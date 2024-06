Svađe i nikakvi odnosi unutar MC Potočara a posebno psovke i prijetnje između Emira Suljagića direktora i Hamdije Fejzića predsjednika Upravnog odbora MC i SDA kandidata za načelnika opštine Srbrenica izgladio je ‘Ajatolah’ hodža i Reis Kavazović : cijena ovog sramotnog bošnjačkog duela je ambasadorska stolica za islamističkog jastreba Suljagića u pripremi i ­’bratstvo i jedinstvo’ svih bh stranaka u podršci kandidature Fejzića …

Prepametni Suljagić i glupavi tužioci

Kad optuže ili kritikuju Emira Suljagića bošnjačku ‘svetu kravu’ Rijaseta i bh vlasti za njegov svakodnevni i višegodišnji nacionalistički, huškački i fašizoidni opus iz MC Potočara, i ako je to pred organima gonjenja u FBiH, onda je to već poznati ‘udar na Bošnjake’ a ‘glupi’ tužioci (kojima je naravno Srbin ‘četnik’ na čelu i koje je i sam Suljagić poznati jebač matera počastio psovkom jednom kad nisu reagovali na njegovu prijavu) ispituju Suljagića i hoće ga optužiti ‘za njegovo zalaganje za žrtve Srebrenice’. Tako se bijelim nišanima ‘pokrio’ ovaj konvertit i propali političar nakon saslušanja, iako svi građani BiH znaju da za takvo nešto nikada ne može biti saslušan, već da su razlozi njegovog pozivanja na davanje izjave sasvim drugačiji i poznati : permanentno bljuvanje i etiketiranje te nacionalističko iživljavanje i širenje mržnje, koje je podastirao godinama javnosti. Kad ga pozovu na salsušanje u Policiju Zvornik zbog njegovog kabadahijskog odnosa i pozivanja stanice Policije ‘zbog uznemiravanja njegovog osoblja’ iako se radilo o pozivu policajca i to Bošnjaka u vezi sigurnosti Suljagića usljed svađa, psovki i prijetnji te poremećih odnosa u PC Potočari i situacije nakon rezolucije UNa, onda je to prema Suljagiću ‘aparthejd’. Njega niko nesmije ništa pitati, dok on može svakoga i sve prespitivati i komentirati na samo njemu svojstven način.

To je već poznati preletački stav Suljagića ortodoksnog ‘jastreba’ vjerskog i političkog bošnjačkog establišmenta koji već drugi mandat u MC Potočari ohrabren podrškom bh vlasti, Reisa i VP Christiana Schmidt-a odrađuje autoritativno i despotski na svoj način, i bez ikakvih obaveza da iako je na javnoj funkciji podastre građanima izvještaj kako o svojoj plati i megalomanskim zahvatima koji traju već nekoliko godina tako i o utrošku love koja mu dolazi u neograničenim količinama te posebno o zapošljavanjima.

Kad je muka đe si bruka

Zadnja bruka koju je lično prijavio Suljagić kao ‘prijetnju i ugroženost životom’ od strane prvog suradnika Hamdije Fejzića predsjednika Upravnog Odbora MC Potočari, pokazala je da su u ovoj ‘oazi’ za pranje love preko leđa genocida i žrtava poremećeni odnosi i da se sve svodi na biznis, fotelje i privilegije. Naime, Fejzić je prijavu Suljagića nazvao čistom manipulacijom i laži uz predstojeće izbore na koje je Fejzić kandidovan od strane SDA a ostale stranke isturile još četir kandidata a što nije bilo po volji Suljagića i ‘majke nad majkama’ Munire Subašić, pa je direktor postao ‘ugrožen’ i odmah mu dodijeljena zaštita. Fejzić mu je kulturno spočitnuo kako bi, kad se već brine za žrtve, bilo dobro da se kandiduje u Bratuncu ili u Sarajevu gdje inače ima prebivalište a ne u Srebrenici, Suljagić je ovo namjerno prešutio budući da i on kao i Munira Subašić u Potočare na posao dolazi iz Sarajeva a vazi u povratnicima. Intervencijom Reisa koji je Suljagića i ustoličio jer imaju isti kod i ciljeve u ovaj Centar, naprasno je svađa i prijetnja nestala, i Fejzić i Suljagić su se zagrlili i ‘složno’ pripemaju 11. juli, ‘sve ide po planu’. Istovremeno su kandidaturu Fejzića podržale i Suljagić i ostale stranke, svi drugi kandidati se ‘povukli’. Jer, u protivnom, velike su šanse da ‘Vlah pobijedi’ ako smo razdijeljeni, kako je ranije to opisao ‘ajtolah’ Kavazović. Tako je ‘bratska sloga’ muslimana u PC Potočari kao i u svakoj sličnoj situaciji poklopljena kao da je nije ni bilo, a bilo po Suljagiću ovako.

