Čija je ovo zemlja Ajvatovica, čija je ovo vojska? Svake godine IZ BiH i vlast spiskaju tone love na legendu i turski mit kao da je za bh vlast to jedan od 14 prioriteta za pregovore sa EU, ahmedije i konjanici paradiraju, dobrim dijelom pare daje i bh Predsjedništvo, manifestacija se još podvodi pod ‘kulturni i državni’ događaj.

Ako pokušate naći bliži podatak na internetu ili u knjigama o ‘Ajvaz Dedi’ turskom misionaru za širenje islama iz 15. vijeka, dervšu koji je poslan u Bosnu sa Fatihom II osvajačem, nećete uspjeti. Niti se zna kad je rođen niti kad je umro, ali zna se dovoljno : učio je uz velike suše dove 40 dana uzastopno i zato je pukla stijena duga 74 a široka 30 metara pa voda potekla prema Pruscu. Tu su još ‘dva bijela ovna na stijeni’ i od ‘njihovog sudara’ stijena pukla nadvoje a Prusac drvenim koritima dobio prvi vodovod.

Čista vjerska legenda, papazjanija i mit, čak se ne zna ni koliko godina traje. Tako će nam reći kako je ovo ‘tradicionalna 514. Ajvatovica’ a istovremeno dodati ‘da se ne zna kad je održan prvi pohod na Ajvatovicu’. Međutim, zna se da svake godine ahmedije uz vlast ovdje harče lovu, paradiraju sa braćom Turcima i njihovim orkestrima i da na na hiljade vjernika muslimana uz barjake, sablje i tekbire marširaju sa djecom iza hodža na čelu kolone, organiziraju se ‘okrugli’ i ‘ćoškasti’ stolovi’, izbacuju se ‘nove knjige o našoj prošlosti i identitetu’.

I sve bi to bilo sasvim potaman, vašar kao vašar, ali ovaj događaj se permanentno potura kao ‘kulturni’ i još pride, kao ‘državni’. Moto ovogodišnjeg halakanja po Pruscu i brdima iznad je “Tradicija, identitet, domovina” a nidgje ni mrve ni domovine ni identiteta osim onog turskog, zbog kojeg se Bošnjaci ljute kad ih se na njega ukaže.

Da tragedija države bude još veća, ovaj vjerski kičasti ugođaj plaćaju vlasti zvanične države BiH koja kao hoće u EU i koja kao baštini i po Ustavu reklamira sekularnost i građansku opciju. Svojevremeno će podpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović, inače doktorica po struci a po profesiji lična karta SDA, uz sponzorstvo u vrijeme njenog mandata gdje je odcijepila skoro pola miliona KMa za ‘Ajvaz Dedu’ još izjaviti kako je on ‘naš uzor’ i kako ga ‘treba izučavati na Univerzitetima’. Bećirović koji je inače doktorirao na islamu, Komšić koji je uz islam svaki dan a prije njih Džaferović poznati državni i SDA uhljeb su također co-sponzori iz državnog budžeta i oni se slažu sa Melikom, pa je za očekivati da nam studenti dobiju i dodatni predmet na fakultetima.

Vidimo da u BiH svaki dan umiru najteži bolesnici jer nema lijekova, vidimo da se borci bacaju sa solitera u smrt jer ih ‘niko ne ferma’ nit pomaže, traži se pomoć za bolesnu djecu, čitamo kako poljoprivrednici kukaju, zdravstveni radnici štrajkuju, da se sadaka traži iz minuta u minut a penzioner umiru čekajući penziju ili uplatu doprinosa, međutim ništa to nije naspram umijeća Ajvaz Dede, sa kojim bi mi kao fol trebali i ući ćemo u EU!?

Sa ovakvom vojskom bijelih ahmedija nećemo mi dalje od Ajvatovice, identitet nacije i države potvrditi hoćemo, u to nema sumnje. Nećemo čak ni da primjenimo iskustva ovog čarobnjaka pa da dovama popravimo kanalizaciju ako nigdje drugo a ono bar u Sarajevu. Tamo su uz svake manje poplave sarajevska jezera, mogao bi turski školarac Efendić proučiti koju i ‘popraviti’ uličnu kanalizaciju, šta čeka. No ono što mi hoćemo to se vidi. Hodže ispred a iza konjanici i raja, sablje, barjaci i dove. Hoćemo oživiti ‘Dedu’ Aliju i hoćemo ‘svoju’ državu.

I još se pitamo otkud ministar Zukan sa automatom ili ‘komandant’ Ramo Isak sa barjacima i ‘svjom vojskom”? Budale.

photo : Ajvatovica 2024, arhiv