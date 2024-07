Utica NY, poznate naše cake – nema para ali postoje dvije ‘BACE’ : gdje je nestalo 60 donatorskih čekova i ko je koristio karticu udruženja? Hanka Grabovica kooptirala dr. Mehu Buljubašića kolegu sa posla i aktivnog džematliju crkve-džamije u odbor udruženja ‘Bosnian American Community Association BACA’ i pored afere i istrage NY tužilaštva koja je u toku vraća se na javnu scenu preko 11. jula i Srebrenice …

* Utička džamijsko-politička udruga ‘BACA’ je od septembra prošle godine u raspadu i u aferama. Nakon objave na lokalnoj tv o scandalu sa novčanim prevarama udruženja, predsjednica udruge Hanka BiČo Grabovica, inače učiteljica u lokalnoj turskoj (privatna škola turskog disidenta Fethullaha Gulena čije izručenje Turska traži a Amerika odbija, radi terorizma i FETO organizacije) charter (ugovornoj) školi u našem gradu je razriješena krajem prošle godine dužnosti, imenovan je novi odbor udruženja, razriješen je i njen zamjenik dr. Sandro Šehić. Nekoliko mjeseci su trajale optužbe i prepisi advokata obje strane, Hanka je uporno odbijala predati arhivu i password za zvaničnu stranicu udruge i onda je sve zamrlo, nestalo Hanke iz medija. Novi odbor je ‘zamrznuo’ sve akcije udruge do rasčišćavanja stvari i afere, izvikani projekat gradnje replike sarajevskog ‘Sebilja’ u parku u našem gradu gdje je plac dodijeljen od Opštine je nestao sa radara, Grabovica se nije oglašavala.

* Dok se bh raja pitala kuda su i kako nestale pare sakupljane za pomenuti projekat kao i za ostale ‘aktivnosti’, advokati su se dopisivali, pisao je i posebni odjel tužilaštva za donacije i aktivnosti nevladinih udruženja, a onda je bh raja po bilboardu koji je osvanuo ovih dana u glavnoj ulici grada Genesee Street-North mogla zaključiti da se uz ovu udrugu ponovo nešto dešava. Reklama na ovom bilboardu poziva na šetnju za žrtve Srebrenice uz 11. juli u parku Koledža MVCC kao i dvije godine ranije.

Znali smo odmah da se kao Gospa u Međugorju Hanka ‘ukazala’, prepoznali smo njen ‘rukopis’. Svaki političar u BiH kad mu ‘gori pod nogama’, ili kad nema šta pametnije, posegne za žrtvama genocida i Srebrenicom i tu se sakrije. Tako je i Hanka učinila, ona pledira i postupa kao svaki bošnjački političar u zavičaju i zaštićena Srebrenicom, džamijom i žrtvama najavljuje svoj povratak. Međutim, kao i u Srebrenici u kandidaturi za načelnika, sada kako stvari stoje imamo dvije udruge pod istim imenom. Novu koja nije ni zaživjela i Hankinu koja se vraća na scenu. A sve ih pokušava kao Reis Kavazović u Srebrenici ujediniti i natjerati na zajedništvo ‘utički Reis’ Amsal Memić hodža džemata Bosnian Islamic Association popularno nazvan BIA (zapravo crkva konvertovana u džamiju) koji džemat već decenijama vedri i oblači sa našim građanim u ovom gradu i predstavlja ih kod domicilnih organa. Ostale tri bh džamije i njihove džematlije kao da ne postoje.

* Da je to tako, potrvdio je i tekst u lokalnom listu susjednog grada Rome ‘Rome Sentinel’ krajem prošlog mjeseca gdje je Hanka, kao da se ništa nije desilo, objavila ‘tradicionalnu šetnju za Srebrenicu’ i genocid. Ništa Sebilj, ništa ostali ‘projekti’ i planovi, zna se gdje se najlakše sapere obraz, jer ko bi bio ‘lud’ da kritikuje i analizira Srebenicu. Međutim, Hankino gostovanje na popularnom lokalnom radiu ‘Talk 100,7’ maja mjeseca ove godine otkriva osim povtaka Hanke još mnogo stvari.

