RECEPT ZA POMOĆ DODIKU, TEKIJSKI KRUGOVI PATRIOTIZMA: Zakazana Konvencija tobože nevladinog udruženja intelektualaca ‘Kruga 99’ Adila Kulenovića bivšeg komunističkog agitpropa, kasnije sive eminencije familije Čengića i medija ‘Al Jazeera Balkans’ te SDA zelenih skakavaca kao protuodgovor održanom ‘svesrpskom saboru’ zakazana za 4. juli ove godine, rezultat je djelovanja kadrovske službe-tekije i ‘šejha’ Halila Brzine bošnjačke riznice kadrova …

4th of July – Independence of Bosniaks

Imali smo mi i još imamo 1. Mart ‘Dan nezavisnosti’ BiH kojeg smo izglasali uz pomoć nekadašnjih Hrvata a sadašnjih ‘ustaša i uzpovaca’ poslije provedenog referenduma bez Srba i njihovog izjašnjavanja, međutim dobićemo još jedan, poslije 4. jula ove godine i najavljene ‘konvencije’. Kopirajući Amerikance sve su šanse da i mi imamo ‘svoj Independent days of Bosniaks’. Tako nam se nagovještava kroz slogan ‘Bosna je naša-bosanska’ koji u slobodnijem prijevodu državu definiše kao državu Bošnjake, budući da znamo da bosanska nacija nažalost ne postoji ni po Daytonu ni po Ustavu BiH. To uostalom više nego po prijevodu jasnije naglašava komplikovani naziv zakazanog skupa (konvencija može biti međunarodni ugovor dviju država, može biti skup veće grupe ljudi koje veže zajednički interes ili politički interes ..) a posebno se to vidi iz sastava ‘organizacionog odbora’ i predviđenih učesnika te očekivanih zaključaka.

Formalno-pravno inicijator skupa kao ‘odgovor’ na svesrpski sabor’ održan u Beogradu nakon Rezolucije o genocidu u Srebrenici je Krug intelektualaca 99 na čelu sa ‘metuzalemom’ bh tobože nevladinog a poznatog uhljebarenja na državnoj grbači Adilom Kulenovićem, međutim iza ovog već uhodanog bošnjakovanja i političkog patriotizma stoji SDA/Reisat bratstvo duboke države, čiji je glavni kreator ‘šejh’ Halil Brzina, bivši komandant ‘7. muslimanske brigade’ ArBiH mudžahedina, sadašnji šef sarajevske tekije sa novim imenom : Khalil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi. Izvršioci su lica i imena iz ‘sobe za kadrove’ ove tekije na Mejtašu, odakle su ‘regrutovani’ mnogi SDA kadrovi ‘odranije poznati’. Kao recimo Bisera Turković, Senaid Memić, Skaka, Nedžad Branković, Denis Zvizdić, Salko Zildžić, Senad Šepić, Selmir Kaplan, Selmo Cikotić, Mirsad Veladžić, familija Čengića, Bukvića, Šahinpašića i mnogi drugi, o čemu smo već pisali 2017. godine pod naslovom ‘Tekija soba za kadrove’.

Saborovanje- Dodiku radovanje

Zakazana ‘konvencija’ je sa državotvornog aspekta potpuni promašaj međutim na to se nije ni računalo, tipuje se više na njen politički značaj i ‘domaću upotrebu’. Iako će, i već jeste, ovo sijelo uzrokovati još veće blokade, svađe i mržnje te u konačnici samo štetiti sadašnjoj državi na koju se više ne računa ni u Sarajevu ni u Banja Luci (tu se na nju nije nikad ozbiljno ni računalo u Sarajevu samo na ‘krijeposnu islamsku’), ona je osmišljena sa više ciljeva i zadataka. Prvo i kao najblesavije – ‘kao protuodgovor na svesrpski sabor‘ budući da, iako je ramazansko saborovanje Bošnjaka Dine Konakovića ove godine zbog iste matrice u startu propalo (dobrim dijelom i zato jer se čekalo da skup Bošnjaka zakaže ‘državotvorni Bošnjak‘ i njegova stranka a ne ‘otpadnik i izdajnik’ Konaković), valjalo je saborovanje obnoviti, drugo – jer kopiranjem Srba i nacionalističkim skupovima Bošnjaka se potvrđuje teza da su svi nacionalisti isti, treće – jer samim sloganom se poništavaju odluke AVNOJa i ZAVNOBIHa i bh državnost što inače Bošnjaci čine uvijek sakriveno i licemjerno (čerupaju državu i prisvajaju je samo za sebe a znaju da je BiH i srpska i hrvatska i muslimanskaa a ne ‘samo naša, Bošnjačka’, zasluge partizana koriste samo kad im ustreba) zbog čega daju povoda i dodatnih razloga Dodiku za njegovo ‘srbovanje’, i četvrto – Kulenović je pristao da kao i uvijek bude intelektualac predvodnik bošnjačkih nacionalista koji već godinama vara i intelektualce i bh javnost stavovima sakrivenim iza ‘bosanstva’ i sekularizma ‘nevladinog sektora’.

