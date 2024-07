pokrivanje žrtava genocida sa ljiljan-zastavama uz ideju vehabije Nihada Aličkovića, političke govorancije, kuferta Denisa Bećirovića uz tabute, helikopter Rame Isaka i let uz muziku, prepiska Munire i Murata, smeće za pune vreće i najnoviji prijedlog ‘Hižaslava’ Cerića ….

– Prošao je 11. juli, Srebrenica je opet u ‘normali’, mrtav i pust grad. I kao i svakog 11. jula i ovog puta su žrtve bile u drugom planu. Dominirale su slike političara i njihovi napaljeni politički govori, estradizacija žrtava i klasična zloupotreba komemoracije.

Od silnog već poznatog folklora izdavajmo nekoliko sličica za pamćenje.

– Ramo Isak u poznatom stilu ‘ma boli me uvo za sve’ upalio helikopter pa sletio u Bratunac sve uz muziku i svoj novokomponovani hit ‘snaga bezobrazluka’ a onda skupom limuzinom i u pratnji sinova i nečelnice Benjamine poklonio se žrtvama. Halalili smo mu opet.

– Poslije kružnog toka sa motivom Srebrenice kojeg je dao izgraditi Semir Efendić u svojoj opštini (a prije toga spomenik na brdu Žuč zvani ‘krila slobode’ gdje je spiskao 1,2 miliona KMa), u kojeg je patriotski ulupao bespotrebno ogromnu lovu, još se i pohvalio. ‘Ideju mi je dao – reče – Nihad Aličković, ‘dijete Sarajeva i sam žrtva bh rata’. Da, Aličković poznati radikalni vehabista i ulični nasilnik koji sa svojim ‘pokretom’ AntiDayton već više od decenije kanališe i upravlja uličnim procesima sarajevske vlastele proganjajući nemuslimane. Ima čovjek ideja, čak ga je Benjamina Karić i nagradila ‘zlatnikom’, a lik ruši Dayton, u kojeg se zaklinje i Benjamina i vlast. Logično. Kao što je logično da Sud odobri registraciju ovakve udruge a država zasnovana na Daytonu. No, isti tip je ‘uveo u praksu’ i pokrivanje žrtava genocida ljiljan-zastavama. Koje su svakako nelegalne i nezvanične a odlukom visokog bh predstavnika u BiH i ukinute još davne 1998. Međutim, za svu bošnjačku vlast one su i dalje priznate i zvanične, ko jebe druga Visokog, mi smo zakon. Munira Subašić je ovog tipa također nagradila ‘plaketom’, viđen je u Potočarima kako nadgleda tabute i postavlja zastave, obučen kao da ide u rat. Za razliku od Prijedora i tamošnjih žrtava, u Potočarima je ovu praksu odobrio i Reis, inače nezvanični šef Aličkovića koji je i njegov ‘mualim’, konobar a čest predavač po džamijama.

– Denis Bećirović poznato samozaljubljeno čudo bh patriotizma i bh preletačke politike, bio je najvidljivji u Potočarima. Poslije slikanja u Sarajevu na ispraćaju žrtava, u Potočarima je imao pravu sesiju fotografisanja. Slikao se nemilice. Bilo sam, bilo u društvu veselih posjetilaca, ili sa američkim ambasadorom u BiH ili sa Suljagićem direktorom Potočara. Čak se uvukao i na početak kolone ‘Marša mira’. Pravi predsjednik. Dvije slike objavljene u medijima izazvale su ipak najviše komentara. Jedna je objavljena u Oslobođenju na kojoj sjedi pored tabuta sa Suljagićem dok ovaj zagleda kovertu a druga na privatnom portalu gdje se vidi nasmijan u nasmijanom društvu. Ova sa direktorom Suljagićem na kojoj ćaska sa njim uz tabute i kovertu izaziva više asocijacija. Znajući za žeđ donacija pohlepnog direktora i njegovu megalomaniju najviše na lovu ali ne mora biti tako. Može biti i nešto drugo, no šta god da jeste, ne ide uz sanduke sa žrtvama. Ova druga, gdje se svi smiju ‘kad treba šutati’, ne mora značiti da je originalna a isto tako ne mora značiti i da je montaža. Navodno je sa profila Duške Jurišić ministrice, što ukazuje da je slik aoriginalna. Vic mora da je bio masan čim se i ‘rumeni’ Denis keljio. Njegov govor i politizacija Potočara također je postigao željeni efekat. Razvijena je pismima svađa sa Srbijom i Vučićem, Denis pozati stručnjak za pisma je ostvario svoj cilj. A Vučić – već se zna njegova bolesna patetika, jedva dočekao.

