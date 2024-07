RasPukla se ljubav vehabije i načelnice : Vehabija Nihad Aličković ‘antiDaytonac’ vođa radikalne desnice Sarajeva i Rijaseta postao mrtvozornik i ne voli više svoju načelnicu Benjaminu Karić, naziva je ‘bagrom’ a samo prije godinu dana mu uručila ‘zlatnik’ Sarajeva, u povodu svirepo ubijene Nermine Krajina umjesto službenika Reisata ili opštine traži pare od naroda za njenu sahranu po posebnim uputama : PayPal kao Western Union su za njega – blokirani …

– Život zaista piše romane ali bh raje radije čita stripove. Evo, koliko do prije godinu dana poznati vođa desnice glavnog bh Grada, Rijaseta i SDA partije Nihad Aličković, siva eminencija bh vlasti i duboke njene paradržave, osvjedočeni vehabija i vođa fantomskog udruženja za rušenje Daytona na kojem država počiva, kojeg finansira i vjera i državna vlast zaklinjući se na Dayton, hvalio je na sva usta sarajevsku načelnicu Benjaminu Karić i njene gubitničke populističke poteze. Čak je od nje uz sliku i prijem dobio ‘zlatnik’ Sarajeva i plaketu za svoj ‘humanitarni rad’, priznajući da sa njom ‘dijeli informacije’, sad je okrenuo priču pa je nazvao ološem, šljamom, jednom riječju – ‘bagrom’

– Ova odluka načelnice o dodjeli ‘zlatnika’ Grada osobi koja je poznata po svojim uličnim radikalnim i nacionalističkim istupima i demonstracijama koja je svojim djelovanjem i ponašanjem dovela Sarajevu u rang mahale preferirajući ulicu i isključivo islamske prohtjeve vlasti zgrozila je javnost čak i u Sarajevu gdje su već svi oguglali na njeno patetično i na mahove radikalno postupanje, ona se pravdala da je ‘zlatnik’ samo ‘suvenir’ a ne nikakva zvanična nagrada, što je notorna laž, pravdajući Aličkovića sa kojim se u društvu nabildanih faca uslikala, jer je dijelio humanitarnu pomoć na granici Sirije i Turske’, a ona ‘poštuje svačiji ovakav rad’. Svjedoci smo da je ovakve ‘zlatnike’ dijelila i šakom i kapom i u Sarajevu i po dijaspori, sličnim likovima kao što je Aličković, u Americi su ‘zlatnike’ dobili i gradonačelnik NY i hodže po džematima te urednik nacionalističke web stranice ‘Bošnjaci.net’, čak je ‘suvenir’ završio i u gradu Utica u vitrini Hanke Grabovice koju kao predsjednicu udruge ‘BACA’ sad aistražuju zbog donatorskog novca.

Povod da ‘AntiDaytonac’ preokren ploču i da uputi ovakve uvrede kompletnoj vlasti Sarajeva a posebno Benjamini Karić, skoro svima osim ‘policiji i džematima’, je brutalno ubistvo žene Nermine Krajine koju su u Sarajevu ubili njen muž i mati (Goran i Ledžiba Ravlić) pa pokušali sakriti zločin. Gdje je po već uhodanim šemama Aličković ‘uskočio’ da i u ovoj tragediji kao i u ranijim nešto ušićari. Lovu i medijsku sliku.

– Ubistvo na ovaj način ove žene je svakako za osudu ne samo načelnice već kompletnog bh sistema pravosuđa budući da je ovo već peti ili šesti slučaj femicida a vlast se ponaša kao da se ništa ne dešava. Niti ima zvanične osude odgovornih niti smjene vlasti, sve puste fraze i lažna obećanja. Međutim Aličković je, obzirom na svoje djelovanje i ponašanje najmanje pozvan da o tome daje ocjene i kritike ali ‘našao’ se odgovornim. Počinilac je nemusliman a to je kod ovog tipa poseban gen koji tada proradi pa se ne kontroliše. On je, zna se, poznat po ‘lovu’ i medijskim crtanjem mete na čelo nemuslimanima i ‘našima’ koji ne rade za ‘onu našu stvar’. Tragedija je za osudu, ali ponavljamo sahrana i ukop ubijene su valjda u nadležnosti džemata i vlasti, otkud se Aličković ovdje uz vrijeđanja i prijetnje pojavio, pitanje je sad?

