Bomba je bačena 01.04. ove godine, istraga je u toku’, Irfan Čengić dobio stalnu policijsku zaštitu i, iako je tvrdio da zna ko su bombaši koji ga straše zbog opštinskih parking prostora koje je preuzela mafija, niko nije procesuiran u opštini ‘Stari Grad’, ali su zato ‘procesuirani’ parking prostori : umjesto da sa njima trguje sa sarajevskom mafijom prethodni načelnik Hadžibajrić koji je u zatvoru, sad to čini mladomusliman Čengić.

Mediji su nas obavijestili ozbiljno da je prvog aprila ove godine na kuću novog načelnika opštine ‘Stari Grad’ bačena bomba. Da ne bi ‘ispala’ prvoaprilska šala, čitavo Sarajevo se diglo na noge uprkos činjenici da bomba nije bačena ‘na kuću’ već ispred kuće’ i ‘u blizini kuće’, među prvima Irfan Čengić. ‘Znam ko su bombaši ali neće me uplašiti’. Tužilaštvo je ‘otvorilo’ istragu, podrška je frcala svaki dan od kolega iz SDP partije odakle se ispilio ovaj podmladak mladomuslimana familije Čengića u redovima ‘komunjara’, čak je i ‘nacrtani’ Ramo Isak gruhnuo o bezbjednosti i obaveznom pronalaženju počinioca.

Čengić je pojasnio bliže ‘sarajevsku mafiju‘ povezujući to sa zloupotrebama prethodnog načelnika Ibrahima Bajrića sa opštinskim parking prostorima koje je Hadžibajrić uz proviziju krčmio kriminalcima i banditima a On, Irfan, odlučio tome ‘stati u kraj’.

I bi nešto, desi se. ‘Stao je’. Policija je promptno uhapsila dvojicu ‘poznatih od ranije‘ (nisu političari već lokalni kradljivci, bombaši i razbojnici, op. Crosss Atlantic – opali po autoru) izvjesnog Benjamina Agovića i Mirzu Hasanbegovića zv. Žuti, dok je Irfan Čengić dobio 24/satnu policijsku zaštitu.

Nakon samo 24 sata od hapšenja i određivanja pritvora, sud je bombaše pustio na slobodu uz obrazloženje ‘da nije postojao nijedan dokaz koji bi ukazivao na osnovanu sumnju da su počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret‘, i svi happy, riješili slučaj. Policija jer kad nezna ili neće, hvata one ‘odranije poznate‘, tužilaštvo je riješilo prijavu, sud odradio svoje. ‘Mirna Bosna’. Niko više ne spominje bombaše, Čengić se uz pratnju specijalaca šeta veseo ‘ko na Bajram’, on obožava bajramovanje, i reklo bi se da je svako odradio svoj posao.

Cvrc. Jedino je ‘komunjara‘ mladomusliman SDA u redovima SDP njegove stranke od koje se odmetnuo kao i Benjamin Karić, Zukan Helez, Bećirović i njima slični, od ovog bombanja profitirao. Parkinge koje je u ime opštine ‘spašavao‘ od Hadžibajrićevih ‘lopova i kriminalaca‘, dodijelio je novim ugovorima svojim i svojoj mafiji, što im je i obećao kad je konkurisao na mjesto načelnika i svi smo zaboravili i bombe i bombaše.

Ne znamo da li je stalna pratnja Čengiću ukinuta ali znamo da je ovo smišljena i dobro odrađena medijska papazjanija, i znamo da se ‘stalna pratnja’ na koju se troši ogromna lova dodjeljuje i ‘šakom i kapom’. Posebno ovim odranije poznatim facama iz redova politike i u blizini vlasti. Dovoljna je neprimjerena izjava koje budale na internetu i aparat države kreće u akciju i zaštićeni postaju još zaštićeniji, oni drugi kojima takvi isti šalju uvrede, prijetnje i ugrožavaju ih svaki dan svojim izjavama, nisu predmet interesa države. Tako, primjera radi, zaštitu je dugo koristio i Bakir Izetbegović sa Sebijom iako nije više funkcioner države, jedva su je ukinuli, zaštita je pružena i još se pruža Muniri Subašić, Emiru Sulagiću, Ramizu Salkiću, ma čak i notorni uličar i vehabija Nihad Aličković miljenik i ‘humanitarac heroj’ Benjamine Karić ju je imao. A narod plaća.

Što se tiče Irfana Čengića i njegove ugroženosti, treba reći još ovo. Njegovim djelovanjem je ugrožena njegova SDP partija protiv koje sabotira i djeluje svakog momenta u suradnji sa Reisom i SDA/DF mafijom, i ne treba nam tvrditi da se ‘samo Allaha boji’. Jer, tako su nam hrabri i ostali kojima guzice čuva ‘narodna policija’.

Da ne bi bila ugrožena javnost i država, bilo bi dobro da nam Irfan Čengić podastre podatke i ugovore koje je sklopio sa novim vlasnicima parking prostora i da imenuje mafiju o kojoj je govorio, da vidimo da li je to uradio bolje i zaradio više od Hadžibajrića. Ovako, čista prvoaprilska. Ali ‘žestoka’.

I da nam se kaže da li ga specijalci još čuvaju dok on klanja džumu ili bajramuje sa Reisom ili kafendiše sa Komšićem, Benjaminom i Bakirom ili vježba kao Zukan pucanje u streljani, spremajući se za nove pobjede.

Hoću reći, nisam siguran da li je zaštita uopšte opravdana jer hrabrima kao što je Irfan i njemu slični koji više vjeruju u ‘Allaha kojeg se jedino boje‘ ne trebaju specijalci.

Kada bih se pitao, takve bih prepustio božanskoj zaštiti.

photo : Irfan Čengić vježba gađanje, arhiv