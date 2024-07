DA LI JE HIDŽAB ‘FARZ’ ILI PODKAPA: Emela Mujanović Kapidžija i njena ‘borba’ za šerijat u Oružanim Snagama BiH, javno decenijsko silovanje javnosti sa njenim ugroženim pravima i sve što uz to dolazi, izričit su primjer upliva i nastojanja Islamske Zajednice BiH koja joj plaća i advokate i medije da ozvaniči islamske propise u garađanskoj i sekularnoj državi, poslije brada i hidžaba u vojsci na redu je pokrivanje sudija i tužilaca …

* Islamska Zajednica BiH je uvijek spremna za dijalog, mir i suživot, za jednaka prava za svakoga, ali na svoj način : proizvodi probleme gdje treba i ne treba svojom već osvjedočenom isključivošću. Zato jer joj je to ‘farz’, ili da kažem na bosanskom obaveza, i zato jer joj se može i hoće budući da u svojim nakanama da BiH ustroji po šerijatu nije usamljena. Ima podršku u vlasti, učestvuje u donošenju propisa i što je najvažnije, ima lovu kojom plaća advokate i široke – vjerom zadojene narodne mase.

Hoću da kažem, Emela Mujanović Kapidžija, nekakva bogomdana ‘vojnikinja’ ‘zajedničkih oružanih snaga’ sa kojom se bh javnost siluje i truje već više od deset godina tobožnjom ugroženošću njenih vjerskih prava i sloboda nije uopšte problem – problem je hidžab, pokrivalo za glavu i IZBiH koja preko nje ostvaruje svoje planove javne šerijatizacije vojske.

* Jučerašnja odluka Ustavnog Suda BiH kojom je odbijena njena apelacija da joj se dozvoli pokrivati glavu uz uniformu u vojsci u medijima je značena kao ‘sramna’ i diskriminirajuća’, dok muslimanka influencer ‘vojnikinja’ preko advokata koje plaća Reisat najavljuje daljnje bitke preko Starsbour-a i novih tužbi kod Međunarodnog Suda.

Zašto je hidžab problem a ne Emela, planetarna ‘vojniknja’?

Pa zato jer poznatim oprobanim metodama Bošnjaci a posebno IZ BiH ‘stap by stap’ ili ti korak po korak ‘zaokružuju’ planove države po islamskim propisima, onako kako je to predvidio Alija Izetbegović a nastavila tri decenije SDA sa braćom i partnerima u bošnjačkom dijelu vlasti. ‘Slučaj’ Emele nije doveden do kraja jer su već ispisane apelacije da se od Ustavnog Suda BiH zatraži pravo nošenja hidžaba sudijama i tužiocima. U mnogim državni organima je pokrivalo za glavu već ‘normalna pojava’ posebno u civilnom sektoru, ostaje još da se ‘osvoje’ ove vojne i pravosudne institucije.

* Ustavni Sud BiH je pravilno obrazložio odbijanje zahtjeva Emele Kapidžije, čak se u obrazloženju rukovodio i nekim sudskim praksama istog Suda kojim sada mlatara i prijeti ‘ugrožena’ bivša ‘vojnikinja’ (navodno je napustila OS BiH 06. juna ove godine), i nije prihvatio prijedlog njenih advokata da se hidžab u pravilnicima i propisima preimenuje u ‘podkapu’, međutim i sam Sud je već ranije odlučujući o apelaciji Bakira Izetbegovića većim dijelom sam sebi skočio za vrat. Dozvolio je nošenje brada vojnicima pa se Emela ponadala da će napraviti revoluciju sa svojim hidžabom. Ovom sudu nije nimao lako donositi ovakve odluke, tim prije jer ‘apelanti’ ne samo da imaju podršku šefova, kao što je primjer podrške Zukan Heleza Emeli Kapidžija ili vehabijama kao što je podrška za brade od Izetbegovića, no najveći im je problem što su ranijim zakonima poslije Daytona ‘sabijeni u ćošak’. Naime, tada je dozvoljeno da vjera uđe u ‘zajedničke oružane snage BiH’ pa se tu izdvaja ogromna lova za plate, opemanja i vjersku logistiku za hodže/muftije, popove i sveštenike kao da je to najveći primjer evropske zapadne demokratije. Na tu okolnost Eemela računa kod Suda u Strasbouru, i ima logike, iako sam ubijeđen da se čak i da Sud odluči u njenu korist a vjerujem da neće, takva odluka neće provesti. Ostaće da se sa njom kao i sa mnogim drugima ‘tarlaha’ i kuka o ugroženosti u pravima. Logiku vidim u tome što je i ahmedija kao i pokrivač Emele, isti simbol, simbol islama.

* No, Emela podučena pogrešno, u startu je oslabila svoju najavljenu tužbu. Ako za nju hidžab ‘nije vjerski simbol već farz’, znači obaveza, ona je u startu sve pojasnila i odredila kako bi trebalo da se djeluje u oružanim snagama. Fetvom, farzom, sve dok se ne dođe do cilja. Ne znam kako se niko nije dosjetio pa da podnese apelaciju Ustavnom Sudu BiH da se tespih, krunice i sve ostalo izbaci iz oružanih snaga, to bi bila prava tužba, a tek kad bi se usvojila – prava odluka Suda. Sve dok nam ahmedije predstavljaju ‘budućnost’ kako to tuači ministar Zukan Helez, biće još ’emela’ i apelacija, ovo je tek početak. Pravno njen ‘slučaj’ je iako izmšljen jasan i čist. Prije nego je stupila na službu potpisala je ugovor i bilo joj je jasno da ne može glavu pokrivati, ona se toga ‘dosjetila’ nekoliko godina kasnije pa postala planetarna muslimanka. Kao i većina drugih muslimanki. Zaradiće i nešto crkavice u tužbama i apelacijama ali njeno odbijanje svakog drugog rješenja osim da ostane pokrivena, ne ide joj u korist. A nema šta joj nisu nudili da radi, sve je odbijala, jer Emela je tako instruisana.

IZ BiH je čak i ovakva ‘sramna’ odluka Ustavnog Suda dobrodošla. Da pokažu ‘diskriminaciju’ i da nasatave sa sličnim peripetijama oko hidžaba u Sudovima i u Tužilaštvu. Pozivanje Emele i IZBiH na ‘prava u Americi’ su šuplje poznate priče. Hidžab u USA i u oružanim snagama BiH su ‘kao nebo i zemlja’ različiti. I pravno i suštinski. Ako ni zbog čega drugog a ono zbog ovoga : nema u oružanim snagama Amerike vojnog muftijstva. I vojska Amerike nije sastavljena od tri nacionalistička ratna puka, i hidžab u njihovoj armiji nije ‘farz’ i vjerska obaveza već suština demokratije.

Uostalom, slika Emele Kapidžije Mujanović na Al Jazeera Balkans mediju pokazuje šta je njoj još osim hidžaba ‘farz’. I kako trebaju izgledati ‘zajedničke oružane snage’ BiH koje su odavno postale bošnjačke. Hidžab odlično ‘sjeda’ uz ratnu nekadašnju državnu a odavno ukinutu i zabranjenu zastavu nepostojeće Republike BiH.

photo : Emela Mujanović Kapidžija, arhiv