afera MC Potočari – Ko laže, direktor Emir Suljagić ili predsjednik UO Hamdija Fejzić ili vlada u Sarajevu? Gdje je spiskano 6 miliona KMa predviđenih za ukop i dženaze, ima li para za ovogodišnji 11. juli? Na desetine Pravilnika a nema najvažnijeg o sistematizaciji radnih mjesta, broj angažovanih po ugovoru premašio brojku 100!



1. Nakon što je prošle godine VP BiH Schmidt izmijenio propis i ‘nametnuo’ novi zakon po kojem se 6 miliona KMa predviđenih za komemoracije i ukop žrtava genocida u Potočarima, direktor ovog državnog Centra je prestao reketirati, špijunirati, vrijeđati i medijski proganjati ovog čuvara BiH i Daytona, čak više – za razliku od ranije kad je tražio da ovaj ‘nacista’ i čovjek koji prema Bošnjacima ‘čini aparthejd’ napusti BiH, počeo ga braniti. ‘Potreban je državi BiH’.

Sa ‘nametom’ miliona i uz mnogobrojne donacije te zakonski predviđena sredstva u budžetu, Suljagić je megalomanskim planovima, ‘projektima’ i ‘programima’ najviše love ulupao u obnavljanje zgrade bivše fabrike akumulatora te razradio ‘sistematizaciju’ kroz koju je zaposlio enormno veliki broj izvršilaca, gdje je po uzoru na Reisa na Kovačima, o čemu smo do sada pisali više puta, MC Potočari pretvorio u posebna ‘distrikt žrtava genocida’. Sa glavnim adutom ‘upravnom zgradom’ koja je ‘svečano otvorena’ 2022. godine a vrpcu rezali Reis, Bakir i ostalo probrano društvo. Nezavisan i nepristupačan, tajnovit i autoritativan kompleks o kojem se ne smije ništa kritiči ni ružno reći ili pitati, odmah se dobije epitet ‘četnika’, ‘dušmanina’ i negatora genocida, sam je dospio u žižu javnosti zahvaljujući upravo njima, onima iz ‘upravne zgrade’.

2. Nedavna svađa između Suljagića i predsjednika UO Hamdije Fejzića koji je i kandidat za načelnika opštine Srebrenica (u kojoj trakavici po uzoru na bh političare Suljagić optužuje Fejzića za ugrožavanje sigurnosti i života a Fejzić tvrdi da direktor sve laže) koju je ‘umirio’ Reis Kavazović na trenutak, ponovo je otvorila aferu Potočari. Fejzić se, nakon što je kako sam reče ‘zamrznuo’funkciju u UO Potočari zbog kandidature za načelnika gdje je intervencijom Reisa došlo do ‘odustanka’ ostale trojice kandidata, oglasio u medijima izjavom kako je ovogodišnja komemoracija 11. jula ugrožena ‘jer nema sredstava za organizaciju i komemoraciju’ i jer je ‘vrlo mali broj subjekata odgovorio sa zahtjevom za donacijama’. Istog trena je ‘reagovao’ Suljagić tvrdnjom da Fejzić laže i da ima sredstava za 11. juli, u aferu se uključio i federalni premijer Nermin Nikšić tvrdnjom da komemoracija neće biti ugrožena ali da nikada niko nije vladi javio da nema sredstava, faktički i on je Fejzića okarakterisao kao lažova, navodeći da vlada daje i da će davati i za komemoraciju i za investicije.

3. Bez obzira ko ovdje laže a ko zbori istinu, stvari u MC Potočari nisu čiste i ‘tukne’ ne samo na nikakve međuljudske odnose već i na nešto mnogo dublje : kuda i kako se troše pare koje se slijevaju u Potočare po više osnova. Naime, vijest o ugroženosti komemoracije ovogodišnjeg 11. jula dolazi ne iz usta bilo koga već sa odgovornog mjesta predsjednika UO MC Potočari, čije ovlasti i kompetencije su odmah iza direktorskih ako ne i veće. I bez obzira na ishod poznatg bošnjačkog nadmudrivanja uz privatne interese a preko kostiju žrtava, afera ma kako je zataškavali će se morati razriješiti. Nezvanično smo saznali da je plan iz Sarajeva da se Suljagić pomakne iz MC u diplomaciju ali to još nije potvrđeno i afera će u budućnosti imati i već je proizvela posljedice.

