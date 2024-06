Poznati američki profesor i dugogodišnji lobista BiH Daniel Serwer na sesiji “Politika Bidenove administracije u BiH: 30 godina Federacije BiH” u organizaciji turskog Univerziteta u BiH IUS, islamističkog jastreba Reufa Bajrovića i njegove fantomske udruge kompromitovao se u društvu SDA i MC Potočari ‘stručnjaka’ i ‘analitičara’, još je pozvao Bošnjake i državu na ‘ratni scenario’.

* Dugo najavljivana sesija i konferencija u Sarajevu o američkom predsjedniku Biden-u i njegovoj politici u BiH kroz nekoliko panel diskusija najavljivana kao značajan događaj koji će se odvijati na i engleskom zbog ‘više gostiju iz Amerike’ i uz učešće ’eminentnih domaćih stručnjaka iz oblasti politologije i geopolitike’, održana je 20. juna ove godine, odjeci nikakvi. Osim forsiranja vijesti tv ‘Hayat’ familije ratnih profitera Švrakić, drugi mediji nisu ovom sijelu dali nikakav akcenat, ostala je na nivou ‘tanjug-vijesti’, desila se.

* Logično. Čim je inicijator i organizator Reuf Bajrović poznato nacionalističko i islamističko SDA/DF ime bivšeg propalog političara i raspirivača rata i mržnje zbog čega ga ispituju u prostorijama SIPAe skupa sa Emirom Suljagićem i njegova (i ‘žene mu u njega’) fantomska udruga ‘Američko-evropska alijansa’ (kako to fino zvuči na engleskom : American European Alliance) te turski koledž u BiH (Prof. Ahmet Yıldırım, rektor) koji se javno predstavlja i djeluje pod imenom IUS Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, kako bi moglo drugačije i biti. Osim američkog profesora i državnog lobiste (Daniel Serwer) koji je ‘osvjedočeni prijatelj Bosne’ i čest gost na bh televizijama te profesorice iz Amerike također lobistice BiH (Tanya Domi) to je sve od ‘više gostiju’ iz Amerike. Od ‘eminentnih stručnjaka’ domaće proizvodnje navodimo imena : profesor na turskom koledžu i SDA lobista izvjesni ‘geostrateg’ Jahja Muhasilović, još jedan ‘jastreb’ geopolitke Zlatko Hadžidedić, Azra Zornić profesorka u penziji poznata po tužbi u Haagu protiv BiH kao ona ‘Sejdić-Finci ili Pilav i po demonstracijama u Sarajevu protiv OHRa u društvu Bajrovića, vehabija, SDA i DF političara, još poznatija kao ‘idol Bajrovića’, nekoliko uposlenika iz MC Potočari predvođeni Hasanom Nuhanovićem preživjelim svjedokom genocida i suradnika iz dijaspore dr.Mujanovića također na platnom spisku Suljagića, radi internacionalnosti tu je još i vječiti Alijin pratilac Miro Lazović. Bez namjere da se uvrijede ostala imena, ali osim dvoje gostiju iz Amerike, ’eminentnost’ i ‘struka’ su ovdje podbacili i zalutali, jer su nam njihovi stavovi i mudrosti odavno poznati ne zato što nisu u domenu nauke već isključivo jer su u domenu politike i bh vjerskog političarenja. Dok je prisustvo Serwer-a i profesorice Domi u ovakvom društvu pojeftinilo i njihove zaključke i profesionalizam njihovog kova nikada ne bi sebi smio dozvoliti da zasjeda sa ovakvim personama i nacionalističkim vođama, a jesu, odradili su posao i uživali u tome.

