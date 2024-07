Ne, ne, ide ovako ‘Musa dere jarca’ : sin slavnog bh košarkaša Džanana Muse doktor pravnih nauka Rusmir Musa kadnidat SDA za načelnika Bihaća, 2016. se sa strankom svađao zbog sinovog poklonjenog stana, danas je spreman da ih predstavlja …

– Nevjerovatno je ali istinito – politika i političarenje su najprofitabilnije grane bh države. Igrom bh i balkanske logike i značenjem naših viceva po kojima ‘smo mi oni koji uvijek pobjeđuju’ a ne ‘oni što kradu i lažu’ ili oni ‘koji su lijeni’, snagom bh ‘demokratije’ tragom koje imamo preko 130 političkih partija i na stotine trgovaca, šibicara i prepodavača mandata i partijskih dresova, došli smo u situaciju da nam doktori (baš pavi, oni što liječe ljude i oni drugi što ‘liječe nuku’), bukvalno hrle u ovo leglo nemorala, korupcije i osione moći i sa zadovoljstvom lijepe fotošopirane plakate kvalifikovanim električarima, facama sa kupljenim diplomama, kovačima ili preprodavcima – šefovima svojih partija.

Znate li zašto, vjerovatno znate?

Jer se isplati i jer im se može i hoće.

Jer postaješ još važniji, postaješ ‘faktorom’, ima te u medijima i imaš moć i pristup državnim parama koje nijedna doktorska titula ne može nadomjestiti. Logično. Ako, dok si doktor uzmeš lovu optužiće te za mito, ako kao dokor političar drmneš lovu, postaješ ‘uspješan i snalažljiv’ i nikom ne odgovaraš. A onda kad kao doktor postaneš političar moraš obavezno biti i stopostotni vjernik, vjera i država u BiH su sijamski blizanci.

– Neću da kažem da je dr. Musa Rusmir pravni stručnjak iz Bihaća pokvaren i lopov samo zato što ga je SDA predložila a on pristao da bude kandidat za načelnika Bihaća, jok! Hoću da kažem da je ovaj tip inače poznatiji više kao ‘otac Džanana Muse’ nego kao dr.Rusmir, i želim predočiti da je samo sa manje sofre, priskočio na mnogo veću. Tek sad će mo ga upoznati. Svakako da mu je u tome pomogao Džanan Musa na kojeg SDA računa uz dolazeće izbore, svjetsko poznato ime košarke kojeg je odavno Bisera Turković nagradila diplomatskim pasošem, kao’našeg ambasadora’ skupa sa Jusufom Nurkićem i onim vehabijom Amelom Tukom, ali ne zbog njegove igre u košarci ili sportskih uspjeha ostalih o čemu baba Bisera nema pojma, ona ih je nagradila samo zbog političarenja i bošnjakovanja. Znate, ono omotaj se zastavom BiH, uslikaj se u džamiji, bajramuj poslije kakve lude žurke i pijančenja, počni ‘fejs’ sa elhamdullilah, uslikaj se u džamiji, sa tesphom kao Pjanić, padni na sedždu kad daš poen ili dobro potrčiš, ili bar reci da ti je u torbi vazda Sveta Knjiga. I, eto te ‘ambasadora’, predstavljaš Bosnu.

– Istim ‘stazama revolucije’ hodio je i Džanan Musa i već sa 16 godina nakon zaista dobre igre i osvojenih medalja u Evropi, Musa i njegov patriotizam su dobili konačni obol. Jedva smo mogli vidjeti mršavog košarkaša od zastave BiH a naslovi su frcali. A Musa više pričao o ljubavi prema državi nego o igri, već naučio. Te 2016. čim je sletio na bh tlo, odmah je tadašnji SDA kandidat za načelnika Bihaća Emdžad Galijašević Musi uručio stan od ključeva. Nisam pogriješio, jer nije prošlo ni godinu dana, već 2017. po Bihaću je pukla afera kako je Opština dala neplaćen stan i da Musa godinu dana ne može isti preuzeti. Lično će mladi košarkaš ‘patriotski’ izjaviti ‘kako je stan bio potrebniji drugima’ nego njemu jer on ‘ima sve’ ali od stana u izbornoj magli nije odustao. Tata doktor je imao drugačije mišljenje. Oglasio se i bez obzira ‘što se ima fala dragom Allahu’, ponudio rješenje. Uplaćuje za stan pola cijene a ostalo traži da Opština ispuni obećanje.

Godina dana je prošla, Emdžad je bio uhapšen skupa sa ženom i kolegom na poslu sa kufertom od 10.000 KMa, zbog reketiranja i mita, pa je kao što je red ubrzo pušten iz zatvora, nije postao načelnikom iako ga je podržao videom (nećete vjerovati, ma hoćete!?) Stipe, naš simpatični Mesić, bivši pedsjednik Hrvatske, ‘vlasnik ključeva’ svih bh gradova i regija i ‘osvjedočeni prjatelj Alije Izetbegovića’, kako ga uvijek opišu. Bihać je izabrao drugog kandidata.

– Neznamo sa sigurnošću šta je bilo sa stanom, da li je Musa uselio ili odselio, da li je izborni poklon Musa isplati u cjelosti. Emdžad je u međuvremenu umro a Džanan postao svjetska zvijezda i miloner. Stan u Bihaću je za njega sitnica. No, za oca i nije baš tako. Nigdje nije zapisano što znači da se nije ni desilo, da je otac milionera poklonio nekom taj stan ‘kad već ima prečih i siromašnijih’, sreću čine i male stvari, zna on kao doktor bolje od sina. Zato sad o njemu čitamo i pišemo, jer se on tek sada vinuo u zvjezdano nebo SDA partije. Zna, kao što mu je rekao sin ‘da mu ne treba ništa’ ali on igra na kratu sve ili ništa. Ili ‘daj još više’.

Za javnost, država i partija zovu, nema odstupanja.

Tek sada ga upoznajemo u pravom svijetlu jer uz hvale iz SDA ide obavezna slika iz džamije sa sinom (to donosi najviše bodova glasova) koji kao i on ‘zna ko je i šta je’. Saznajemo da je i pukovnik ArBiH u penziji, čak i da se odrekao ogromne oficirske penzije da bi mogao prihvatiti ovu kandidaturu. I pomoći borcima i državi, nego.

Dakle, može ‘Musa i kupusa’ ali je još bolje vidjeti ‘kako Musa dere jarca’. Upravo ovako. Drugi sin doktora Muse Džennis je u bh Telekomu i radi na marketingu brata Džanana, ništa bez ‘jarčevine’. Jer tata Rusmir je uposlen u klubu sina Džanana ‘Real Madrid’ kao savjetnik. A šta je sa ‘projektima’ koje je najavio Džanan Musa ‘za svoj grad’ Bihać, kao što su ‘izgradnja dva igrališta i niz drugih zanimljivih ideja koje ću sam realizirati’?

Ne znamo, možda su ove ‘zanimljivosti’ osvanuli negdje u Španiji ili u okolici Dubrovnika ili u Sarajevu, ko će to sve pohvatati.

Na kraju svih krajeva, neka to realizira sada babo Rusmir. SDA je uvije znala kako se ‘deru jarci’

photo : dr. Rusmir Musa selfie sa sinom u džamiji, arhiv