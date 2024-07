Zukan Helez je k’o njegova ‘sestra’ načelnica Benjamina Karić, posluje po pravilu : ‘obećano (ne) ispunjeno’. Poslije odluke Ustavnog Suda BiH da vojnici mogu nositi duge brade i odluke Heleza da žene mogu navući hidžab, naručio je vojnicima terenske uniforme koje se pri prvom pranju skraćuju za 4 cm …

Zukan Helez – trenutno prva ministarska zvijezda BiH političke medijske scene ima običaj svašta reći, po onoj legendarnoj rečenici selektora i trenera Ćire : ‘svašta se sine kaže, kad se priča’. Jer vazda priča, priča je u opisu svakog bh političara sastavni dio radne agende. Kako je ministar ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ (čitaj bošnjačkih, ako ti je lakše, jer i ministar Zukan tako čita) glavna tema su mu uniforme i oružje, kao i njegovom ‘bratu’ ministru Rami Isaku. I kad god nemaš šta ‘opipljivo’ ili ‘vruće’, opali po uniformama. Znamo, nažalost kako stoje stvari sa uniformisanjem i vojske i policije gdje se odjeća i obuća uglavnom dobiva iz ‘sadake’ (donacija) i to najčešće od Amerike, Britanije i nešto malo iz Turske, međutim tenderima za nabavku odjeće mediji se bave često, jer tendera ne fali.

Tako će Zukan još prošle godine odprilike u ovo isto vrijeme obznaniti medijima da je preko kompanije ‘Koteks’ d.o.o iz Tešnja ugovorena nabavka ‘najmodernije i najsavremenije uniforme od materijala po svim svjetskim standardima’ u vrijednosti od 5 miliona KMa, sa prvom tranšom od 1,5 milona, a firma se obavezala na ispoštivanje ugovora nabavke terenskih uniformi. Tešanj je, međutim isporučio prvi dio obaveze ali nekompletno, nakon godinu dana zakašnjenja stigle su uniforme bez jakni. I ne samo to.

Vještačenjem kojeg su inicirali ponuđači koji su otpali na tenderu obavljenom u Njemačkoj (DAkkS-a Deutsche Akkreditierungsstelle) u jednoj od najrenomiranijih kompanija zaduženih za vještačenje ove vrste, utvrđeno je više nedostataka na uniformama od kojih se izdavaju dva najbitnija. Prvi, ugovorena je nabavka uniformi koje se ne ‘skupljaju’ preko dozvoljenih perimetara pri pranju ili na kiši i gdje je dozvoljeno maksimalno ‘skupljanje’ na 60 stepeni do -2 %, uniforme ‘Koteksa’ se ‘skupljaju’ i do 4%. Drugi traženi uslov po ugovoru je “postojanost obojenja na svjetlost – i može iznositi minimalno 6 % navedeno je u tenderskoj dokumentaciji Ministarstva odbrane, vještačenjem je utvrđeno da je ova postojanost negdje 5 a negdje i 4%.

Pojednostavljeno : pantalone nove uniforme vojnika će se pri prvom pranju skratiti za 4 cm a nije isključeno da promijene i boju ‘kad ugrije’ na terenu. Ili kad padne kiša li snijeg.

Još jednostavnije. Zukan je naručio najmodernije i najbolje uniforme a vojska je dobila ‘vehabijske’, sa skraćenim nogavicama koje brzo izblijede.

Međutim, baš briga ministra za vještake kad voli tendere i kad se on pita, a njemu ništa ne smeta vehabijski način odijevanja u ‘zajedničkim oružanim snagama’. Dapače. Kad se već zalaže za ‘vojnikinju’ Emelu Mujanović i kad ‘sve čini’ da joj se omogući da ostane u službi sa hidžabom na glavi, i kad voli često radi slikanja ‘tespihati’ muslimanskom brojanicom, kad o vojnom muftijstvu i ahmedijama u OS govori kao o modernoj istoriji armije, što bi mu smetale kratke pantalonice njegovih vojnika. Tim prije jer je Ustavni sud BiH već po apelaciji Bakira Izetbegovića utvrdio da vojnici mogu nositi duge brade a prije Bakira Šefik Džaferović njegova plitka i bezlična alternativa u Predsjedništvu se pobrinuo za ‘halal nareske’ u kuhinji oružanih snaga, što onda ne bi sa tim uskladili i pantalone.

Ostaje još da Ustavni Sud BiH utvrdi kako vojnici mogu umjesto u čizmama vježbati u patikama ili sandalicama. Pa da zapjevamo svi složno i uglas : ‘joj što volim kratke pantalone’ …. Kao što smo pjevali u ‘multietničkoj’ ArBiH u vrijeme rata.