‘Memorijalni centar je potpuno drugačija institucija u odnosu na instituciju prije pet godina. I krajnje je vrijeme da se stane u kraj birokratskoj inerciji u izboru upravljačkih struktura Memorijalnog centra Srebrenica. Moraju se svi početi odgovornije ponašati prema toj instituciji. Ako želimo da imamo ovakvu i još bolju instituciju. Ni ja ne želim više da imam posla s ljudima koji pozicije u tijelima Memorijalnog centra koriste samo da se dočepaju službenog auta. Oprostit ćete, ali muka mi je’.

Švabo Šmit je bio ‘šit’ sve dok Emir nije postao sit

Tačno, i meni je muka slušati Suljagića i njegove laži, pa citirati šta je rekao jučer a kako vazi danas, ali mora se, neka ostane zapisano. Koliko je njegov vokabular ljigav, bljutav i lažljiv a napose i opasan sa svojim svakodnevnim trovanjem i raspirivanjem mržnje, pokazao je to davno sam direktor najpoznatijeg bh groblja, navešću samo nekoliko primjera njegovog odnosa prema VP Schmidt-u prije i poslije februara 2023. godine. Sve do ovog datuma, Suljagić je ‘Švabu Šmita’ kako VP nazivaju Bošnjaci Christiana Schmudt-a i čak prije nego je izabran, častio drvljem i kamenjem, pljuvao ga do besvijesti i vrijeđao, sve je ostalo zapisano jer kako je rekao sam Suljagić ‘internet je čudna životinja’.

Dakako, čudan je i Suljagić ali razumljivo, evo samo par njegovih ‘bisera’ kojima on ‘brani Srebrenicu i žrtve genocida’, pa prosudite sami, a ima ih na tone u prepiskama sa bratom i još jednim ljigavcem i lajavcem Reufom Bajrovićem koji je također pozvan na saslušanej kao i Emir zbog raspirivanja mržnje i crtanja meta na čelo dok se on pravda kako ga je tužilaštvo optužilo jer je rekao ‘da je Azra Zornić njegov heroj’. Dakle, opet ‘glupi i nepismeni tužioci i bezbjednjaci’. Opise i čestitke ‘Švabi Šmitu’ od strane Suljagića prije februara 2023. navodimo jer je i tu ovaj profesor, direktor i bivši SDPov ministar te bivši član još nekih bh stranka našao sebe u aparthejdu, kao što se prepoznao sada kad su ga pozvali u stanicu Policije u Zvorniku.

Evo nekoliko ‘natuknica’ aparthejdom ugroženog Suljagića.

„Nego ljudi, kada biramo predsjednika Judenrata?“ (5. 10. 2022. Judenrat je, podsjećamo, jedno administratvno tijelo fašističke Njemačke koje se uspostavljalo u svakom getu Židova)

„Ko god odluči da formira Vladu Federacije BiH sa UZP-om, po Schmidtovim pravilima, treba da zna da će to biti posljednja Vlada FBiH ikada formirana, a ova generacija posljednja generacija našeg naroda koja će imati državu?“.(12. 10. 2022.)

