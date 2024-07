MINISTARSKA FARMA I DRON BOŠNJAK : Ima još toga ali vam, razumljivo, ‘ne smijem kasti’, posebno ono o rezistentnosti antibiotika ili placebo efektu …

* Ovo bh ministarsko ludilo kao kravlje, ptičije ili nedajBože svinjsko (phuj, pljuc, pljuc…), postaje opasno ne samo po ministre već i čitavu bh raju a i šire. Kakvi morbili, kazamaci, boginje ili corona, ludilo ministara krije daleko veću opasnost. Osim ljudi, ova bolest direktno ugrožava državu. A bez nje, kao što znamo, nema ni ljudi. Zato jer je, sad nas uče, Bog stvorio prvo državu pa onda ljude. I zato jer su clasteri zaštićeni a zarazu prenose putem već odranije zaraženih medija. Dodir ne dolazi u obzir.

Pošast se tako zove jer je najviše evidentirana kod ministara države BiH, međutim ima je i među predsjednicima stranaka, članovima Predsjedništva, načelnicima opština i Kantona, ima je i u vjerskim organizacijama i njhovim firmama a putem medija se ubrzano širi i u dijaspori jer kao što rekosmo ludilo je ‘wirelles’, ide i bez žica i kablova.

* Ne pitajte me ko je sve obolio ili ‘zaražen’, mnogo ih je, kod nekih je teško odmah to otkriti a posebno je teško prepoznati simptome. Za kravu ili svinju pa i pticu nije neki problem. Ili pjeni, ili se ukoči ili pada u nesvijest ili se ne kontrolisano ponaša, međutim ministarsko ludilo je pravi mamac za doktore i stručnjake. Sve izgleda normalno a nenormalno i Bog. Plus, za razliku od vlastele, živina se može uništiti a vlast je vječna i neuništiva. Svi nam poručuju ‘nas se ne može klonirati’ ili ‘ne može me niko smijeniti’.

Znamo da je Dodik ‘fasovao’ taj virus, to je očigledno, znamo i za Bakira, Reisa, Nešića, Ramu Isaka, Komšića i Bećirovića, ali Nacijo, najviše se opekao ministar Oružanih pa još i ‘zajedničkih’ snaga BiH – drug i brat Zukan Helez. Možda je virus drpio od kolege Nenada Nešića ili od Rame Isaka, ili mu ga doturio namjerno kao borcu i maskoti vlasti ‘trojke’ Haris Zahiragić, nije utvrđeno, ali Zukan je postao totalno drugačiji čovjek odkada je ministar. Svaki dan se njegove klice razastiru a mediji traže još, i on nesebično dijeli bakterije, posebno ih voli plasirati na tv ‘Face’. Joj, tu sve pršti, Hadžifejzović je odavno ‘pod medikamentima’ i trenutno na odmoru ali bez većih rezultata, i onaj njegov ‘Mali Senad’ onaj ‘miniMe’ Salihović je ni kriv ni dužan pokupio te viruse.

Ne zna se kad je Zukan primio i ko ga je ‘zarazio’, sumnja se na Ramu Isaka jer on je među prvima skrušeno priznao da ga je ludilo zahvatilo, no naša istraživanja kažu da je Helez rođen sa tim ali se aktiviralo ii pogoršalo tek od juna 2023. godine.

* Taj datum je bitan i treba ga zapamtiti, historijski je. Podsjetićemo da je Zukan 23. dana tog mjeseca u historijskom Konjicu na susretu sa ‘zaraženim’ Dodikom pokupio virus kad ga je onako snažno i muški Dodik uvrijedio psovkom genocida kada su prve bakterije sa živog nosioca sletjele na usta još življeg ministra Heleza. Pa aktivirale urođeni gen virusa a Helez uzvratio psovanjem matere Dodiku. Sve ostalo poslije toga je naša historija ministarskog ludila koja traje i kojoj još nisu našli lijeka. Čak ni međunarodna zajednica koja ima terapiju za sve, skrušeno i ‘zabrinuto’ posmatra izdaleka ovo medicinsko čudo.

Svaki dan se tako nova tura bakterija i virusa razmjenjuje između Dodika i Heleza a tv bh Farma prenosi i širi dalje. Vidjeli smo kako je Zukan ušao u bitku sa bakterijama u dronovima, pa medicinskm puškom iz ‘naše namjenske industrije’, pa pričom o nekakvim ruskim kampovima a Dodik uzvratio sa kampovima vehabija, poslije se prešlo na avione, helikoptere, mirno razdruživanje, uzimanje terotorija, referendumi su zaboravljeni, nisu se raširili previše.

* No, ode ovo van kontrole, postoji mogućnost da bakterije zakače i NATO jer mi smo ‘partneri’, vježbamo sa njima a oni nam daju donacije, može i Turska nastradati jer mi smo uvijek uz njih, čak sam zabrinut i za Putina, Dodik je sa njim često i prečesto, a zbog ekspanzije bh diplomatije ode to u nedogled.

Prije neki dan je tako ministar Helez objavio sliku SF filmova preko PlayStation igrice pa poručio Dodiku vidi moje dronove, ‘ovo je penicilin za razdruživanje’. Dodik mu je onda sa daljine javio protupitanjem ‘a čija je tvoja muslimanska vojska’, pa se opet Zukan ukazao na tv ‘Face’ pa odbrusio, jer on drugačije ne može, takav je nabrušen po rođenju a poslije Konjica nema natrag. U pitanju su ‘patriotska muda’. Ovako je bilo.