Logično, on se inače tako pojavi gdje može naći načina zaraditi čak i na mrtvima, to čini uvijek uz žrtve i zbog žrtava, čime ‘zaradi’ i koju sliku u novinama ili novčanicu u džepu. Iako je često na slikama sa Resiom ili Bakirom Izetbegovićem na džumi, to ne znači da on obavlja usluge pokopa, valjda je najnormalnije da Islamska Zajednica ili vlast to urade ako umrli nema sredstava, no kod nas sve prestaje tamo gdje počinje ovakva logika. Aličković zna da Rijaset ne brine za sirotinju i hoće ogromnu lovu sahrane po svaku cijenu naplatiti od drugih, imali smo više takvih slučajeva, zadnji kod onog ubice u Gradačcu i oni ne odstupaju od svojih cjenovnika, no opet logično, Aličković ne vrijeđa i ne proziva Rijaset već vlast i odgovorne osobe u vlasti. Neće on ‘na Reisa’, svoga idola. Tako nam postaje normalnim da ‘vođa’ nekakve udruge koja se bavi rušenjem Daytona, sakuplja novac za sahranu i ‘sam daje dio troškova’ od raje, i to on upravo i čini. Kako mu je zbog njegovih dosadašnjih malverzacija sa lovom i sakupljanjem para po dijaspori Western Union zabranio transkacije, tako je isto uradila i PayPal aplikacija, stoga Aličković poziva da se pošalju pare za ovu dženazu/sahranu sa pozivom na Allaha, ali samo uz poseban poziv, jer je ‘blokiran’. ‘Kad me nazovete ili ukucate šifru koju ću vam dati, onda će pare leći na račun u Banci’. Na njegov račun, svakako, gdje će kad se nešto utroši za ‘kaciju’, nešto i ostati na računu. Ne vodi on ovakve i slične akcije tek ‘onako’ i napamet’, nije za džaba ‘blokiran’. Obično je sakupljao pare uz kakve manifestacije, podsjećanja i performanse a sve vezano uz žrtve rata, genocid i zvanične praznike, sad smo dočekali da ga vidimo i kao mrtvozornika. Što znači da njemu ni mrtvi nisu sveti.

– Benjamina Karić mu je, budući da o ovom ubistvu nije ‘reagovala’ a inače reaguje na svojoj slikaonici uz sve što se desi slikom i svojim bolesnim dodvoračkim komentarima, odjednom postala ‘bagra’ a ‘znala je ‘slikati se kad se nekom Srbinu turisti ispušu guma u Sarajevu’, zacvilio je ‘humanitarac’. Što opet dokazuje kakvi su pravci i domet njegovog djelovanja i ‘humanitarluka’. Ostao je upamćen kao neko ko vjerno ‘lovi’ četničke i ustaške proizvode po trgovimama po Sarajevu i iste takve na ‘funkcijama’ vlasti sa zahtjevom da to ‘nestane iz našeg grada’, po nenadjebivim marketingom bivše zvanične zastave RBiH, ratne zastave koja je zvanično ukinuta još 1998, po ratnom huškanju i demonstracijama protiv OHRa i američkog ambasadora u BiH, uhvaćen je čak i u zloupotrebi žrtava bh rata u Prijedoru, uz ‘Dan bijelih traka’. Sad se premetnuo još i u džematskog mrtvozornika.

U svemu što je naveo u svom opširnom pamfletu Aličković je ‘pogodio’ samo u jednom. Benjamina je okupirana slikama ‘prelijepog Sarajeva’ gdje sakuplja lajkove, beskorisnim putovanjima o trošku države i novom stolicom načelnice u drugoj opštini. Kao što znamo, ona se već zvanično preselila i dobila novu ličnu kartu samo zbog toga i čeka oktobarske izbore.

Aličković ‘antiDaytonac’ i mrtvozornik će za neki drugi ‘zlatnik’ morati potražiti drugog načelnika.

photo : gradonačelnica Sarajeva notorna Benjamina Karić i Nihad Aličković sa zlatnikom Sarajeva, arhiv