4. Fejzić u svojim nastupima tvrdi da laže Suljagić, da mu nije prijetio te da direktor uopšte ne stanuje u Srebrenici već da djeluje iz Sarajeva gdje ima stan, no da stvari finansijski nisu čiste u to ne treba sumnjati a otvara i niz degutantnih i zagonetnih pitanja. Prvo i najvažnije je ono ‘naše’ i vječno : a gdje lova? Ili što bi rekli Nadrealisti – ‘odakel ti lova? To pitanje jednostavno mora ići uz Srebrenicu koja je ‘progutala’ do sada milijarde a ništa se ne vidi od njih. Uz ovo ide i neizbježan zaključak da je, ako se ispostavi da nema sredstava za 11. juli, za to najviše odgovoran pored direktora Centra VP Schmid, ‘Švabo Šmit’, budući da je sredstva namijenjena isključivo za te svrhe a koja su donatorska i ležala na bankama, ‘nametnuo’ Suljagiću za njegove ‘investicije’, ‘paltforme’ i ‘planove’. Donio je propis kojim mu je omogućio da raspolaže sa 6 miliona KMa u sasvim druge svrhe, na što je računao i Suljagić. Jer zna da ni Rijaset ni vlasti u Sarajevu neće dozvoliti da se zbog nedostatka para odgodi ili ne provede dženaza.

5. Nadalje, ako Fejzić laže kao što tvrdi Suljagić i premijer Nikšić, zašto se Fejzić obratio javnim zahtjevom za hitne donacije vlastima i ‘svi drugim subjektima? Napose, gdje su pare iz ‘ostalih prihoda’ osim onih iz budžeta koje se troše na plate, putovanja, gorivo i korespodenciju, budući da ljudi, organizacije i sve skoro ustanove i državni organi u BiH daju donacije? Daju i strane ambasade, EU također. Prije par dana je jedan čovjek iz Australije a što je potvrdio i Suljagić, sam donirao 500.000 KMa. Zatim, u šta su utrošene pare i preko kojeg računa se vrše transakcije? Naime, Fejzić spominje posebnu ‘Fondaciju’ preko koje podižu uplaćene pare ‘jer gubitkom pozicije zamjenika načelnika Srebrenice (njegove pozicije) ne možemo vršiti transakcije preko posebnog računa Opštine kao do sada’, pa se postavlja pitanje da li postoji dupli račun, jedan u Opštini a drugi u novoformiranoj Fondaciji? I o kavoj Fondaciji govori? Potočari su prvo bili uspostavljeni kao ‘Fondacija’ da bi kasnije reorganizacijom postali državni organ, pravni subjekt države.

Previše je pitanja a odgovora nimalo ili nikako. Ako već MC Potočari tako dobro stoje sa parama kako tvrdi Suljagić, zašto nisu u stanju čak ni zvaničnu web stranicu sami isfinansirati, plaćena je parama Britanske ambasade, kako stoji na kraju te web stranice.

6. Inače, na ovoj web stranici ima svega i svačega, ali onog najvažnijeg koje se potencira u ovim pitanjima tamo nema. Najviše ima ‘projekata’ ‘programa’, ‘postavki’ i Pravilnika, još nigdje nismo vidjeli da ih ima toliko. Ima Pravilnik o pisarnici i prijemnoj kacelarij, Pravilnik o službenim vozilima i vozačima, Pravilnik o pisarnici, o izdavačkoj djelatnosti, Pravilnik o nabavkama, o arhiviranju građe, o održavanju i zagrijavanju prostorija, o prijemu i otvaranju pošte, o korištenju informacijskog sistema… ima čak i Pravilnik o nekakvoj ‘proaktivnoj transparentnosti’ (da se sve mora raditi po zakonu i na vrijeme), samo nema najglavnijeg : nema Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.

Iam stari, star preko deset godina i ima navod da se ‘od 2021. radi na donošenju novog Pravilnika’. E, upravo kod nemanja ovog dokumenta, stvari postaju malo jasnije kada se govori o trošenju para. Po starom Pravilniku o sistematizaciji odobrenom od strane ministarskog vijeća, broj zaposlenih je 34 a ‘popunjenost’ je 27 izvršilaca, što znači da ima još prostora za uhljebljenja čak i po starom propisu. Stoga javnost ne zna koliko je istinski uposlenih u MC Potočari i stvaraju se opravdane sumnje i teorije o nezakonitim zapošljavanjima, budući da se u organizaciji po dokumentu ‘Plan rada za 2023’ na web stranici od zaposlenih vidi samo direktor, zamjenik i članovi Upravnog odbora, njih sedam odnosno devet. Tu nema recimo ‘glasnogovornika MC Potočari’ a znamo da to radno mjesto postoji, pisali smo o tome i ‘glasnogovornica’ se ponekad oglasi, vrlo rijetko.

