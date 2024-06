DAJTE IH NA PREGLED KOD DOKTORA : Ovo što se događa na bh političkoj sceni izmiče kontroli : vlast sklepana poslije zadnjih izbora ne funkcioniše i u blokadi je, donose se samo odluke koje omogućavaju transkacije sa lovom dok vlastodršci djeluju solo i bez ikakvih planova i strategija, sve se svodi na naprđivanje, pozive na ratovanje i vickasto reagovanje i dopisivanje, većina medija podgrijava ratnu atmosferu …

Ovo što se dešava na bh medijskoj i političkoj sceni je van svakog razuma i lišeno je smisla, ne vidi se kuda idu i država i narod. Osim u propast. Na brzinu sklepana državna vlast potpomognuta stranim, prvenstveno američkim i EU ambasadorima, nakon podjele fotelja i funkcija i prvobitnog zamaha (oni to fino nazivaju kao i svaki tajkuni ‘podjela resursa’) ne funkcioniše i ne vidi se osim na društvenim mrežama ili po bh medijima. Osim plata, naknada i troškova za putovanja, vlast ništa drugo nije propisima utvrdila, nisu u stanju ni budžet države dogovoriti i isplanirati a pola godine već izmaklo. Ali, bolje bi bilo da je nema ni tamo. Iz minuta u minut narodu se samo serviraju izjave, reagovanja ili štokakva vickasta pisma silnih ‘državnika’ i političara lajavaca kojima se mentalno bolesni ‘državnici’ i političari nataču i naprđuju, i sve to pod plaštom patriotizma, države, genocida i ratnih žrtava. Kompromitovani mediji željni klikova, posjeta i komentatora truju ionako zatrovane izjave i huškaju raju na rat, udarajući u ratne bubnjeve, dok sve to međunarodna zajednica vidljiva najviše kroz američku ambasadu u BiH i EU ambasadore i diplomate ‘prati zabrinuto’ i svojim učešćem i navijanjem, počesto i javnim naredbama podupire i održava. Slično se ponaša i VP BiH Schmidt.

Niko neće da ‘dođe pameti’, da uradi nešto državničko, mudro i prosperitetno, ovakvim načinom vođenja države i provođenjem najnužnijih odluka telefonskim sjednicama upropastiće se i ono malo države što je preostalo. Narod je ionako mentalno zabrazdio kao i njihove vođe, njemu nema spasa. Od svake vijesti i svakog usranog posta na ‘fejsu’ ili instagramu svake bolesne budale sa certifikatom političara ili državnika, prave se senzacionalne, budalaste i opasne vijesti, silni analitičari dobro plaćeni i uhljebljeni siju mržnju kao i njihovi nalogodavci političari i samo iskaču niotkuda. Života mi, osim genocida, rezolucija, spomenika i vjerskih manifestacija u kojima prednjače Bošnjaci, i u kojima učestvuju i strani ambasadori sa visokim predstavnikom, u BiH se ništa ne radi na EU agendi ili donošenju prijeko potrebnih propisa.

Ima li tome kraja, ili je baš došlo vrijeme da se država sahrani?

Već sam rekao posmatrajući Aleksandra Vučića nepopularno i uvredljivo da je ‘zreo za mentalnu ustanovu’, jer on se zaista treba posmatrati, čovjek je opasno zaglibio. Međutim, ljekare trebaju posjetiti čim prije i našI lajavci i mentalci. Nabrojaću one najakutnije, manje više svi ulaskom u skupa auta i odijela te kabinete stranke ili države, poprime iste viruse i dijagnozu. Sve znaju, najpametniji su, danas jedno a sutra drugo, i ožeži, svaki dan u novinama, na portalima ili medijima.

Evo, recimo, počnimo od Dodika, on je jedan od najzaraznijih bez kojeg bi Bošnjaci pocrkali, samo kad bi jedan dan preskočili da ubilježe šta radi i šta je rekao. Uz napomenu da su ga zarazili upravo Bošnjaci i da nije jedini ni glavni, iako ga tako predstavljaju. Uz njega na liječenje trebaju pod hitno Bakir Izetbegović i to kod istog doktora da se javi sa Željkom Komšićem i Denisom Bećirovićem, budući da je sva bh drama i muka metastazirala onog momenta kad je mafija SDA/DF de facto izgubila vlast a de iure nastavila je vršiti preko ostataka duboke države. Čović je također zaražen ali za razliku od ovih javnih prenosioca virusa, nije aktivni prenosilac. Uz njih i čak prije njih, doktore treba posjetiti Haris Zahiragić, on obavezno, zatim Benjamina Karić i Ramo Isak bez odlaganja, Nenad Nešić i Zukan Helez skupa i što prije. Lajavaca je puna i opozicija u FBiH i u Republici Srpskoj, a mediji bošnjačke provijencije posebno. Od onih nezvanično van države ali uvijek uz državna jasla među prvima doktora trebaju vidjeti Emir Suljagić i Reuf Bajrović, žao mi je što ispuštam mnoge, možda to bude i dobar potez. Iz svijeta religije, doktora ne bi trebao zaobići hodža i ‘Ajatolah’ Kavazović, ako mu se ikako može pomoći. Zapise drugoh hodže, recimo ‘Hižaslava’ Cerića neka zaboravi. Ne mogu mu pomoći jer su obojica od istih boljki pelcovani.