„Znači uloga OHR-a je u tome da nam izdaje dozvole za život. To je zadnji činio Ratko Mladić“ – Nihad Hebibović DF, stručnjak za UZP-ovsku neutralizaciju i selektor domaćih rakija u kabinetu Željka Komšića, 8. 10. 2022. Suljagić potvrđuje Hebibovića u prepisci.

“Schmidt je ponizio građane, potreban zajednički odgovor, na sceni je getoiziranje gradjana“. Ovo je naziv peticije koju je 14.10.2022. potpisao Suljagić skupa sa sada svojim uposlenicima i jaranima : Dženita Karić, dr. Adnan Mahmutović, dr. Ehlimana Memišević, dr. Jasmin Mujanović, Senad Pećanin, dr. Vahidin Preljević, dr. Ermin Sinanović….

Umjesto ‘go home’, poruka ‘Švabi Šmitu’ : slatki dome-sweet home

Poslije februara 2023. kada je Schmidt inače VP BiH koji se stalno smuca po Potočarima i kod Reisa na iftarima, Bajramima i na Kovačima skontao kako umiliti Bošnjake i umiriti Suljagića, sve je drugačije. Schmidt je ‘nametnuo’ izmjenu zakona o MC Potočari te je 6 miliona KMa love predviđene za komemoracije i ukope 11. jula dao na raspolaganje Suljagiću ‘za druge svrhe’ i od tada je za Suljagića ‘aparthejd Švabe Šmita’ nestao. A lovu za komemoracije će on usjeći od vlasti, ko smije odbiti da ga vidimo, vlast se naprosto utrkuje u tome.

Iako je javno tražio odlazak ‘naciste i arijevca Šmita’, nakon ovog ‘nametanja’ Suljagić se nije više bavio ‘Šmitom’, bavio se drugima. Nije se čak ni pojavio na demonstracijama u Sarajevu ispred OHRa decembra 2023. na kojima su Bajrović, Zornić, vehabije Sarajeva i Željko Komšić sa SDA junacima uzvikivakli ‘nećemo aparthejd’ te tražili da Schmidt i američki ambasador Murpfy ‘idu kući’. Nije bilo njegovog pokliča ‘go Home’, novi dom Schmidt-a i Murpy-a su postali Potočari. Schmidt je postao čest i drag gost Suljagića i nadgledao je njegove projekte, performanse i planove te posebno obnovu zgrade akumulatora, a Suljagić Schmidt-a označio ‘političarem u čije odluke se ne treba miješati’. Kako tada, tako i danas, Suljagić je stava da ‘po svaku cijenu treba zadržati OHRa u BiH i ovlasti visokog bh predstavnika’. Makar po cijenu još kojeg ‘nametanja’.

Suljagića u ambasadu u jednom lijepom gradu

Nezvanično se saznaje da bi ipak polako i neprimjetno Suljagića trebalo pomjeriti iz MC Potočari jer nikad se ne zna kad će bratska ljubav puknuti. U koju svrhu su već krenuli ‘probni baloni’ kako je Suljagić na listi za jedno ambasadorsko mjesto. Denis Bećirović će to sa Reisom odraditi, međutim to neće smiriti Suljagića. On jednostavno ne može biti drugačiji i smiren i pitanje je bi li to prihvatio. Evo, kad nema slova o Rezoluciji ima njegova slika sa njegovog ‘tornja’ u Potočarima od jučer, imaju šume i okolna brda uz njegov poznati lirski opis : ‘još mnoge komšije nisu sišle sa brda, još uvijek su tamo’. Pogađate, komšije su četnici koji mu čine aparthejd. Vrebaju ga iz šume. Njega mogu dakle smiriti samo Bog i batina. A on je to oboje u Potočarima. A gdje si Bog i još batina, tu je i lova. Abasadorska stolica jeste fina destinacija ali ipak više je love u Potočarima i tamo si više zaštićen. Tamo si stoposto zaštićen.

U aparthejdu si a sve ide kao podmazano. Za razliku od Južne Afrike, ta segregacija i nije tako loša kod nas.