* Rezulat sesije je više nego porazan, osim što se ‘jastreb’ Bajrović pretvorio u ‘miroljubivog vrapca’, čak je za razliku od ranijih pljuvački i mržnje po njemu ‘Amerika uradila dobar posao’ u BiH. To mu je dobro došlo poslije konačne pozivnice u SIPAu, koju je on u medijima iskarikirao tvrdnjom da ‘živimo u Sjevernoj Koreji‘ i da ga saslušavaju zato jer je ‘twittao’ kako je ‘Azra Zornić njegov heroj’. Najjednostavnije, učesnici sesije su mljeli i drvili a ništa novoga nisu zaključili osim poznatog. Može Amerika i bolje i više za BiH ali dobro je i ovako. Može i Christian Schmidt uraditi više ali ni ovo nije loše. Da nije Dodika čak bi i Dayton bio dobar. Da kojim slučajem Joe Biden ima vremena ili da hoće da zaviri u dušu Reufa Bajrovića i njegove internet umotvorine, još bi se iako je vazda pogubljen, izgubio načisto, kad bi vidio i čuo šta ovaj fašizoidni tip misli i piše i o njemu i o Americi. Ili šta o njemu misli efendija Jahja profesor. Azra Zornić je sve što misli pokazala ispred kancelarije OHRa više puta skupa sa Reufom i napaljenim uličarima Nihada Aličkovića ‘antiDAytonca’ gazije. Isto i još više je pokazao i dokazao svojim ‘šokantnim’ i ‘ekskluzivnim’ gostovanjima kod Hadžifejzovića prof. Hadžidedić… Žargonski rečeno ‘hvali Ameriku, drž’ se kraja’. Kao po onoj dalmatinskoj o moru i kraju. ‘Schmidt go home’ – dobar je ‘Švabo Šmit’.

* Na kraju je ipak glavni gost profesor Serwer pokazao kako se brani čast i ugled ‘američko evropske alijanse‘ razigranog nacionaliste Bajrovića i totalno razočarao. ‘Ajde što je pohvalio veselu ‘zelenkapicu’ Benjaminu Karić i njene opasne populističke višegodišnje igrice u Sarajevu i Vijećnici, u pitanju je nešto drugo. U stilu Bajrovića i ostalog društva koje dnevno iz minuta u minut lupa ratnim bubnjevima, i profesor je zanesen ljepotom i uspjesima Sarajeva te spremnošću ‘patriota’ i BiH razigrano predložio sa pozivom na Dodika i Ruse ‘ratni scenario’, nema se šta čekati.

‘Oružane snage BiH, EUFOR i NATO moraju biti spremni za scenarij kakav je Rusija učinila na Krimu. Na primjer, važan je grad Brčko…” – zaključio je ‘reufovski’ i slično kao ranije Bakir Izetbegović profesor i zakovao. Nema druge nego Helez Zukan treba da se uslika ne sa automatom već sa haubicom ili sa dronovima. Samo što nije gruhnulo.

* Znakovito je da ovoj vragolastoj sesiji nije prisustvovao ambasador Murphy najpoznatiji i najreprezentativniji predstavnik Biden-ove administracije koji inače u BiH svuda prisustvuje čak i na mektepskim turnirirma u džematima a Bošnajci mu poručuju u sa i bez Reufa ‘marš kući’, ali još znakovitije je da nije ni reagovao na ovaj bojovnički zov profesora i ekipe, dok je takav isti nastup Izetbegovića kritikovao. Što daje Bakiru i Reisu povoda da mogu isto ponoviti a ambasadoru oduzimaju transparentnost. Za ‘patriotu’ i domoljuba Reufa, bolje nije moglo ‘ispasti’. Osim što je uhljeb, nacionalista i vjerski bot te poznati ratnohuškač, dato mu je za pravo da sjedi u ovakvom probranom društvu i raspravlja o budućnosti države, a ovi ‘četnici tužioci’ još te hoće na ‘pravdi Boga’ da ga krivično gone. Kud ćeš bolje i jače rehabilitacije.

Osim toga, umjesto njega miroljubivog čuvara države Reufa, bombe bi bacio ‘Čombe’. Profesor iz Amerike.

A mi mislili da je serija ‘Lud, zbunjen, normalan’ izvrsnog Isovića šega i da samo tu egzistiraju i Reuf i Čombe. Jok.

photo : Reuf Bajrović u probranom društvu (drugi desno), sasvim desno je profesor Daniel Serwer, Hotel Evropa 20.06.2024, arhiv