ZLOUPOTREBA GENOCIDA: Usred ljeta odlazeća načelnica Sarajeva Benjamina Karić ugovorila ‘gažu’ za Novu godinu sa Severinom koja će koštati građane blizu milion KMa samo iz populističkog kviz pitanja nasmijane načelnice i tačnog odgovora : je li bio genocid u Srebrenici? Jeste! Odlično, evo ugovora …

– Još prije nego će napustiti svoj ured u Vijećnici koju je načelnica SDPa Benjamina Karić otela od naroda i pretvorila u kičeraj, salon za iznajmljivanje i foto-galeriju svojih uspjeha bajramovanja, šurovanja sa ulicom i radikalnom desnicom SDA partije i Reisovim botovima, pretvorivši je u školu jufki i dijeljenja baklava po Baščaršiji sve sa nacionalističkim i jednostranim opasnim osmijehom, Benjamina Karić najveća bruka i sramota SDP partije će se susresti i sa onim sakrivenim nezakonitim tajnama svakog bh politikusa u vlasti. Ne mislim na ‘igranku’ u vezi pljuvačine i izbacivanja iz kandidature Bogića Bogićevića, to smo već zaboravili namjerno, druge stvari su u pitanju.

Zapravo, već se vidi dosta toga još prije nego su nam stigli lokalni izbori, kada je vlasti ‘trojke’ planiraju uhljebiti u stolicu načelnika opštine Novo Sarajevo, i sama se potrudila da to vidimo. Iako živi u opštini Centar, iako je tu prije mjesec dana pod sumnjivim okolnostima (po cijeni od malo više od 2.000 KMa po kvadratu) kupila stan za 300.000 KMa u glavnoj ulici Grada gdje je cijena duplo i više veća, za koju zgradu je prethodno renovirala i obnovila joj fasadu parama građana, nezakonito se prijavila da stanuje u opštini Novo Sarajevo kod roditelja, samo da bi mogla tamo još jedan mandat paradirati i sa svjim patetičnim i populističkim lažima i udvaranjem građanima veseliti raju. Prije toga je penzionere te opštine ‘počastila’ poklonima i izletom, sve sa svojom slikom i potpisom.

– Ova afera sa kupovinom stana zbog čega se pravdala u medijima kako je poštena i kako je stan kupila na kredit, kako živi samo od plate i slične trice i ku(r)čine, tek će biti medijski interesantna, jer ima još toga da se kaže. Oko vlasnika stana i površine koja je pridodata, sada Benjka kao i uvijek kad je uhvate u laži, vrti istu priču o poštenju i političkom neiskustvu. Međutim, nije ona tako naivna ‘kako se češlja’, ‘aferu’ je nazvala izmišljenom i ‘osvetom’ novinara Almedina Šišića koji je aferu provalio na portalu ‘Valter’ba, optužujući ga da joj se ‘sveti’ jer mu nije mogla ‘srediti stipendiju’ za kćerku, čak je pustila i pismo poruku od njega da nas sve uvjeri. Međutim, odlaskom će afera biti još, jer iza ovog bolesnog osmijeha lažljivice krije se mnog toga, na pragu odlaska, potrudila se da medijima dadne dodatnog materijala.

– Tako saznajemo da je već u ime Grada iz kojeg odlazi spremila i potpisala ugovor angažovanja hrvatske pjevačice Severine za nadolazeću Novu godinu, posao koji će građane koštati sa porezom i ostalim troškovima blizu milion KMa. Novinari su u posjedu tog ugovora Grada Sarajevo i Agencije pjevačice. Lgično, što bi rekli ‘Nadrealisti’. Dok u gradu caruje prljavština, pacovi i žohari i dok se država zbog političara kakva je i sama ruši i nestaje, ona prima plakete, lajkove i osmijehe a grad pod njenom palicom se odavno pretvorio u nacionalisitičku kaljugu i mahalu. A njen zvanični ‘fejs’ u influencer album gdje osim dijeljenja baklava, cvijeća, mašni i slavlja uz islamske praznike, slika sa radikalistima i hafizima te patetičnih objava odakle crpi ‘lajkove’ kao Ramo Isak i hvata buduće glasače, ništa za zapamtiti nema. Sve sramota i blamaža počev od spomenika do finasijskih tokova njenog skromnog budžeta. I, usred ljeta, evo, priprema slavlje za Novu Godinu, gdje je već ‘usjekla’ Severinu.

– Vidjeli smo da je zbog njenih prevrtljivih stavova i šurovanja sa nacionalistima ulice uz dan Grada Sarajeva izigran pjevač Cetinsky kojeg je predložila i reklamirala a onda kad je raja sa ulice nagrnula negativnim komentarima, Benjka je promptno zamijenila ‘ustašu’ Cetinskog, uz jednostavnu bezobraznu ispriku. Odustajem jer ‘nije sve po propisima’. Obzirom da je glupo i bedasto sada potpisivati ugovor za novogodišnju zabavu koja slijedi za šest mjeseci kada će ona odlepršati iz Vijećnice, prilike su da će Benjka i ovdje ako već nije, proizvesti cirkus od načelnikovanja. Evo i zašto, što bi rekli bh mediji.

