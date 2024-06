Vijeće advokatske evropske komore (CCBE) traži ‘pismom’ da Denis Bećirović ‘spasi advokaticu Vidović od progona Srbina tužioca’ tvrdeći da je ‘optužena zbog kritike tužilaštvu jer ne procesuiraju negatore genocida’!? Tv ‘Face’ preko ‘malog Senada’ novinara Salihovića podupire optuženu advokaticu …

* Nije novost da se u FBiH optuženi ili osobe u istrazi za teška krivična djela iz reda političara ili ratnih zločinaca pokrivaju i sakrivaju iza genocida u Srebrenici i sa ratnim zaslugama. I ne samo oni, tu zaklon i profit traže svi, od ‘Hižaslava’ Cerića do Emira Suljagića. Ono filozofsko pravilo Bakira Izetbegovića i Reisa Kavazovića kod hapšenja ratnih generala pod optužbom za ratne zločine ili ‘viđenijih’ Bošnjaka funkcionera za korupcioni kriminal proklamovano kao ‘udar na Bošnjake’ gdje se ‘ratne rane i ratna vojna knjižica’ koriste kao štit i pravo na činjenje krivičnih djela, dopunjeno je i genocidom i žrtvama genocida.

Znamo da bh zvanična vlast (federalna, kantonalna i opštinska) kritikujući Dodika kako plaća ratne zločince daje basnoslovne sume novca za ‘svoje’ optužene ratne zločinca direktnom naredbom budžetu ili preko ‘fondacija’ i ‘nevladinih’ udruženja boraca i štokakvih klinaca palaca ‘šehida’, viđali smo i organizovanu potporu optuženim ratnim zločincima ArBiH tekbirima i odlukama vlasti (Oriću, Dudakoviću, Ganiću, Mahmuljinu … ) povezujući njihovo ‘herojstvo’ ubijanja i ratovanja sa Bakirovim i Reisovim pravilom, vidjeli smo da se čak i kod nabavke respiratora osuđeni Fadil Novalić uz svekoliko negiranje pravosnažnih sudova i presuda kao i ‘dijete Srebrenice’ malinar Fikret Hodžić na isti način rehabilitiraju i slave kao žrtve genocida i kao dokaz ‘udara na Bošnjake’, kao da su na neispravne respiratore kačili žrtve Srebrenice pa ih tako spasili. Po istom receptu zaklon iza genocida je izbetoniran i za ‘Osmicu’ Mehmedagića kao i za svakog bh državnog i političkog ‘gaziju’ u Parlamentu.

* Već tri decenije kosti žrtava genocida i tragedija Srebrenice koristi se u razvodnjavanju svakog kriminala, glođu ih mafijaši svih ‘saffova’ i fela, nedavno se iza Srebrenice ‘sakrio’ i Bakir Izetbegović kao i internet braća džihad-islamisti Emir Suljagić i Reuf Bajrović, kada su ih pozvali na davanje izjave zbog krivičnog djela koji nema ‘blage veze’ sa Srebenicom već sa njihovim prljavim širenjem nacionalističke mržnje i prizivanjem rata.

* Za genocidom i za zaklonom iza Doline bijelih nišana, posegla je i poznata advokatica Vasvija Vidović, poznata inače kao ‘Alijina sutkinja i advokatica’, vječiti i stalni branilac uz Senku Nožicu svih državnih kriminalaca ‘kapitalaca’. Nakon što je kao advokat uhapšenog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca pokušala sakriti njegov mobilni telefon pa uhapšena za prikrivanje i pomaganje u krivičnom djelu i nakon što je potvrđena optužnica protiv ove advokatice koja je milione zgrnula braneći ‘žrtve politike i medija’ iz reda državne mafije što pogodbom a što isplatama preko silnih udruženja i fondacija, i ona je posegnula u svojoj odbrani za onim što je najisplativije i najsigurnije za svakog optuženog.

Međutim, za razliku od direktnih poruka i performansi političara ili Reisa, ‘preporuka’ za njenu zaštitu i ‘oslobađanje’ stigla je u ‘rukavicama’ i ispeglano iz EU, gdje je inače ova advokatica odradila dobar dio svoga advokatskog staža, čak je jedno vrijeme bila i oficir za vezu u Haagu ispred države BiH.

