Čak i ‘Meta’ se bavi sa ovim bh fenomenom a ‘naši’ šute

Navodno, Nezavisni odbor najpopularnije socijalne mreže ‘Meta’ (Mark Zuckerberg) u čijem sastavu su još pored Facebook profila i Whatsupp i Instagram dugo već traži da se stane sa cenzurisanjem pojave i upotrebe riječi ‘šehid’ na ovim platformama. Kompanija se nije do sada slagala sa mišljenjem svoga tijela jer ‘nije obavezujuće’. Ocjena Odbora po propisima firme nije odlučujuća ali ipak se vršila cenzura i brisanje članaka i postova u kojima se ovaj pojam pojavljivao, pa je kompanija odlučila da zbog višeslojnog značenja ove riječi i prigovora tu zabranu ukine.

Neki naime tumače da je ‘šehid’ u prijevodu ‘borac poginuo na Allahovom putu’, drugi da je to drugo ime za ‘mučenika’, tumačenja prijevoda kod nas u BiH koje je ova vijest obradovala su u najmanju ruku kompleksna i proturiječna. Po mudracima Rijaseta i nihovim stručnjacima osim ‘borca poginulog na Božjem putu’, ‘šehid’ može označavati i osobu koja izgubi život i u drugim sitaucijama. Kažu, čak i žena koja umre na porođaju može biti ‘šehid’.

Razumljivo, što više tumačenja i tajanstvenosti, to više šanse za postojanje i opstanak takvog nakaradnog naziva. Podsjećamo, u BiH je ovaj vjerski naziv za poginulog borca u zadnjem bh ratu uveden čak i u zakon, što je nonsens u građanskoj i sekularnoj državi i ostao je u narodu kao pojam za najsvetiju žrtvu nastalu u borbi za državu BiH. Zato je u startu takva zakonska odredba podijelila žrtve i borce bh rata. Na one koji su ‘obični borci’ – samo borci i one koji su ‘šehidi’, poginuli na Allahovom putu, koji u primjeni u praksi ovog zakona daju prednost ‘šehidima’, odnosno njihovim porodicama i kod socijalnih naknada i kod zapošljavanja ili podjele stanova. Iako se ni trideset godina od rata ne zna koji je to bh vjerski ili državni organ koji daje potvrdu ili pojašnjenje ko je poginuo kao borac a ko kao ‘šehid’, ‘šehidi’ su u uvijek na prvom mjestu. Vlasti se ponekad smjenjuju ali ova tajnovitost ostaje. Prema našim istraživanjima status ‘šehida’ daju Rijaset i Udruženja šehida’ kojih ima više.

Osim što je uvrštavanje ovog pojma poginulih pod vjerski naziv dovelo do podjele boraca ArBiH, sama riječ ‘šehid’ je ujedno i dokaz da je ArBiH islamizirana tokom rata. Dok su neki poginuli borci ArBiH a nemuslimani, odlukom hodže u lokalnoj džamiji proglašavani ‘šehidom’, što je samo po sebi blasfemija i boraca i vjere. Paradoks uz ovaj naziv ide dotle da se pored stalnog upliva postulata žrtve, ‘krvi i kostiju šehida’ u svakoj pori života, čak i neki koji umru prirodnom smrću okarakterišu ‘šehidima’. Kao recimo Alija Izetbegović.

Podjela mrtvih je ovakim tumačenjima i ovakvim propisom ozakonjena i kod dobivanja mjesto sahrane : šehidi’ za razliku od drugih ‘običnih boraca’ imaju i posebna groblja sa posebnim obilježjima spomenicima.

Zakon u kojem je ovaj pojam ozakonjen, treba pod hitno ukinuti.

photo : ilustracija društvene mreže ‘Meta’, arhiv