Jedna od najvažnijih preporuka za Benjaminu i ulicu te za angažman Severine nije uopšte njen pjevački opus koji je poprilično opširan, već je to njena izjava o genocidu u Srebrenci o čemu Benjamina kao i svaka bh hulja patriota BiH koristi do iznemoglosti. Po pravilu da se svakom nemuslimanu u formi kviza postavi pitanje o Srebrenici i ako odgovori pozitivno, eto ‘prijatelja’ i pravog pjevača, glumca, književnika ili političara, eto estradnog umjetnika.Tako je bilo i u ovom slučaju kao i usvakom intervjuu ili na tv ili u novinama, prvo pitanje sugovorniku je uvijek da li je bio genocid a drugo da li voli Bosnu. Pozitivan odgovor je siguran put za uspjeh, Benjamina je primjenila isto.

Iskreno, osim po pjesmama, Severina je u medijima više poznata po svojim haljinama, cipelama i štiklama, najviše po davnoj sex aferi i video-zapisu njenog bambusanja na jahti, sa jednim hercegovačkim tajkunom. Po materijalu koji je ‘slučajno’ neko pustio u eter. Sve ostalo, čak i njeno sudovanje sa Srbinom iz propalog braka u vezi sina, sve je to obična nula naspram njenog poimanja genocida u BiH, što je odlučujuće za raju i Benjaminu da je angažuje.

– Naime, uz usvajanje Rezolucije o genocidu u UNu, ‘jedna srpkinja’ je postavila post i zahvaila se Severini na izjavi o Srebrenici datoj za Radio Sarajevo januara 2022. godine, a onda je ‘uskočila’ srbijanska starleta Jelena Karleuša pa se razvila internet svađa između nje i Severine. Podsjećamo, Severina je prije dvije godine izjavila u Sarajevu, jer kao što rekosmo to su obavezna pitanja za svakog posjetioca medija, “U Srebrenici je bio genocid, kako god to oni nazivali, mali, srednji ili veliki zločin… Radi se o tome ako je bio genocid, onda bi neka država toj državi trebala platiti odštetu. Mislim da samo zbog toga oni ne priznaju da se to tako zove’, tajanstvena obožavateljka ju je pohvalila a ‘Seve’ joj kliknula “Bravo djeco Srbije’, da bi se onda uključila Karleuša. Samoproglašena ‘diva’ a vidljivo napumpana i botoksirana ocvala pjevaljka i performanserka za odrasle, ‘estradna umjetnica’. Pa joj navaljala svašta. Od Jasenovca do odštete, pa vazila o negiranju genocida na Vučićev način, pa joj nabacila ‘ponos Srbije’ a to je njen bivši muž (sin pjevača Kebe) i njihov sin, svašta je nešto rekla kao i obično. Onda je ‘Seve’ odvratila o ‘sendvičima’ (aludirajući na njen zaokret i podržavanje Aleksandra Vučića) i eto ti umjetnice za novogodišnji ispraćaj u Sarajevu. Nema bolje, vidi ‘kako joj je odbrusila’. Benjamini se ova izjava i rasprava dopala i nije išla dalje u izbor zabavljača, pa šta košta nek’ košta, i eto nam Sevrine.

– Međutim, uz ovaj bošnjački kviz i zloupotrebu genocida, jer to nije ništa drugo doli čista populistika i zloupotreba tragedije, treba reći i ovo. Na isti način kako je nekada Karleuša bila zvijezda Bošnjaka i njihovih simpatija, tako je i Benjamina dala paraf na potpis ugovora Severininoj agenciji, izjave Severine su joj razgalile dušu. Znamo i vidjeli smo kako smo voljeli Karleušu prije nego će se prestrojiti u Vučićevu stranku i njegov nacionalisički tabor, bila bošnjačka Boginja, ne samo plakat za garaže i studestske sobe. Po novinama, po tv, dva puta ju je ugostio sandžački ‘Ataturk’ kako se sam nazvao Senad Hadžifejzović na tv ‘Face’ gdje smo mogli gledati u istetovirano međunožje starlete i diviti se njenom ‘oštrom jeziku’. I njemu, Senadu je kao i Benjamini uslov za gostovanje ‘tačan odgovor’. Zato tamo gledamo iste tipove : Janjić analitičar, Vukanović poslanik, Čedomir Jovanović savjetnik Komšića, Čanak propali političar… Tada je Karleuša govorila o genocidu drugačije nego danas, evo ovako, citiramo, a Hadžifejzović se tada ukakio od dragosti.

‘Počnite da brojite do 8.372, uz svaki izgovoreni broj zamislite da je jedan čovjek pao… 1, 2, 3, … 100, 200,300,… 1.000, 2.000, 3.000… Koliko treba vremena da se ubije 8.372 ljudi? Malo vremena i mnogo mržnje, bezumlja i zla, Senade zemlju nam vode kreteni”

– Sada Karleuša kao PR Vučićeve stranke zastupa ‘kretena’ Vučića, srbuje uz veliku lovu i omrznuta je u Bošnjaka, ne mogu vam opisati. Severina stiže na top ljestvicu. Sve dok je ne ‘ulove’ da je progovorila drugačije, tako rade Bošnjaci. Tako radi i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić. Kolindu je onomad proglasila ‘Kraljicom Potočara’ da bi je zbog kasnije izjave ‘raskrunila’, oduzela joj krunu i ‘stavila je na stub srama’.

Kako rade Karleuša i Severina, tako i Benjamina. Koja po habitusu nije ništa drugačija, a po djelovanju sve više liči na svoje kolegice sa estrade.

photo : Severina i Jelena Karleuša, arhiv