Udruga advokatske evropske komore, tačnije Vijeće te komore CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) ili ­), ‘glas advokata Evrope’ sa sjedištem u Bruxellesu, koja u članstvu ima advokatske predstavnike 46 zamalja i gdje je BiH zastupljena ne kao stalna već ‘pridružena’ članica, ‘digla je glas’ u zaštitu advokata Vasvije Vidović. Obratila se pismom, što je indikativno i sumnjivo ne VSTVu ili Ministarstvu pravde već članu bh Predsjedništva Denisu Bećiroviću koji ovih mjeseci praši po EU i bh zajednicama, tamo je više nego u svojoj kancelariji. ‘Lobifra’ za državu, brani državu. U pismu se traži da Bećirović ‘spasi advokaticu Vasviju Vidović od progona Srbina tužitelja’ koji je istu prema navodima pisma optužio samo ‘zato jer je kritikovala Tužilaštvo da namjerno ne procesuira negatore genocida’. U pismu advokata sličnom pismima Bećirovića, citiraju se zasluge Vasvije na ‘odbrani zvaničnika kod Suda u Haagu’ i njena borba protiv korupcije i kriminala, ‘izražava se zabrinutost za vladavinom prava’ i poziva se na principe UNa o zaštiti advokata.

* Ovo ‘pismo’ i njegov sadržaj nigdje ne spominju zbog čega je advokatica optužena a kako je naslovljeno Bećiroviću koji je poznat kao ‘patriota’ i ‘zaštitnik’ države te posebno žrtava genocida sve sa Fatom Orlović i tortom sa njegovom slikom i sa ‘udruženim djelovanjem’ sa Reisom, Bakirom i Komšićem, pa se nezvanično ‘šuška’ da je Denis lobirajući u EU za Rezoluciju o Srebrenici, lobirao i kod ovog Vijeće za ‘slobodu’ Vasvije Vidović.

* Vasvija Vidović je svoju ‘borbu protiv krupcije’ i svoj ‘patriotizam’ debelo naplatila, to svi znamo posebno u Haagu i odbranom generala ratnih zločinaca ArBiH, međutim to nije nikakav razlog da se EU advokati uvlače u analizu njene optužnice prije nego je ona osuđena i to baš na ovakav način. Osim ako ‘pismo’ nije naručeno.

Ne znamo kakav će ishod biti ili odluka Suda te šta će poduzeti vragoslasti ‘zeleni SDPovac’ (vjerovatno pisati, šta bi mogao drugo tim prije što Tužilaštvo nije u domenu poslova Predsjedništva) ali ono što su mediji i tužioci prenijeli ukazuje da postoji osnov sumnje da je sakrila jedan od četiri telefona optuženog predsjednika Suda BiH čiji je zvanični branilac i isti je pokušala iznijeti iz SIPAe a telefon je bio u gaćama Debevca, tu ga je sakrio. Kako će Sud odlučiti ostaje za vidjeti, međutim ovakva njena odbrana popločana odbranom EU advokata nije ništa drugo do li pamflet loše odbrane, već poznat. To što je radila ‘za državu’ u Haagu ne oslobađa je odgovornosti za krivično djelo ako ga ima, to što se sakriva iza žrtava i Srebrenice samo je dokaz više da nema pravih argumenata za svoju odbranu. ‘Pismo’ kojim se direktno cilja na glavnog bh tužioca Kajganića, ‘Srbina’, samo je dokaz više kuda ide odbrana, još jedan prilog derogiranju i obezvrijeđenju i Srebrenice i žrtava. Čak, ima u njemu i primjese poznatog bošnjačkog nacionalizma koji je u porastu i na ‘fonu’ i Dodika i njegove odbrane na Sudu brojanjem krvnih zrnaca tužioca i sudija.

* U odsustvu sandžačkog ‘Ataturka’ Senada Hadžifejzovića, njegov ‘MiniME’ novinar Salihović – ‘Mali Senad’ je dao advokatici medijski prostor za ovu nakaradnu i opasnu odbranu, pridružili su mu se i još neki bošnjački mediji, što je vrlo interesantno ali poznato. Naime, tv ‘Face’ javno proglašava Bakira Izetebegovića ‘izdajnikom žrtava genocida’ zbog njegovog varanja javnosti i šurovanja sa Srbima oko Revizije po tužbi protiv Srbije koju je upropastio, dok nasuprot tome štiti i brani advokaticu koja je u vrijeme ove ‘igranke’ Izetbegovića podržala njegovu inicijativu, iako je znala da je to čista propast i varka.

* A samo iz jednog razloga. Kad je onomad bio jedan od mnogih ‘šokantnih’ i ‘brutalnih”udara’ na Hadžifejzovića i njegov sandžački tv toranj, Vasvija Vidović je ‘stala na stranu pravde’, pa tražila da se isti zaštiti.

Znači, u zajam se goveda ližu’ a ljage po žrtavma i zloupotrebe – nižu.

photo : Vasvija Vidović optuženi advokat ispred bh Tužilaštva, arhiv