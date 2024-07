Bijeli dim i sve što ide sa tim : u Mostaru koalicija stara i vreća para – ‘Trojka’ i Milorad Dodik poslije sastanka u Mostaru presretni, ‘pružili smo ruke jedni drugima’, dogovorili smo se kako podijeliti plijen iz državne kase i utvrdili da ‘imamo koaliciju’

* Poslije najmanje pola godine slika sa automatima, silnih bitaka i pokazivanja mišića, prijetnji smjenama i hapšenjima te slatkog saborovanja i bošnjakovanja i razdruživanja konačno jedna pozitivna. Sastali se u Mostaru da obnove ljubavnu priču staru : famozna ‘trojka’ i Milorad Dodik sa ekipom. Nacija u delirium tremensu očekivala je ‘bijeli dim’ kao iz Papinske rezidencije i bi i vatre i dima.

Najoptimističniji kao i uvijek bio je domaćin predsjednik HDZa Dragan Čović, slijedio ga je ministar vanjskih bh poslova Dino Konaković glasnogovornik sarajevskog koalicionog krila, ostali su šutali mudro, Dodik nije ni slova rekao. Znači, uspio je, ne mora ništa kazati jer on radi dok drugi pričaju.

* ‘Atmosfera je na sastanku bila izvrsna, dogovorili smo budžet’ – sa tim je pobjedonosno Čović izišao pred novinare. I dodao kako se ‘razgovaralo o primarnim zadacima a to je da imamo koaliciju koja može upražnjavatii programski osnov’. Konaković je bio suptilniji. I precizniji. Onako baš po volji, da ne izađe ‘iz hatora’ ni koaliciji ni presretnoj raji. ‘Pružili smo danas ruke jedni drugima u interesu građana BiH’. A onda dopunio. ‘Istovremeno, s druge strane čvrsto štiteći Bosnu i Hercegovinu, njen integritet, suverentitet i institucije… nigdje i nikada nismo i nećemo preći crvenu liniju, ali se u cilju mogućih dogovora praviti kompromise koji su važni građanima i našim mladim ljudima. U fokus stavljamo interes građana koji teško žive’.

Jednostavnije, glavni uspjeh ‘trojke’ i koalicije je što su ‘sjeli’, kao da su do sada radili, a onda se saznaje i šta je to donijela ‘borba za interes građana’. To je krčmljenje državne love. Zbog čega nisu ni ‘sjedili’ skoro pola godine, ako se ne računa piskaranje i primitivno napuckivanje te uvrede po medijima. Dogovor oko usvajanja budžeta je prije bezobrazluk i sramota nego uspjeh, jer pola godine vrši se tršak dravnog novca bez plana i budžeta, ali daj šta daš. Nadalje, budžet je opet uvećan za ‘nekih’ 300 do 400 miliona KMa’, i uz budžet pao je dogovor oko raspodjele nagomilanog novca u Agenciji RAK ‘nekih 40 do 60 miliona’, kao i stotinjak i više neraspodijeljenih para iz ostalih stavki budžeta. Još preciznije, dogovoreno je kako podijeliti ‘nekih 160 miliona KMa, ne računajući uvećanje budžeta za ‘oko’ 300 do 400 miliona KMa.

Da je Fata iz bh vica živo stvorenje, sad bi uzviknula ‘šta ti je danas marka’, mužu koji je kritikuje za prevaru.

* Bilo je na sastanku ‘razgovora o svemu i svačemu’ ali se ‘nije išlo na ono po čemu se ne slažemo već na ono u čemu se slažemo’. Logično i poznato. Međutim neprecizno. Nije do ovoga sijela kojeg pozdravljamo ali smatramo nečim normalnim i dijelom posla političara a ne ekskluzivom došlo zbog ‘interesa građana koji teško žive’, već zbog interesa ovih dogovorača koji luksuzno, bahato i bezobzirno pljačkaju svoj narod pa im para nikad dosta. Kad nestane a to će biti brzo ovog dogovorenog budžeta koji, i to treba reći, još nije ‘gotova’ stvar jer treba da se verifikuje kroz organe države, opet će biti ‘bitaka’, blokada i naprđivanja do neke nove šanse za pristupa državnoj kasi.

* Uz ovu dogovornu pljačku budžeta koji treba da se usvoji, pao je dogovor i oko para iz EU, opet ‘nekih milijardu i dvijestotine miliona’, od čega će BiH dobiti svoj dio kolača. Interesantnije od ‘dogovora’ ovih državnih varalica je međutim reagovanje međunarodne zajednice. Koja je ‘pozdravila’ ovo društvo i njihove ‘napore’ ustvrdivši da je usvajanje budžeta jedna od prioriteta i uslova za pristup pregovorima ulaska u EU.

Ljudi moji, da li je to moguće da EU ambasadori mogu tvrditi da je zakonska obaveza svake države da ima budžet i plan uslov za ulazak u EU. I to takav budžet koji umjesto da je usvojen do kraja prošle godine, još čeka na usvajanje?

Tite mi, i oni kao da su ovi naši ‘levati’ i ‘primitivci’ kako su se sve častili do prije dva dana ‘naši lideri’, načisto pošašavili pa ne vide o čemu se ovdje radi. Bolje bi bilo da mi primimo EU k sebi nego oni nas u svoje društvo. Kakve su (ne)prilike, prije će se to desiti nego ono obrnuto.

Programsko djelovanje partnera je ostavljeno za kasnije. Što opet znači da se čeka usvajanje budžeta a onda će programsko djelovanje svako zaboraviti. Kad legnu povećane plate, paušali, tenderi i ostale transakcijske budžetske boljke, ko će još na to misliti? Da mi je samo znati ko su u ovoj priči ‘levati’?

photo : sastanak budžetlija u Mostaru, kraj juna 2024, arhiv