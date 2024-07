UZBUNA U MOJOJ KUHINJI : Prestao sam jesti banane, sad se moram odreći i lubenice i ona je opasna po zdravlje, ostaje mi za sada nagrižena jabuka ‘aple’ i nada da boje moga preostalog voća i povrća neće niko prepoznati.

– Stalno čitamo i vidimo kako su nam banane veoma štetne po zdravlje. Nisu one pune droge, tableta ili sličnih zabranjenih supstanci već minerala i vitamina, ali Nacijo, ovu poslasticu permanentno vežu uz kartele, korupciju, transport narkotika ili oružja. Nema voća ni povrća koje je kao ovo omiljeno, zdravo, korisno a napose jeftino a da je tako negativno marketinsški obrađeno da na čas pomisliš da je zagađeno. Nisam nigdje vidio, čuo ili pročitao da mafijaši i narko-bosovi trpaju ovu pošast u jabuke, dinje, dunje ili šta znam koje drugo voće. Znam da to trpaju u ribe ili lutke, pa čak i u elektronske uređaje ali u voće, ej! Stalno je taj otrov u kamionu sa bananama. Razumijem da droge najviše dolazi iz zemalja gdje rastu i zore banane, znamo da tu vladaju i upravljaju lovom i narodom i narko-bosovi, ali ovo je previše. Dajte popustite braćo narko bosovi i dileri, ako već morate trpati i švercovati, uzmite koju drugu voćku. Pročitani ste, banane se na carini najviše pregledaju. Svi su vas pročitali osim onih koji vas ko bajagi hapse.

– No, ima tu još jedan problem, Taman kad sam se pomirio da ću manje jesti banane i kad sam se prestrojio na druge slastice iz bašče, eto novog razočarenja. Sad je i lubenica problematična.

Jeste da je slatka, jeste da je njena sezona, ima svih minerala u njoj koji nam trebaju ali oprez. Ne zbog čestog pišanja poslije uživanja, to inače dođe sa godinama i bez lubenice, ne ni zbog toga što ne znam odabrati pravu kad kupujem, lupkam i okrećem prateći uputstva ‘stručnjaka’ sa ‘google’ fakulteta a obavezno izaberem pogrešnu, u pitanju su druge i ozbiljnije stvari.

Početkom rata u Izraelu i Palestini, od jeseni prošle godine i ovo povrće potpade pod cenzuru. Nisi više siguran smiješ li ‘rahat’ (na bosanskom : bez problema i sa užitkom) obući majicu sa motivom lubenice, na kraju svih krajeva, postaje opasno i raskrižiti (da mi ne zamjere precizni i osjetljivi Bošnjaci što uzeh ovu stranu riječ koja ima u korjenu križ kao krst, evo reći ću ovako : rasjeći) i jesti također. Kažu, ako vide kod tebe lubenicu ili njenu sliku na majici, to ti je kao da si uzeo zastavu Palestine, i odmah se zna čiji si, ko si i šta si.

– I zbilja, tako i bude. Neki dan je neki popularni strani pjevač imao problema i pretrpio je kritike i propao mu nastup jer je ispod sakoa nosio majicu sa motivom ove čarobne voćke lubenice. Ništa ono kao dodatak ‘Free Palestine’ ili slično, samo slika sočne kriške sa špicama, a opet problem. I demonstranti su sve više naoružani slikama lubenice nego šarenim ‘Arafat šalom’ ili zastavom Palestine, da ne znaš o kakvom brutalnom i teškom ratu se radi, u kojem je nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael i uzvratnog rata i protunapada Izraela za mnej od godinu dana ubijeno blizu 40.000 ljudi, žena i djece, pomislio bi da protestvuju poljoprivrednici i ratari zbog podsticaja ili otkupa proizvoda.

Ovu poslasticu neki nazivaju na Balkanu i bostanom a ponegdje se čuje i naziv ‘karpuz’, u znak sjećanja na Turke i našu slobodu. Kažu, to ti je kao da si se opasao zastavom Palestine.

– Zbilja, kad uporediš boje i opšti utisak, to je genijalno i ima logike. Boje lubenice i to crvenu, crnu, bijelu i zelenu boja možeš naći i na zastavi Palestine a lubenica odlično uspijeva u Palestini. Ima tih boja i na drugim zastavama i u drugim državama, ali nisu tako skladno poređane i simbolične kao ovdje i te boje nemaju istu istoriju. Zna se, naime, da je po istoriji Palestine još od onog prijašnjeg rata 1967. ova paralela sa zastavom i lubenicom došla u upotrebu jer je tada Izrael zabranio zastavu Palestine pa se narod dosjetio da umjesto zastave maše motivom ili slikom lubenice, kasnije povlačenjem Izraela zastava je preuzela primat nad lubenicom.

– Sve do ovog najnovijeg rata nismo imali cenzuru lubenice i njenih slika, sad je imamo. I po lubenici se prestrojavamo i prebrojavamo. I mrzimo ili hvalimo. Svijet se prestrojio zbog boja lubenice i tuge njene simbolike. Brojne demonstracije u podršci Palestini i tamošnjem brutalnom ratu ponovo su vratile ovu priču o lubenici u fokus, tako da sada svuda gdje se ne smije isticati zastava Palestine ili isticanje izaziva veći problem, eto ti lubenice. Umjesto podrške i zastave, dovoljno je da uslikaš krišku lubenice i klikneš, sve se već zna.

– Sad je, dakle, problem i lubenica a do jučer smo je žderali i jeli bez ikakve cenzure. Znam, moram, šta ću, poštivati jače i moćnije i drugačije mišljenje ali me muči kako niko moje ne uvažava. Kako da smanjim ovo povrće na mom stolu kad mu je sezona i kad je zdravo i korisno, jer neću da ima problema. Osim toga, kako da saznam da li mogu normalno i bez posljedica jesti lubenicu iz Vojvodine, ili iz bašče u Bosni ili Hrvatskoj, ili iz Mostara, da izbjegnem uvozne?

Jok! Lubenica je skor ista svuda, moram mijenjati jelovnik a niko me nije ni za šta pitao.

– Odoše banane, evo i lubenicu konzumiram samo tajno i u ograničenim količinama, kore sakrijem u vreću da se ni tu ne primjete, da me nebi ko nazvao teroristom, ali Nacijo, šta je slijedeće? Šta ću u buduće moći normalno da jedem bez posljedica, pitanje je sad?

Ostala mi je još za sada kruška, šljiva i jabuka i to ona nagrižena sa ‘Aple’ crtežom, nešto malo luka, paradajza i krastavaca. Šta ako se i tu pojavi kakva sličnost, šta ću onda? Ili ako se cenzuriše krompir? Nesmijem i ni pomisliti na te boje iz bašče, mogu se samo nadati da ih neko neće prepoznati na nekoj od zastava ili amblema.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima u ovoj priči slučajno je – namjerna.

photo : detalj sa demonstracija podrške Palestini, arhiv