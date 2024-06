vozači i instruktor : američke sankcije, šešir i čizmice američkog ambasadora u BiH spojile Bakira i Dodika

– Američki ambasador u BiH Michael Murphy je stigao na službu u BiH sa corona maskom februara 2022, ali nakon nestanka ove pošasti, prepoznajemo ga po drugačijem. Bez maske. Iako nije rođen u saveznoj državi Texas već u gradu Rochester država New York, u BiH ga često političari nazivaju pežorativno i uvredljivo kaubojem, zbog njegovog stila odijevanja i direktnog govora.

Ima u tom izrazu koji doslovce u prijevodu može značiti i ‘čobanin’ ili ‘čuvar krava’ i simbolike, često se tako nazivaju Amerikanci, zbog svog imidža snage i borbe za pravdu izgrađenog u kultnim filmovima Hollywooda (u kojima obavezno dasa sa šeširom kao dobar dečko pobjeđuje one zle momke) te njihovog upliva u sva globalna događanja u Svijetu gdje hoće bit glavni i odlučujući. I gdje se obavezno umiješaju ne krijući da ‘štite svoje interese’ ma šta god to značilo.

– Tako je Mr. Murphy zbog permanentnog učešća u svim državnim porama od nevladinih organizacija do donošenja propisa u državi BiH ‘zaradio’ taj nadimak. Viđen je nekoliko puta u medijima sa kaubojskim šeširom na glavi ili sa prepoznatljivim teksaškim kaubojskim čizmicama p aje po bh političarima postao ‘kauboj’ – cowboy, koji hoće da se za sve pita.

I, fakat, pita se, nema tu dileme, nažalost ništa u BiH se ne može odlučiti bez zadnje odluke Amerike, čime se, iako oni uvijek potvrđuju i suverenitet i nezavosnot države, ovlasti državnih organa derogiraju. Zna se da bi bez upliva Amerike država nestala u trenu, stoga se donekle i može razumjeti ponašanje mr. Murhpy-a i Amerike ali ovakvo djelovanje američkog ambasadora za razliku od drugih stranih ambasada u BiH koje su skoro nevidljive zaista upada u oči. Tim prije jer Murphy ulazi u otvorene sukobe i prepiske sa nosiocima vlasti, često navijački i pristrasno, učestvuje u kreiranju vlasti, u donošenju propisa i slično, a najpogubnije njegovo djelovaje je sa Bošnjacima, Reisom, džematima i sličnim islamskim udruženjima. Gdje on sa hodžama raspravlja o politici, o NATO snagama ili prijedlozima zakona. Čime Bošnjake svrstava ne u naciju već u vjersku skupinu a istovremeno daje ‘gorivo’ ostalim nacijama za prigovore što opet mijenja karakter sekularne države BiH mijenjajući je u vjersku.

– Elem, iako je Murphy više ‘Yankee’ (strasni je navijač i fun baseball kluba istog naziva) nego što je ‘cowboy’, niko ga tako ne zove. Kaubojem će ga prvi prozvati Bakir Izetbegović nakon što je s početka 2022. a zatim 2023. otvoreno prozvao i njega i mafijašku SDA, od kada su počele stizati američke sankcije za family SDA. Na način što će braneći Novalića i ostale sa crne liste te prozivke lično njega za korupciju u BiH, Bakir provaliti kako izjave tamo ‘nekog kauboja sa šeširom na glavi i čizmicama, koji sakuplja tračeve po kafanama’ neće polučiti rezultate. Jer Murphy ‘nema nikakvih dokaza’ za stavljanje na listu ‘Osmice’ Mehmedagića, Fadila i ostalih.

– Da među nacionalistima i korumpiranim jaranima u vlasti koji pljačkaju i ruše državu pod krinkom ‘patriotizma’ nema razlike, potvrdio je jučer Milorad Dodik. Nakon govora na Skupštini nevladine non-profit udruge iz Amerike-Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke BHAAAS u Sarajevu, Murphy je ko i mnogo puta do sada direktno prozvao Dodika i njegove rušilačke poteze te korupciju, a ovaj mu je odmah kopirajući Bakira odgovorio.

‘E, i to dočekah, da se saglasim s Murphyjem. “BiH se kreće u pogrešnom smjeru”, reče on. Kauboju, dok god ti budeš držao volan, nezadrživo jurimo u propast. Dobro je da si to i ti konačno primijetio. Ti se opsesivno baviš sa mnom jer sam bitan i važan. Nemam vremena da se bavim tobom jer si nebitan i nevažan. Goodbye.’

Dakle, i po Bakiru i po Dodiku, Murphy je kauboj, bez ili sa šeširom. Nevažan a stalno tu, ‘puše iza vrata’, prati i reaguje. Dodik je spomenuo ‘volan’ i državu’, pa nam opet dočarao prepisivačinu od Bakira. Naime, i Bakir vazda koristi iste metafore u svojim istupima. Volan, vozila i vozanje su mu česta tema. Uz aferu ‘respiratori’ gdje je branio suprugu ‘Seb’- Sebiju hinjeći da brani Fadila Novalića rekao je kako kineski respiratori ‘nisu neka klasa’, ali pomažu, ‘Yugo 45 i Stojadin vas mogu spasiti, voze a nisu mercedes’, dok kad govori o ‘državotvornosti‘ jedino SDA stranke kaže ‘mi smo lokomotiva koja vuče naprijed’, ostali valjda guraju unatrag.

Ima još Bakirovih sa vozanjem i sa autima, kao ono ‘mi vozimo a drugi zatežu ručnu’ ili tako nekako, neda mi se tragati, poanta je u ovome. U volanu, Bakiru mehaničaru i bratu Dodiku. I on i Dodik koriste iste metafore, isti auto i isti volan.

Što znači da je Murphy za njih instruktor vožnje.

photo : američki ambasador u BiH Michael Murphy sasvim desno, na sastanku sa kolegama Blinken i Schmidt, sa kaubojskim čizmicama, arhiv