„Svako razdruživanje, otkidanje dijela BiH je rat! Oni proizvode rat! Moram štititi ustavne nadležnosti! Srebreničanima sam obećao da će NATO nadlijetati Srebrenicu i sve sam dogovorio s Cavolijem u Briselu! Avion je poletio s Kosova, sletio u Dubrovnik… Niko nije znao za to osim mene! Poručujem građanima: sve nadziremo – i EUFOR i Ministarstvo odbrane BiH! Spremni smo! Nema opasnosti u BiH; sve smo provjerili s Džuvom!“„Niko nema to što ćemo mi imati! Ne prijetimo, ali imat ćemo sve!”

* Joj mene joj, eto onog o čemu sam govorio. Ponovo Helez ima ‘nešto što ne smije kasti’ a vidi šta je sve nabiflao. Cavoli je američki general NATO snaga u Evropi a Džuvo je naš šef OSAe, glavni obavještajac. Cvrc Milorade, haj’ sad zucni. Ne znamo da li genelar i šef OSAe znaju s kim imaju posla, ali ako je došlo vrijeme kako veli raspjevani Helez da avioni NATOa kruže iznad Potočara i ako Helez kontroliše sve i RUFOR čak, nije baš zgodna situacija. Osim ako Helez u zanosu ludila ne izmišlja, što je opet opasno ali ne po njega već po NATO. Koji, eto, sluša Heleza i pali avione kad on hoće.

* Ja razumijem bakteriološkog ministra ali ne mogu skontati da igdje bilo koji ministar u bilo kojoj državi objavljuje šta kupuje od oružja, šta ima, šta kontrolše i sve u tom pravcu. Još samo da najavi Dodiku kad če ga ‘napasti’. Iako su ministru blago spočitnuli čak iz kancelarija u Bruxellesu da nije sve baš tako i da malo ‘oladi’ Helez je nastavio, jer on ne može stati, bakterije i ludilo su ga obuzele. A ima i još jedan razlog više, sad ću vam otkriti ‘šokantnu’, ‘brutalnu’ tajnu kako bi to najavio sandžački ‘Ataturk’ Hadžifejzović, pa će te saznati ‘ekskluzivno’ u čemu je tajna ovolike samouvjerenosti i borbene gotovosti ministra Zukana. Uz opasku da odmah znate : nije to njegova ocjena iz ONO i DSZ, već OVO i DSČ. Dakle, nije Opštenarodnna Odbrana i Društvena SamoZaštita već OVO i Da Se Čuje.

* Tajna je u lijeku penicilinu koji se veže uz Aleksandra Fleminga i 1928 godinu i Zukanovo ponovno otkriće istog lijeka. Tada je naime ovaj naučnik ispitujući gljivice slučajno otkrio spasonosno svojstvo penicilina a poslije je sve išlo glatko. Njegov lijek je spasio nebrojenu populaciju Svijeta i danas spašava i nema spoljnih učinaka previše, Zukanov penicilin će spasit Bosnu i Bošnjake.

E, vidite, slično je doživio i Helez. Negdje odprilike kad mu se desio i Konjic, desilo mu se da planinarenjem (ide on u brda a posjećuje i teretanu, za svaki slučaj, kao i Ramo Isak) pa je tako tada ‘ulovio’ veliku gljivu. Ne ‘gljivicu’. Gljiva se obično nađe ili pokupi a Helez je objavio ‘ulov’, nešto slično je ulovio po brdima i Fadil Novalić ranije. E, sa tom gljivom je Zukan, umjesto da je kao i svaki sretni nalazač uslika pa pojede, vršio ispitivanja kao Fleming. Pa otkrio svoj sopstveni penicilin jer je gljiva uz penicilin, iako nije Flemingova ‘gljivica’. Saznavši moć otkrića, Helez je kao i svaki veliki naučnik slučajno otkrio snagu prirode i nesebično je podijelio svome čovječanstvu. Sjeo je za drona kao za traktora pa ga upalio sve uz kamere i SF naočari i poručio Dodiku. ‘Ovo je za tebe penicilin’, a kod ‘malog Senada’ dodao : dron se ne zove ‘Bayraktar’ već ‘Bosanac’.

* Žao mi reći ali još jedan simptom, ludilo je na vrhuncu. Nema te nacije brate ministre, dron može biti samo Bošnjak, Bosanac može biti samo brdski konj. Sto puta smo citirali ‘uvaženog Reisa’ o našoj naciji, evo moramo opet.

Da nije Heleza ne bi znali koliko smo (ne)sigurni, sa njim je bolje i bezbolnije. Međutim, iako nisam doktor ‘mogu p(r)ogledati’, što reče onaj Rom u vicu o ginekologiji, i volio bih da me čuje i da mu kažem ovo. Ima uz penicilin još nešto što je opasnost po sami lijek, a zove se rezistentnost. Što, nadalje, znači ako Dodik bude uzimao toliko tvojih penicilina, neće djelovati, njegove bakterije će se usavršiti i snaći. Zato bi bilo bolje da omanjiš sa penicilinom, jer ne djeluje. Mijenjaj terapiju ako je uopšte moguće.

Ili, da mi ovo kafansko nadriljekarstvo posmatramo kao placebo efekat i terapiju za obični narod ? Znaš kao naučnik šta to znači? Odprilike : kad se nekom daje lijek koji to nije, nije zapravo nikakav lijek a zna često pomoći, psihološki pacijent umisli da je lijek pravi.

P.S. Svaka sličnost sa licima i događajima slučajno je – namjerna.

photo : Zukan Felez ‘ulovio’ gljivicu a Fadil Novalić veliku gljivu, arhiv