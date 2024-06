u susret lokalnim izborima u BiH : DUBOKA DRŽAVA BiH nije poražena odlaskom ‘Osmice’, Fadila, Debevca ili Bakira, ona i dalje djeluje svojim ćelijama u svim porama države i vjere i samo čeka svoj pompezni povratak, izborni cirkusi i međunarodna zajednica su njena šansa …

– Ako ste ikada pomislili da je djelovanje duboke SDA/Reis paradržave Bakira Izetbegovića, čedo njegovog oca Alije, gotova stvar i prošlost činjenicom što je SDA izgubila prošle izbore i nije u državnoj vlasti, što je ‘Osmica’ Mehmedagić bivši direktor OSAe ‘van stroja’ i pod optužnicom skupa sa predsjednikom Suda BiH Debevcem a Fadil Novalić u zatvoru pa nam ‘trojka’ poručila kako će ‘i sudovi i tužilaštva i narod prodisati’ zbog toga – totalno ste u krivu. Ona je sada još jača i aktivnija a time i opasnija. Treba dokazati svima da je život nemoguć bez SDA i Islamske Zajednice, treba blokirati sve procese i odluke i po receptu Dodika u pogledu ‘besmisla zajedničke države BiH’ u kolektivnu svijest građana ugraditi isto razmišljanje. ‘Besmisao države bez SDA’. Bez SDA nema nam države a nema ni života, svi osim nje su ‘izdajnici’ i špijuni, svi koaliraju sa neprijateljima države i sve dadoše dušmanima, istim onima sa kojima je svako druženje i čerečenje države trideset prošlih godina bila Božja blagodet.

– S razlogom više. Duboka država nije samo u bezbjednosnim i sudskim institucijama iako se tamo lakše primjeti. Ona je u svim porama države, od vrtića do bh Predsjedništva gdje je također instalirana u foteljama Denisa Bećirovića i Komšića, u svim džematima, među akademcima, u Reisatu, školama, nevladinim udruženjima, u boračkoj i šehidskoj organizacionoj šemi, u Potočarima i Srebrenici, u oružanim snagama, političkim organizacijama koje su se formalno ‘odmakle’ od SDA ali rade za nju, među uposlenicima u stranim ambasadama, u Sudovima i Tužilaštvima, bezbjednosnim strukturama i Policiji, u medijima i među probranim novinarima, u ambasadama van BiH, univerzitetima i bankama. I sve te ćelije SDA duboke države su veoma budne, ako nisu svaki dan se podsjećaju na budnost ili sa minbere ili sa stranačkih i drugih sesija, mediji odrađuju pravi dobro plaćeni posao. S istim ciljem : ubijediti raju da je SDA skupa sa vjerskim klerom po svaku cijenu jedina opcija za državu, i da se mora po svaku cijenu i svim sredstvima uključujući i prijetnje, crtanje meta na čelo, pa čak i premlaćivanje, pucanje i ubijanje takva država vratiti na tron i nastaviti sa namjerom stvaranja ‘čiste’ islamske države pod parolom sekularizma i građanštine.

