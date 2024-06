AKO JE NIKŠIĆ ‘PREKRŠTEN’ DA LI JE ŽELJKO KOMŠIĆ ‘OSUNEĆEN’? : U FBiH se iftari u bh Predsjedništvu, uče dove uz svaki državni praznik po Sarajevu ili na Kovačima, djeca se odlukama vlasti šalju kući sa nastave da iftare, čak i benzinske pumpe proklanjavaju i blagosiljaju hodže, ali za SDA to nisu ‘javni prostori’ kao Pošta u Mostaru gdje je po islamistima u vlasti ‘sekularne države BiH’ Nermin Nikšić zasluženo ‘prekršten’.

Nema ništa slađe i mrsnije od ‘reakcija’, ‘postova’ ili izjava SDA islamista iz FBiH koje govore o ‘odvojenosti vjere i države’, ili štaznam, ‘miješanja vjere sa politikom’. To je trešnja na vrhu torte, bolje reći ‘hurma’ po pilavu.

Stranka Mudraca Alije Izetbegovića koja je zasnovala svoje Programe na temeljima ‘Islamske Deklaracije’ vjerskog vođe i koja je islamizirala prvo ArBiH a onda i sve ostale državne organe u BiH u okviru mogućnosti, uvela šerijat na ulice i u državne organe, pišti i kmeči o ‘građanskoj državi’ i ‘sekularnosti.

To nam Nacijo, dođe, kao kad primjera radi, poznate dame ‘filmova za odrasle’ – Stanija, Karleuša, Kija Kockar ili bilo koja slična faca sa grudima i međunožjem ‘na izvol’te’ tvrde da nisu kurve već da su starlete.

Povod za ovakve šamare bh inteligenciji i običnom puku je otvor ureda Pošte u Mostaru, gdje je prisustvovao Nermin Nikšić, federalni premijer ‘trojke’, gdje je sveštenik blagosiljao i osvještavao prostorije a pozvani u prvom redu se krstili. Sa njima je stajao u ‘saffu’ i Nikšić pa su ga medijski kerberi odmah nakon ‘oglašavanja starleta’ iz Ulice Spahine proglasili ‘prekrštenim’.

Naravno da je scena groteksna obzirom na činjenicu da je BiH po Ustavu građanska i sekularna država i da je vjera ‘odvojena od države’, međutim pusti Ustav, u BiH je vjera srasla sa državom da ne može više i bolje. To se vidi na svakom koraku i vidi se čak i nakon što je SDA/DF/Reis koalicija na tren izbačena iz vlasti. Vidljivost je odlična ne samo u FBiH već i u Republici Srpskoj i u Hercegovini, da kažem ‘nepostojećoj Herceg-Bosni.

Osvještavanje i blagosiljanje javnih prostora je za svaku osudu ali nažalost to je bh realnost koju ‘kritičari’ koriste kao i u svakoj drugoj prilici da pljuckaju i omalovažavaju vlast u kojoj oni nisu. I nije to od jučer. Od onog momenta kad je Izetbegović Stariji, sadašnji ‘šehid’ na Kovačima islamizirao ArBiH i počeo klanjati u zgradi Predsjedništva, odmah se vidjelo otkud ‘građanština’ i ‘sekularizam’ pušu. Poslije su u državne institucije ušli iftari sa Reisom a za njima i pšenica, krunice i badnjaci, i sve je postalo naša ‘istorija’. Čak i Denis Bećirović, i on je naša istorija.

Javni prostor nisu samo uredi Pošte, to odlično znaju ovi ‘sekularci’ što podbadaju i podmeću klipove, javni prostor je pod prvo škola gdje se uči vjeronauka pa onda i sva ostala javna mjesta, uključujući i turbe na Kovačima gdje se svakodnevno dovi i tekbira, no oni vide samo ono što žele vidjeti. Zapravo, njima više smeta naziv ‘Hrvatske Pošte’ od vodice sveštenika, samo to ne mogu i ne smiju reći, jer su to u ‘talu’ sa HDZom davno dogovorili. I, smeta im Nikšić, koji iskreno nije drugo ni zaslužio, budući da je svojim vođenjem ovu nekadašnju ljevicu doveo totalnu ‘desnicu’.

Da je čak u Mostaru umjesto skrušenog stava ‘mirno’ dok sveštenik oprašuje građanski zrak u novom uredu, podigao ruke prema nebu i naglas proučio ‘Fatihu’, isto bi mu ‘zapisali’. Bilo bi : ‘sve izdao Hrvatima’, već poznato. Jer, osvjedočeni ‘nasljednik partizana’ Nikšić kao predsjednik multietničke partije u BiH je često uslikan sa učenjem islamske dove po spomenicima i ulicama Sarajeva ili šehitlucima Mostara a Partiju je odavno podveo pod nacionalistički vjerski diskurs, ali pod motom ‘vjera je svakom zagarantovana’.

Koliko se dežurni čuvari građanske države razumiju u ‘javne prostore’ vidi se i po izostanku kritike na dovljenja braće SDA u redovima SDPa, gdje SDA ne vidi nikakvog spajanja vjere i vlasti kad tekbiraju Irfan Čengić, Zukan Helez ili Denis Bećirović, koji čak sa Reisom i iftari u uredu Predsjedništva.

Čisti prdež ‘starleta’ uz vjetar kurvarluka. Samo im je uz ovakve ‘reakcije’ falila koja slika dokaza ‘odvojenosti države od vjere’ iz saffa džamije ili sa izbornih plakata gdje se ne zna ko je od kandidata stranački fićfirić a ko bijela ahmedija.

Vazda je bilo da neko drvi o poštenju a neko o skraćenju. Pa kad je tako, jedno pitanje se samo po sebi nameće a glasi. Da li je Željko Komšić ‘prekršten’ kad stoji kao Nikšić u Mostaru, ispred groba Izetbegovića ili u kakvoj džamiji? Jer, po javnim mjestima se uvijek smuca u društvu ahmedija?

Nije. Onda je vjerovatno ‘osunećen’, samo što se to ne vidi bez spuštanih hlača.

photo : Nermin Nikšić predsjednik SDP BiH na ‘šehitlucima’ u Mostaru, arhiv