jedino znaju uraditi, tipična je prepisivačka naša balkanska škola. Ne zato što su pisma neiskrena i pokvarena, to se zna, već zato što su i oni kao i Trump i Biden međusobno, svakodnevno i godinama u medijima huškajući na rat, na mržnju i svađu jedni protiv drugih, hinjeći da ne znaju koliko se njihove bahate riječi utapaju u raju i ‘njihove pristalice’, ne osvrćući se ni na tren na činjenicu da bi ‘neka bh domaća budala’ mogla uraditi slično. ‘Budale’ su iste i u BiH i u Americi.

photo : Donald Trump nakon pokušaja atentata, arhiv