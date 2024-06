­’Slijepi putnici- hadžije’ treba da umru : Avdo Avdić poznati naš državni novinar javio se iz Mekke uživo svojoj islamskoj tv ‘Hayat’ vlasništvo ratnih profitera familije Švrakić kao novinar i budući estradni hadžija ali ni riječi nije bilo o smrti preko 1,000 ‘nelegalnih hadžija’ koje su umrle zahvaljujući ignoranciji Saudi Arabia-e

– Zahvaljujući novotarijama IZ BiH i akbd (ako Bog da, a daće) novinaru Avdi Avdiću dobili smo ove godine još dvije. Jedna je da, kao u avionu ili na brodu, tako i na hadžu postoje ‘slijepi putnici’ hadžije koju je hadžija Avdo prešutao, a druga je totalna estradizacija ove ‘svete muslimanske dužnosti’ – prenos hadža uživo gdje nam se na tv ‘Hayat’ ukazao lično i personalno uzbuđeni član ekskurzije Avdić.

Imali smo mi ranije reklamu firme od onog kvazi-pisca, književnika i džamijskog moljca Muhameda Mahmutovića kad se onomad selfie sličicom ukazao sa hadža uz reklamu svoga nacističkog i vjerskog portala ‘senzor.ba’ sve sa hanumom, imali smo još sličnih estradnih uradaka influencer hadžija i hadžinica od aerodroma do shoping tura uz džamije, ali nikada nismo doživjeli do sada da nam se budući hadžija javi ‘direktno i uživo’ (neki će ispravno reći pa neće valjda umrtvo) u tv program. Avdo Avdić i muslimanska tv ‘Hayat’ nam je to priredila.

– Ukazao nam se Avdo u bijeloj i čistoj odori ali samo do pasa, valjda nije noge obradio za slikanje i nije baš happy sa papučama, pa pored 47 službenika Reisata od doktora do ‘konsultantica’ zaduženih za praćenje i užitak ‘naših’ naglasio uzbuđenje i zadovoljstvo što je Tamo, ‘to se ne može opisati’. Pa nas izvjestio da su sve hadžije naše sorte hvala Allahu žive i zdrave, i obavijestio da ide na nekakav ‘tavaf’, skratio je javljanje zbog toga. Za one koji žele znati, ‘tavaf‘ nije šetnja oko frižidera već okolo Kabe, Avdo je žurio tamo, to je jedan od dijelova protokola i obreda, uspio nam je dojaviti kako je bratstvo i jedinstvo hadžija na visokom nivou.

‘Naime, na Mini u šatoru su bili smješteni Bosanci i Hercegovci, Crnogorci, Srbijanci i hadžije iz Velike Britanije’ – rekao je, pa dodao kako je tu upoznao četverostrukog atletičara i olimpijskog prvaka (a nije naš vehabija Amel Tuka, naš ‘tajfun iz Kaknja’ koji je prije dva dana od 7 učesnika tajfunski zauzeo blistavo peto mjesto pri dnu i prestigao i naš i ‘sopstveni rekord’) već Mo Farah, Somalijac iz Londona kao Britanac. Nije bilo vremena da nam Avdo pokaže kako u 21. vijeku gađa šejtane kamenicama a to bi bilo onako baš uzbudljivo, nije stigao išta reći ni o 10 km dugom maršu po brdima Bedr i njemu sličnima.

Poslije će se Avdo, jer prati i hadž i događanja, javiti na svoj portal ‘istraga’ u vezi nestanka struje u BiH, sa ‘dokazima o uzrocima’, čak i na hadžu Avdo ima dokaze i sve zna i istražuje, tekstovima ‘istrage.ba’ dok je na izletu zadovoljavaju ga kolege sa ‘Patria’ agencije, ali ono najglavnije, eto, Avdo ne zna i nije htio o tome ništa reći.

– Riječ je o smrću preko 1,000 ovogodišnjih hadžija o kojima izvještavaju sve strane agencije i slikama koje lede krv u žilama. Svake godine na hadžu umre dosta ljudi što zbog vrućine a što zbog bolesti i starosti međutim ove godine je baš onako ‘rodilo’. Preko 2 miliona hodočasnika a leševa nikad više. Leševi bukvalno leže po ulici a vlasti Saudi Arabia-e čekaju ekipu koja će da ih pokupi i sahrani uz sve počasti na nekom bezimenom groblju. Riječ je uglavnom o hadžijama iz Egitpta, Jordana i Indije i to ne o bilo kojim i bilo kakvim hadžijama, već o ‘slijepim putnicima’ – hadžijama koje su došle da se pomole Bogu ali ‘privatnim kanalima’ a ne u režijama Agencija i Kraljevstva. Zbog čega im je bilo uskraćeno da na temperaturi od 50 stepeni C uđu u šatore i džamiju sa klima uređajima te su zbog toga i umrli. Vlasti Egipta su čak otvorile i istragu o tome dok vlasti Saudu Arabia-e ističu da su oni, te mrtve hadžije, došle na hadž ‘nelegalno’. I da obzirom da nisu uplatili božje dadžbine mogu rahat i da umru, baš ih briga za njima.

E, o toj novotariji Avdo ni slova, jer nema smisla i nije uputno.

Međutim, ostaje zabilježeno da vlasti Saudu Arabia-e od ove vjerske svete dužnosti drmaju godinama lovu čak i preko leševa, Bog im dođe kao našem Reisu i ahmedijama samo kao pokriće. Najlogičnije bi bilo da, ako je ljubav prema Bogu i sveta dužnost obaveza a kažu da jeste, da i ovim vjernicima i sirotinji koja nije imala para za velike i biznis uplate na njihove račune, da im se omogući da iskažu ljubav Bogu na isti način kao i oni koji su uplatili punu cijenu. Ako ne u hotelima ili u ishrani a ono bar u klimatiziranim džamijama i šatorima. Ovako, ova blasfemija sa vjerom postade dokaz hadža kao najprofitabilnije grane države, gdje se samo gleda ‘peti primjerak’ uplate. U protivnom, crkni na vrućini. Oni koji nisu u stanju platiti svoju ljubav prema Onom Gore, nisu osim smrti drugo ništa ni zaslužili. Ni Bog nije na njihovoj strani, jer nisu došli tu da kradu ili ljetuju već da se pomole Poslaniku i Njemu, a ostavio ih je da crknu.

Srećom, Avdo je, ili neko za njega nije ni bitno, svoju ljubav dokazao uplatnicom i imao je pristup klima uređajima u šatorima i u džamiji te u hotelima, i kad se vrati može da radi šta hoće. Njegovo klanjanje Tamo je 100.000 puta vrijednije nego u bilo kojoj džamiji u Sarajevu i plus, zaradio je i titulu hadžije, nešto što se u BiH cijeni posebno.

Novinar je u uzbuđenju malkice i slagao ali nema veze, sve mu je oprošteno. Naime, nisu sve naše hadžije kao njegov atletičar, dvoje ih je po izjavi Reisata završilo na infuziji i za ponadati se da će se sretno vratiti. Uplata od preko 12.000 KMa je garancija.

photo : tv Hayat i avdo Avdić hadž uživo, arhiv