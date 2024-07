OTKRIVAMO NA ŠTO JE MISLIO ZUKAN HELEZ kad je govorio da ‘imamo nešto što drugi niko nema : to je pištolj marke ‘Redžo Bekto’ – ‘Bekto-22 LR’ iz repertoara bh namjenske industrije.

Kada je prije pet šest godina goraždanski SDA tajkun sa adresom u Njemačkoj i u BiH Redžo Bekto prodao Njemcima svoju komapniju za proizvodnju ‘metala i plastike’ – ‘Bekto Precise’ iz ‘porodice’ Emko’ lično je bh federalni premijer koji se sada nalazo u zatvoru Fadil Novalić prisustvovao tom ‘svečanom’ činu i poslu godine. Ako ste se zapitali zašto i otkud premijer u biznisu privatnika, sjetite se da to nije slučajno. Sva familija Fadila Novalića i uže jaranske familije su u biznisu ‘bh namjenske industrije’, tu ubrajamo i pomenutog Bektu. Ova njegova firma koju je prodao imala je od osnivanja podršku vlade, što znači lovu, i permanentno je napredovala i u tajnosti u halama za proizvode od plastike sklapala i dio bh naoružanja. Kredita i donacija vlasti nije falilo, međutim Redžo je odlučio pravu stvar. Prodao je firmu javno Njemcima a zapravo ju je pranjem love ‘prepisao’ uz lovu firmi ‘EMKA’ također ‘za proizvodnju plastike i metala’ pod imenom ‘Emka Beschlageteile GmbH & CO’. Gdje je u vrhu kompanije Enes Bekto. Podsjećamo, ‘Bekto Precise’ u BiH je društvo ograničene odgovornosti čiji je osnivač Rasema Bekto iz Austrije, a član uprave i direktor Enisa Bekto. Ukupni kapital ove bh. firme iznosio prema sudskom registru 28.727.224 KM, od čega je 2.000 KM uplaćeno u novcu, a 28.725.224 KM u stvarima. A onda je Redžo Bekto osnovao drugu firmu koja je zamijenila njegovu ‘Precise Bekto’ pod imenom ‘AC Unity’ odakle su počele stizati vijesti o uspješnostii razvoju novog bh oružja.

Familijarni posao porodice Bekto je odjeknuo više nedavno kad se ministar bh ‘zajedničkih oružanih snaga’ Zukan Helez uslikao sa, kako je rekao ‘prvom bh puškom’ i zaprijetio neprijateljima države ‘da se ne igraju’, a nakon što je objavio i slike kako se igra sa bh dronovima ubicama i onim drugima. Zukan se zanio pa je objavio kako je ta puška proizvedena na sasvim drugoj lokaciji i drugoj firmi, u Travniku, a nakon pola dana saznajemo da je Helez slagao kao i obično, puška je proizvod Redže Bekte i Fadila Novalića iz njihove frme ‘AC Unity’ iz Goražda. Međutim Helez nam je najavio nekoliko puta da ‘imamo nešto što drugi nemaju’ a da nam ‘ne smije kasti’, pa smo se potrudili saznati o kojem se to tajnom oružju radi. Riječ je o pištolju Redže Bekte marke ‘Bekto-22 LR’ (na pištolju slovo R sve govori) nosivost dva punjenja metaka, dvadeset komada, koji je tajno predstavljen ove godine na sajmu naoružanja u Parizu (Eurosatory 2024) za kojeg kažu da je za njim ‘opšta potražnja’. Vlasnik kompanije ‘prvog bh pištolja’ Režo je izjavio kako je ovaj pištolj patentirao njegov unuk i da je to za sada vrh pištoljske bh industrije, na slici zaista izgleda primaljivo i opasno. Međutim, po nazivu marke, više asocira na porodični biznis, tako se to i radi svuda u svijetu.

Ako nam je namjenski bh pištolj pod imenom Redžo, onda zasigurno prvi bh dron mora nositi ime ‘Fadil’ ili čak možda ‘Zukan’. Fadilovo ime je izvjesnije budući da je obezbjedio novac za razvoj i usavršavanje, Zukan je tu više radi reklame i poznatog bh talasanja. Haubice koje se budu proizvodile, kažu naši izvori nosiće oznaku model ‘SEB- 23’. Iako skraćenica asocira na ime prve SDA dame Sebije Izetbegović pronađeno u telefonima i prepiskama uz aferu ‘respiratori’, oznaka je kombinacija početnih slova članova Bekto familija.

Po onoj, sve što je dobro ostaje u familiji, po čemu je i turski dron ‘Bayraktar’ dobio ime po kompaniji zeta turskog predsjednika. I ponajviše iz razloga što nam je kompletna državna industrija oružja u rukama familije i jedne stranke. Tu u vlasnike ubrajamo i sarajevskog advokata Kadriju Kolića ‘brata iz Sandžaka’, jer mi smo jedna država. Dakle, privatna. Što, opet dalje upućuje da bi, za slučaj ‘dajBožešto prije da pukne’, narodu oružje kao onomad 1991, opet ‘patriotski’ prodavala ista stranka.

photo : bh pištolj marke ‘Bekto R’, iz fabrike Bekto Redže Goražde, arhiv