– I govor Munire Subašić ‘majke nad svim majkama’ je urodio plodom. Munira se dopisuje sa Vučićem i sa njegovom sekretar predsjednicom Anom Brnabić. Kome to treba, procijenite sami ali jedno se zna : to je ‘naš image’. Munira se ‘ispraksala’ sa pismima, naučila od SDA koji joj daje šablon. Tako mi radimo u BiH. Munira je sa pozivom na Allaha proklela Vučića a Brnabić objavila da je njen post ‘pokušaj atentata’ na Vučića i djecu. Stoti po redu, jašta nego. Suljagić ju je onda nazvao ‘pederušom’ (homoseksualkom) i ružnom osobom, pa se poslije opet pismom javila Munira i pošta radi četverobrigadno. Sad joj je Munira dala do znanja da je peder, ali malo ljepše nego Suljagić. Kao u fazonu ‘ne možeš imati djece’. Glupo ali potrebno. Poštari čkaju odgovor Vučića i Brnabićke, nije isključeno da koje pisamce napiše još koji ministar iz Srbije.

– I Zukan Helez poslije Potočara pisao Vučiću. Sadržaj već znan, Zukan mu ‘održao lekciju’ i poslao pošiljku dronom. Bakir revoltiran što njegovo govor-pismo Zukan nije poslao brzom poštom ‘overnight’.

– Javio se pismom i ‘brat’ Murat Tahirović vođa još jednog žrtvinog udruženja i stalni satelit ‘majke Munire’ sa namjerom da ‘uzvrati Vučiću’ a ‘zaštiti sestru Muniru’, pa je u pismu umjesto Vučića uvrijedio žrtve bh rata u Prijedoru. Rekao je da majke u Prijedoru nisu kao on i njegove majke u Potočarima. Nisu tako visprene, pametne i nisu bile agilne i uporne kao on i Munira, ko im je kriv. Mediji ga ‘peru’ pa kažu ‘nesvjesno uvrijedio’ žrtve. Jok, svjesno i ciljano. Slično je davno izjavila i Munira u vezi Ahmića kad su joj prigovarali da nikad ne spominje žrtve Ahmića. Kad im je mudro odbrusila ‘neka i oni sebi osnuju udrugu kao mi pa neka se bore’. Naučio brat Murat šta treba reći. Za žrtve Prijedora čista uvreda, ali nama je ‘farz’ Srebrenica a Prijedoru šta ostane. Nije naučno utvrđeno ali je viđeno : u Prijedoru se čak i žrtve za razliku od Srebrenice, pokrivaju državnom zastavom. Tu nedaju brljotinama Aličkovića prismrditi, zato je možda i Muratu ‘izletilo’.

– Nakon odlaska gostiju iz Potočara tamo su ostale tone smeća koje volonteri sakupljaju. Zbilja, od toliko miliona potrošenih u Potočarima, da li tamo ima ikoja kanta za smeće ili je ovo test za odavno izvikanu ‘čistoća’ muslimana? Ili je ta ‘čistoća’ samo forme radi, jer takav hrkljuš je i poslije kurbana? Ostalo je ipak ovjekovječeno da su gosti i ovdje postupali kao na vašaru, ne znaju drugačije.

– Ima i jedna zlatna vrijedna za kraj, a dolazi od ‘Hižaslava’ Cerić Mustafe ’emeritusa blesitusa’, bišeg Reisa a sadašnjeg savjetnika Kavazovića. Ideja nije nova osim u jednom. Hoće hodža da UN proglase Potočare ‘Districtom UNa’. Prije je bila ideja da to bude distrikt BiH. Osladila se Rezolucija pa ideje navrle. A UN samo čekaju prijedloge Bošnjaka. Biće biće, hodža, samo ti vrti tespihom i predloži. Ima ko će to provesti. Lagumdžija čeka ideju, sve ostalo su nijanse. Zelene nijanse crvene boje.

photo : montmontaža Cross Atlantic, Denis Bećirović i Emir Suljagić gore, dolje-nasmijani posjetioci Potočara, arhiv