Ako se šta ne učini po pitanju liječenja ovih ‘državnika’ i političara, što je potrebno uraditi i sa vlasnicima većine medija koje plaćaju, ovi bezobrazni medijski lajavci i manipulatori u državnim klupama će upropastiti državu.

Narod je već u terminalnoj fazi, zbog čega nam država i liči na psihijatriju poluotvorenog tipa.

P.S.

Ne postoji nijedan razlog da se svako onaj ko ulazi u politiku ili u državnu vlast ne podvrgne bar najobičnijem ljekarskom pregledu iako je to kod nas nezamislivo, zbog čega imamo veliku većinu u Parlamentu, u kantonalnim i opštinskim vijećima te u strankama osoba koje nezadovoljavaju ni minimum zdravstvenih, posebno psiho-fizičkih sposobnosti da se bave tim poslom. Kad već te testove mora proći svaki budući upravljač autom ili portir te vlasnik pištolja, što ne bi morao i državni poslanik, ministar ili predsjednik stranke. Tim prije jer su svi naoružani, čak i automatima. I jer je njihov posao daleko složeniji od vozača ili portira. Uostalom ta bolest je toliko uznapredovala da se to vidi golim okom, može je konstatovati čak i ljekar opšte prakse, ne mora se plaćati vještak za mentalne bolesnike.

P.S. II

Da ne idemo daleko unatrag, koliko je opasna medijska i politička manipulacija dokazuje jučerašnji događaj. Daleko je teži od slikanja sa puškom pijanog ministra odbrane Heleza ili još bolesnijeg Rame Isaka ili rođenjem oštećenog Harisa Zahiragića a osvanuo je na naslovnici novine ”Patria’, vlasništvo bivšeg savjetnika Izetbegovića Alispahića, inače poznatog iz afere ‘Pogorelica’ sa iranskim terorističkim kampom u BiH. Tačnije iz pera njegovog novinara Rasima Belka i par tekstova uz helikopter iz Srbije. Podsjećamo, u Trebinju je bio Ivica Dačić ministar Srbije gdje je dovezao helikopter nakon što je potpisan Sporazum između Republike Srpske i Srbije da se jedan helikopter ustupi za vrijeme ljeta tom entitetu radi gašenja požara, tako je objavljeno. Iz ove novine je istog trena ispaljeno nekoliko članaka sa huškanjem i ratnim pokličima i sa naslovima koji se ne mogu zaobići. ‘Agresija na BiH otpočela’, ‘Šta se čeka, zašto ministar odbrane ne reaguje i ne priprema državu’, ‘Zašto organi BiH ne hapse, ovo je početak aneksije’. ‘Ne može Srbija bez dozvole ulaziti u BiH sa helikopterom’. Novinar Belko inače poznat po svojim radikalnim i islamističkim svijetonazorima je u pomoć prizvao i SDA ‘stručnjaka’ Išerića i raspričao se. Zasjenio je i Hadžifejzovića i Avdića. Rajca se narod, priželjkivano brisanje entiteta ne može čekati, idemo u rat, ujedno hoće se reći da je SDA na vlasti to se ne bi desilo, kao sa ovom ‘izdajničkom trojkom’. I, da, tvrdi se da je helikopter tu kao rezultat ‘svesrpskog sabora’.

Dobro, rekle bi patriote kao i Reis budne, nema šta. Vijest je otišla, svi portali i soc-mreže su to kopirale, komentari frcaju, psuje se i bljuje i poziva se : ‘šta čekamo, puške u ruke’. Međutim, nakon manje od pola dana, drugi mediji pojašnjavaju da je helikopter sletio u Trebinje nakon urednog obavještenja i dobivene dozvole od organa države BiH a što je provjereno kod nadležnih organa.

Zukan Helez se još nije oglasio, međutim, šteta je već učinjena i članak je ostvario ciljanu namjenu. Ne hapsi ni ‘nacrtani’ Ramo Isak a rekao je da će sve hapsiti, umjesto toga proserava se kao i Dodik pisanjem i nadmudrivanjem.

Rasim Belko ratni glasnogovornik Bošnjaka nas je spasio. Dok se Avdo Avdić se ne vrati sa hadža ili Senad Hadžifejzović ‘Ataturk’ sa godišnjeg.

photo ilustracija : Zukan Helez i Haris Zahiragić, jedni od poznatijih bh lajavaca, arhiv