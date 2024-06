Velika sramota i blam SPC i Mitropolita Šumadijskog : dodijeljena na grada penzionisanom vladiki Vasiliji Kačavendi osvjedočenom pedofilu i seksualnom napasniku muške djece, on u zahvalnom govoru citirajući Njegoša pohvalio spregu crkve i indirektno vlast Vučića

Odavno ne vidjesmo ovoliku ironiju, odsustvo svake logike i neskrivenog bezobrazluka u sprezi vlasti i vjere od ovog crkvenog nagrađivanja u Kragujevcu. Vasilije Kačavenda penzionisani vladika SPC iz Bijeljine, odlikovan je ordenom ‘Svetih novomučenika kragujevačkih’, priznanjem koje mu je lično uručio Mitropolit Šumadijski drug, pardon – Gospodin Jovan. Priznanje je ustanovljeno u znak sjećanja na strijeljanja đaka tokom II Svjetskog rata Kragujevcu koje su pobili Njemci, uručenjem nagrade Kačavendi, besmisao postaje još veći.

Naime, vladika Kačavenda je po priznanju i svjedočenju mnogih živih a i mrtvih ( jedan od silovanih dječaka Milić Blaženović je sebi oduzeo život jer nije mogao izdržati silovanja i mučenja vladike, op. Cross) kao pedofil saksualno mučio i iskorištavao mladiće u crkvi i u svom dvoru u Bijeljini na privatnim orgijama, za uzvrat je umjesto krivičnog progona i vjerske kazne i anateme, za ova odvratna djela nagrađen. Nagradom ‘novomučenika’. Inače, Kačavenda je u javnoj aferi po medijima uklonjen tiho penzionisanjem, u vrijeme bh rata bio je suradnik i podržavalac Karadžića i Mladića, vrlo čest i dobro primljen gost i kod Dodika kasnije.

Živi u dvorcu u Bijeljini, u palati na pet spratova od zlata i mermera, sa još tri monarh akoji s ebrinu o njemu i uživa i u pozamašnoj penziji.

Blaga kopija ‘Gluhe Bukovice’ (slučaj silovanja djevojke u mejtefu u ovom selu u BiH, i drugi slučajevi, op. Cross) u Šumadiji i potvrda priče da hodže vole mlade djevojčice u mejtefu a popovi i sveštenici mlade dečke u crkavama i katedralama i velika sramota i blam Srspske Pravoslavne Crkve.

Pedofilija u vjerskim krugovima se sakriva svuda, ne samo u Srbiji, kao što smo napomenuli toga ima i u IZ BiH, u katoličkim krugovima također, a u sakrivanju ove pošasti učestvovao je čak i Papa iz Vatikana u pojedinim slučajevima u Hrvatskoj, u Italiji i u Sloveniji, o čemu smo već pisali.

Primajući nagradu pedofil Kačavenda se zahvalio ovako, parafrizirajući Njegoša i veličajući izokola Aleksandra Vučića i njegove neimarske radove i samohvale u gradnji puteva. Ujedno je potvrdio da je postalo sasvim normalna stvar da crkva, vjera i država djeluju zajedno. Dijele i vlast, i moć i lovu, sve.

Simfonija, kao u BiH muzika između Reisa i vladajuće elite, ili kao arija vrha Katoličke crkve u Zagrebu i vlasti Hrvatske.

“Znate ko na vrhu stoji, taj bolje vidi od onoga ko je ispod vrha. Onaj ko vodi narod, on bolje sagledava i zna misli i osećaj naroda. A narod ponekad ne zna šta se u vrhovima kabineta dešava, gde se deli sudbina srpskog naroda. Prolazeći divim se ovim putevima koje imate. Puna Šumadija, nema više kaldrme, nego puna je asfaltnih puteva, a to nije samo od sebe postalo. Zato pomozite onima koji su na vlasti, da budu još bolji i da još više rade, a to će uspeti ako bude sloga među srpskim narodom. Neko će reći šta se Crkva meša u politiku? Pa šta je politika? A ko je Crkva? Je li to narod i u jednom i u drugom segmentu. Jeste! Mora da postoji simfonija, harmonija između države i crkve”.

photo : Vasilije Kačavenda nepresuđeni pedofil u svom dvorcu u Bijeljini, ahiv