– zvanična istraga u vezi malverzacija sa novcem udruženja još nije završena, a prema Hankinom priznanju ‘sve je čisto’ i pošteno, samo nema para na računu. Govori se o približno 40.000 dolara, ukupljenih u ovoj udruzi za skoro tri godine.

– Na pitanje voditelja koji je profesionalno kao tužilac istraživao ovaj bh problem u našem gradu, Hanka nije mogla objasniti kako je ostalo neevidentirano 60 donatorskih čekova, ‘a sve po bankovnim izvještajima je u redu’. Isparilo 60 donacija i čekova.

– Nije mogla objasniti ni ‘slučajnu’ upotrebu kartice udruženja u jednoj trgovini, jer se zna ko ima PIN od kartice.

– Hanka je sve ‘priče’ o nepravilnostima udruge nazvala ‘tračem’, voditelj radia ju je kulturno upozorio da pisma tužioca nisu priče na što je zamuckivala i odgovarala neodređeno.

– Hanka je priznala faktički da je osim troškarenja love za svakodnevne usluge udruženja, čak dijelila i donacije domaćim bh biznisima ali je uporno tvrdila kako je sve ispravno i kako ‘nastavlja rad za dobrobit bosanske zajednice’. Nije otkrila spisak donacija koje je podijelila, dok je od naroda tražila donacije.

– Na pitanje radia da li je svoja putovanja u BiH i u Evropu plaćala novcem udruge ili svojim parama, Hanka je naravno navela kako je svako svoje putovanje plaćala svojim novcem. Međutim, nije ona putovala samo u BiH, njene destinacije po Americi i po Evropi su još tajna. Da li je šta donijela nakon slikanja familije sa načelnicom Sarajeva Benjaminom Karić i ‘zlatnicima’ za načelnika grada Utica NY – ni to ne znamo.

* Ima toga još u ovoj cvrkutavoj epizodi Grabovice (recimo, šta je sa parama koje su davane u kešu, i sakupljane po donatorskim večerama i sijelima uz ‘Sebilj’, o čemu će svakako na kraju balade epilog dati zvanični tužilac, a nisu na legle na banku, Hanka je to opravdala ovako : ‘imaju slike’. Naravno da imaju slike ko daje ček ili lovu ali nema ‘slike’ gdje je lova ‘legla’.

Jedini nedostatak u ovom odličnom uratku Radia ‘Talk’ u ‘medijskom povratku’ Hanke Grabovice je u tome što je jednosmjeran. Nema u javnosti nikog iz ‘novog odbora’ i ne znamo njihovu ‘priču’. I priču njihovih advokata koji tvrde da su u pitanju ozbiljna krivična djela. Ono što se zna i što se već vidi je da je u nastavku djelovanja iz priče ispušten njen zamjenik dr. Sandro Šehić koji je kao i ona bio ovlašten za polaganje i podizanje novca kojeg je ona očigledno zamijenila sa kolegom iz iste škole dr. Mehom Buljubašićem. Koji je, da se zna, glavni u džamiji crkvi BIA NY gdje već provodi u ime džemata i Hanke raspodjelu i tendere uz utrošak nove donacije koja je ovoj džamiji dodijeljena od New York State Division of Criminal Justice Services u iznosu od oko 120.000 dolara, za ugrađivanje vrata, prozora i posebno – sistema sigurnosti, kamera i zaštite, o čemu smo već pisali.

Dr. Buljubašić i hodža džamije Amsal Memić su javnim nastupima i slikama potvrdili da je tačno ono o čemu smo pisali. A to je da, osim što je odbor udruge skoro isti kao i džamijski odbor, da sa udruženjem upravlja džamija. Hodža Memić je stao na stranu stare ‘BACA’e i Hanke, bez obzira što je sa ovim nanio štetu Bošnjacima, podijelio ih je.

Sada je rezultat takav da imamo dvije udruge sa glavnim zadatkom : zataškati aferu i nastaviti po starom. Navalite Bosanci, hoću reći Bošnjaci, pa odlučite ‘kojem će te se privoljeti carstvu’.

photo : Hanka Grabovica na lokalnom radiu ‘Talk 100,7 Utica NY, arhiv