7. No, kad zavirite u Pravilnike potpisane 2023. vidi se po službama da je broj zaposlenih daleko veći. I da je Suljagić od MC Potočari napravio sistematizaciju kao u kakvoj firmi. Unutrašnja struktura zaposlenih prema dostupnim dokumentima na stranici je najviše obrađena kroz ‘Odsjek za opšte, ekonomske i pravne poslove i muzejsku djelatnost’, što opet upućuje na zaključak da takvih ‘odsjeka’ ili ‘ureda’ ima još. Ibran Mustafić – poznato ime Srebrenice, osoba koja je od strane SDA i Rijaseta označena kao persona non grata a od Suda čak proglašena i ‘ludom’ u svjedočenju protiv Nasera Orića bandita i ratnog zločinca te autora knjige ‘Panirani haos’ u kojoj se Orić sa svojom ratnom bandom direktno tereti za mnoga ubistva viđenih Bošnjaka u ratnoj Srebrenici, tvrdi da je broj zaposlenih preko 150. Ne znamo da li je taj navod tačan ali sudeći po ‘sistemtizacijama’ radnih mjesta u dostupnim Pravilnicima, zapošljavanja ima itekako. I to najviše ‘savjetnika’, ‘suradnika’ i ‘IT stručnjaka’ raznih profila o čemu smo davno pisali. Uostalom, iako se Suljagić hvali da je od revizora prošle godine dobio ‘pozitivu’ i jeste, ovo zapošljavanje posebno putem ugovora o djelu se i tamo navodi kao ‘pretjerano’ uz naznaku da je ‘poboljšano stanje u odnosu na prethodni pregledni period’. A samo u prethodnoj kontroli se spominje 87 uposlenika po ugovoru o djelu. Podsjećamo, ovo zapošljavanje je u u domenu direktora.

8. Također po izvještaju revizora ističe se da je u 2023 godine za plate odobreno u budžetu 685.000 KMa ne navodeći pojedinačno već samo kao ‘bruto’. Da li je moguće da 27 uposlenih ‘košta’ toliko MC Potočari, prosudite sami. Uz ovaj podatak revizori daju i utrošak od 125.000 za ‘naknade troškova zaposlenih’ ne navodeći kojih troškova i kojih zaposlenih, zatim za ‘tekuće transfere’ 150.000 KMa, kome i kako je transferirano nema u izvještaju, za ‘nabavku opreme’ je utrošeno 70.000 KMa – ne navodi se za koju opremu, ‘za invetar i usluge’ 116.000 KMa-opet ne razrađeno i ne pojašnjeno, ‘za rekonstrukcije i investicino održavanje’ utrošeno je 100.000 KMa a ne navodi se šta je urađeno. Ukupno je po nalazu revizora za 2023. MC Potočari potrošio 1 milion i 246.000 KMa, i po revizoru ‘transparetno i zadovoljavajuće po propisima’.

9. Naravno da nije transparentno jer smo svjedoci da je samo prošle godine u zgradu u Potočarima Suljagić ulupao pozamašan iznos dobivenih para od ‘Švabe Šmita’ često se i sam hvalio slikama i napredovanju izgradnje i renoviranja, međutim kao što rekosmo Potočari su ‘sveta krava’ i ništa se ružno o tome ne smije napisati. Također, pare su potrošene na silna putovanja, konferencije, sesije, hotele i avio karte, pa svi znamo kako je Munira Subašić svaki dan skoro u avionu i leti. U izvještaju revizora nema ništa ni o poslovanu ambulante i plaći doktora a zna se da to postoji u okviru Centra, nema ni podataka o utrošku Doma za majke Srebrenice ‘Hatidža Mehmedović’, gdje se kako je jednom navela ‘majka Munira’ mogu smjestiti ‘gosti’ koji dođu kod njih.

Suljagić u svom Centru ima na raspolaganju, po Pravilniku, dva vozila i dva vozača. Jedno je vozilo ‘niže a drugo ‘srednje’ klase, prvo jeftinije a drugo skuplje i za direktora. Međutim, ni taj podatak ne znači mnogo jer u Pravilniku stoji da Centar može imati i više vozila na nekom drugom vlasniku a koje se koristi za MC Potočari. Prije par godina je ‘zlatni ljiljan’ Srđan Mandić lično donirao novog džipa Potočarima, ne znamo da li je vozilo u vlasništvu sarajevskog načelnika Mandića opštine ili Potočara, ali znamo da se on sa džipom i Suljagićem uslikao i pohvalio.

Potočari su i bez ove afere uvijek uz 11. juli u centru pažnje, sa ovom će biti još više. I kao i Srebrenica i donacije, biće predmet sumnje i priča. Jer ‘mi’ krademo čak i mrtve lobanje žrtava, nama ništa nije sveto. A tamo gdje ulazi velika lova, mora negdje i procuriti, to je zakon fizike i kapitala. Nažalost, uz poznatu mantru ‘sve je dozvoljeno preko kostiju žrtava’, i ovu će aferu prekriti Reis i vlasti. To nam je ‘farz’, hoću reći obaveza. Što bi išta mijenjali kad je to naša lična karta i kad sve ‘funkcioniše’. 11. Juli će biti ali ostaje gorak okus zloupotrebe genocida, donacija i našeg identiteta.

‘Estradizacija’ Doline bijelih nišana’ se nastavlja.

Čak i kad jednog dana ne bude tabuta za ukop, biće nas.

