Evo još jednog razloga zašto su čestitanja i čestitke političara sve manje podnošljive : ‘Laburisti’ Velike Kladuše i Fikret Abdić iskoristili i zloupotrijebili Bajram u (pred)izborni marketing

Reklame, marketing generalno, to je cancer modernog doba. Od toga ne možeš pobjeći ni kod kuće, ni kad si vani a lijeka nema. Posebno nas to čudo napada po medijima, tu je njihovo ‘cartsvo kapitalističko’. Nema bukvalno djelića našeg bivstvovanja i života a da nije rasprodat i da se ne rovari po našoj grbači sa tom pošašću modernog doba.

Kako je religija u BiH srasla sa politikom, ova dva ‘oka u glavi’ našeg društva su prepoznali moć tog sredstva za promocijom i ubijanjem našeg mozga, a onda nam se tek ‘posrećilo’.

U Vel. Kladuši su, kao i uvijek ‘korak ispred’ (kako glasi jedan od ranijih izbornih slogana stranke) zbog vođe Laburista i načelnika ove Opštine Fiketa Abdića, to su pokazali čestitkom uz ovaj Kurban-Bajram, iskoristivši vjerski praznik na bljutav način za predizbornu reklamu stranke i načelnika. Zbog čega smo, osim licemjernih i bespotrebnih čestitanja kojih ne fali, još više zamrzili tu sveopštu pojavu lažnog moralisanja uz vjerske praznike.

Ne zna se ko je pisao čestitku, da li načelnik Babo od raje izabrani funkcioner koji je potpisan ispod nje ili njegov sin Ervin koji obavlja čitav mandat poslove oca i savjetnika a uz notarski ovjerenu punomoć, međutim ko god da je ‘halal mu ćufta’.

Evo dijela teksta čestitke, pa procijenite da li je ovo ‘moranje’, ‘žrtvovanje’ ili ‘očekivanje’.

‘U povodu Kurban bajrama, svim muslimanima u zemlji i dijaspori koji praznuju ovaj veliki praznik islama upućujemo iskrene čestitke! Želimo da mubarek dane provedete u dobrom zdravlju, miru i bereketu, te da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Žrtva nije moranje, obaveza ili očekivanje, to je činjenje radi boljeg. Stipendije, prijevoz učenika, zgrada CEB II, naknada za oboljele, potvrda su naše opredijeljenosti…’



Jeste da smo se nagledali i naslušali pa i nauživali uz sofre, iftare i bajramska prela koje manifestacije Ljilja Abdić ćerka načelnika i šefica ‘Laburista’ ne ispušta u svojim agendama, ali ova jeftina reklama je nešto najoriginalnije. ‘Korak nazad’ u odnosu na ‘korak ispred’.

Na kraju nabrajanja šta je sve načelnik sa strankom odradio, dođe ‘Bajram Mubarek Olsun’. Pa ko ne bi onda bajramovao uz takvog načelnika.

photo : Elvira Ljilja Abdić predsjednica stranke Laburista i Fikret Abdić na izbornom plakatu, arhiv