– Socijalne mreže i botovi stranke i Reisata su uz plaćene medije poseban dio djelovanja ove opasne paralelne strukture koja je samo privremeno i nominalno bez vlasti a de facto i de iure iz mračnih kabineta i dalje ima i moć i vlast. Teško je nakon tri decenije razbiti takvu mafijašku i vjersku hobotnicu koja samo čeka priliku da ozvaniči svoj povratak na scenu a to su izborni bh ciklusi ili bolje rečeno cirkusi koji se svake dvije godine održavaju pod okom međunarodne zajednice koja se i nije baš pokazala iskrenom i snažnom u svojim nakanama da pomogne u oslobađanju građana i države od te hobotnice. Iskreno, uz ovako sklepanu i raspodjelom fotelja dogovorenu vlast to i nije teško odraditi dobrim dijelom zato jer je i nova vlast koncipirana uglavnom od predstavnika političkih partija koje su mahom iscurile iz kokošinjca SDA i koje se u svojim planovima i ideologijama nisu puno odmakle od bivše SDA partije a većim dijelom zbog ovoga : paradržava SDA se ne može uništiti odstranjivanjem samo šefova institucija, zato trebaju korjenite izmjene za koje nema ni hrabrosti ni kapaciteta. Tako primjera radi, ako nema ‘Osmice’ Mehmedagića na čelu OSAe ne znači da tu ne stanuje paradržava, ostalo je na stotine SDA uposlenika koji opslužuju nasljednika ‘Osmice’. Pa mogu blokirati, plasirati laž, sakriti dokumenta, proturiti tajne podatke u javne medije… . Kako u OSAi, po istim receptima se paradžava održava i u svim ostalim državnim i nedržavnim institucijama. Hijene samo čekaju momenat a nova vlast im daje ‘goriva’ svojim interesnim i kumovskim zapetljancijama i talovima.

– Imajući u vidu traljavost i bezvoljnost međunarodne zajednice a posebno EU koja je kao i BiH već podijeljena i isprepletena interesnim grupacijama ne samo zbog Rusije i Amerike već zbog njih samih da se stvari u BiH postave na prave noge, ne treba nimalo sumnjati da se vrlo brzo ova duboka država može s ponosom i pobjednički vratiti tamo gdje je i bila. Izbori su uvijek prava šansa za to, tada nastupaju ‘preletači’ i ‘papkari’ iz stotinu i kusur političkih stranaka koje ova paradržava lako kupi a oni promijene dres ili nacionalnost. Zato nema velikog razloga za likovanje i optimizam, naprotiv razloga ima za za strah i nepovjerenje.

– Koncept kojeg je političkim programima a potom i zakonima zabetonirao Alija Izetbegović i IZ BiH se može razriješiti samo na dva načina a ni jedan nije na vidiku. Prvi je bunt i revolucija građana i radničke klase, no to treba odmah zaboraviti. Bh raja je odavno i zbunjena i preplašena i vjerski indoktrinirana čime je sama sebi oduzela snagu koju samo forme radi pokazuje djelimičnom kuknjavom, šetnjama ili štokakvim performansama dok uvijek i po pravilu na izborima bira opet svoje ‘dželate’. Računajući pogubno i morbidno da je ‘bolje glasati za svoje kakvi su da su nego za njihove’. A im i ovoga : duboka država je sebi napravila propise po kojima svaki pokušaj revoucije i ulice lako uguši. To je terorizam i antidržavno djelovanje. Na ulice neće raju izvesti ni politički predstavnci ni intelektualci jer su već u raljama svojih nalogodavca, zato to treba zaboraviti. Drugi način je ugušiti i zauvijek uništiti vođe i kreatore duboke države akcija međunarodne zajednice, no ni za to nema ni volje nis nage. Međunarodna Zajednica iako ima i moć i Dayton i Visokog predstavnika samo pegla i ‘zabrinuto’ posmatra propadanje džave i pljačku i korupciju, vraćajući stvari na narod ‘koj jedini može smijenti mafijašku vlast’. Dok visoki predstavnik sporadično i nakaradno pegla bh propise bez ikakvih korijenitih rezultata, tek toliko i na taj način da dadne privid promjena. Iako moćnici međunarodne zajednice koji o svemu odlučuju u BiH znaju da je vlast korupciona i kriminogena (to javno ističu skor svakodnevno) i znaju da narod neće i ne može ništa učiniti, permanento narodu serviraju svoj vrući krompir. Umjesto da to uradi Ona, međunarodna zajednica jer to može i ima alate, Ona to kalkulišući svojim interesima ostavlja na volju narodu.

Tako se krug beznađa i bespomoći, nemoći i beznađa nastavlja a šansa za povrat duboke države u punom kapacitetu jača sve više.