Ova ‘konvencija’ kao i mnoge slične bh opasne budalaštine je također na fonu podjele samih Bošnjaka jer po programima unaprijed utvrđuje ‘državotvorne političke aktere’ i najavljuje ‘viziju i poteze prema unutrašnji i vanjsko političkim akterima‘, jer unaprijed zna ko će i kako se pokazati ‘državotvornim‘. I prema kome ide. Čime je ‘konvencija’ ne samo pokazivanje muda i mišića Dodiku i Vučiću već i domaćima, ‘izdajnicima trojke’. To ti je kao kad Reis Kavazović SDA političar uz naznaku da se ‘neće miješati u izbornu volju’ poziva sa slikom Bakira u saffu glasače da glasaju ‘za one koji vole državu, vjeru i koji su uvijek uz svoj narod’. Ne treba naglašavati da konvencija kao i rezolucija ili deklaracija osim napaljivanja i stvaranja još većeg haosa ništa drugog neće donijeti ali bez toga se u BiH ne može, jet to je izgleda nama kao i Dodiku ‘nijet’/namjera : razbiti i razvaliti što više.

Adilova ‘fatiha’ za dr. Elfatih-a

Za one koji ne znaju, Kulenović je stari komunistički agitprop koji se premetnuo u poznatog prikrivenog SDA igrača i izvršioca ‘zelenih SDA skakavaca‘. Njegova uloga sive eminencije SDA je otpočela još sa mešetarenjem sa tv NTV 99, prve bh televizije koja je dobila prava emitovanja i zastupanja bosanskog zajedništva i jedinstvene države i humanitarna udrugaogromne milione ratnih donacija u tu svrhu zbog čega je i istraživan ali nikad optužen, da bi tu tv ‘prodao‘ islamskoj medijskoj kući ‘Al Jazeera Balkans’ uz svesrdno zalaganje poznatog islamskog funkcionera i glavnog logističara ArBiH i vlasnika ratnih donacija – umrlog hadžije Hasana Čengića, optuživanog za suradnju sa iranskim teroristima. Čengić je ovu ‘transakciju’ doro platio Kulenoviću i dobili smo novu medijsku kuću i ‘nevladino udruženje’ Krug 99 sve sa Adilom. Projektom ‘prodaje’ televizije rukovodili su Faris Nanić, familija Bukvića poznate mladomuslimanske familije čiji sin Amer Bukvić sarajevski tajkun je bio direktor BBI banke u Sarajevu, Edhem Fočo i Fahira Fejzić supruga umrlog Čengića. Pare iz donacija je dala ‘‘humanitarna udruga’ TWRA (dr. Elfatih Ali Hassanein) sa banke u Zagrebu i Beču a sve je aminovao tadašnji premijer vlade FBiH i prijatelj Kulenovića Alija Behmen. Šefa ove arapske TWRA organizacije su istraživalie i strane službe a bilo je ‘čišćenja’ i po Sarajevu, međutim afera nikada nije rasčešljana do kraja. Jedino što su Amerikanci uspjeli jeste to da je toj udruzi zabranajen rad u BiH u filijali Visoko, u Beču i Hrvatskoj. No, ostavimo po strani Kulenovića, vratimo se malo na ‘oranizacioni odbor’ pa će mo vidjeti otkud i kako se Adil sjetio države.

Jahja i ‘Čuvari Bosne’

Jedan od glavnih izvršilaca inicijative ‘šejha’ i SDA u ovoj pripremanoj ujdurmi je izvjesni Jahja Muhasilović, profesor na turskom ‘internacionalnom univerziteu’ IUS u Sarajevu koji je od zadnjeg Kongresa SDA prošle godine bukvalno ‘iskočio’ u javnost i postao glavni lik u agenciji ‘Patria’ Bakirovog bivšeg savjetnika i imenjaka Alispahića i u ostalim medijima. Ovaj školarac doktorant u Turskoj postao je sveprisutni ‘geopolitički strateg’ i svaki dan je na tv. Evo ga, i prije ‘konvencije’ skupa sa prof. Enverom Halilovićem još poznatijim zagovaračem ‘bošnjaštva’ pod krinkom ‘bosanstva’ – već je održao ‘okugli stol’ na temu ‘konvencije’. Prije toga na par dana je Jahja sa Reufom Bajrovićem imao ‘sesiju’ u hotelu ‘Evropa’ o ulozi ‘Administracije američkog predsjedniaka Biden-a u FBiH zadnjih 30 godina’, a između toga i ‘slovo’ uz Ajvatovicu u Jajcu gdje je ‘za okruglim stolom’ promovisao svoje knjige i knjige o bošnjačkoj tradiciji.

Jahja, čije ime neki tumače kao ‘poslanik’ a neki i kao Jovan li Ivan (Krstitelj) je inače član SDA i umalo bivši kandidat za načelnika te stranke na prošlim lokalnim izborima u Sarajevu, javnosti je ‘otkriven’ na Kongresu SDA partije prošle godine. Od ranije je bio ‘samo’ prijatelj poznatog SDA/DF/Resi bota i internet džihadlije Reufa Bajrovića te Faruka Kapidžića i junoše Harisa Zahiragića. Od tog Kongresa i aminovanja ‘šejha’ Jahja je na zadatku svaki dan. Podsjećamo da je Bakir mimo svih akata stranke na tom Kongresu pozvao sam listu ‘svojih delegata’ njih 64 i na toj listi je Jajhja osim što je glasao za Bakira, zauzeo vidno mjesto u budućim i sadašnjim aktivnostima. Uz njega, pored ‘šejha’ Brzine ‘glavnog i odgovornog’, tu su još bili i ratni zločinac i bot SDA hodža Muderris Nezim Halilović i bivši komandant u istoj ratnoj jedinici, Sifet Kukurz koji je kao i Jahja postao od ovog Kongresa ‘stručnjak i analitičar prava’ i ‘pravni ekspert’ (sa geslom ‘Sudovi bi trebali biti okrenuti prema Kibli’) čije svakodnevne pokliče za rat uz tumačenje Ustava čitamo u novinama ‘Patria’ ili kod Avde Avdića, Adem Zalihić doktor koji je sada sa hadžijama – bivši direktor Hitne službe u Sarajevu i mnogi drugi. Denis Bećirović je bio ‘ušicao Jahju kao svog savjetnika, kasnije se opredjelio za Aliju Kožljaka, poznatog ‘gullenovca’ i ‘stručnjaka za NATO’.

Uz Jahju Muhasilovića koji inače zagovara počesto kao i Zahiragić ‘okretanje od Zapada prema Rusiji i Kini’ a niko mu to kao Dodiku ne zamjera jer ‘radi za našu stvar’, Kulenoviću u ovom ‘svebošnjačkom saborovanju‘ u pripremi pomažu i ‘Čuvari Bosne’, jedna među mlađima ‘nevladinim udrugama’. Još jedni ali mlađi ‘kulenovići’ iz istog ‘kruga’, koji ratoborno zahtijevaju odbrambene pripreme, biju bitke i spremaju se za rat a država časti lovom i reklamom. Nedavno su bili ‘gosti’ kod ‘gazije’ Željka Komšića u bh Predsjedništvu.

*** ‘Šejh’ Khalil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi ili ako vam je draže Halil Brzina je uvijek budan i zna šta radi i s kim radi. Osmisli u tekiji a ‘državotvorni‘ odrade. Njegovo geslo po kojem se zna ko ‘aminuje’ (šejh i samo ON), ko treba radikalizirati (Muderris Halilović i džamijski SDA botovi) a ko ako zatreba i prebiti (Salko Zildžić i njemu slični) te ko će sve to podvesti pod akademski pokrivač, državu, patriotizam i intelektualni akademski krug (Adil Kulenović i druge bošnjačke boračke nevladine udruge slične njegovoj, sve do Munire Subašić), odlično funkcioniše.

Da, ali za koga i po kojoj cijeni?

photo : profesor Jahja Muhasilović sasvim desno sa ahbabima, u sredini Reuf Bajrović, arhiv