Do sada smo znali Isaka policajca od sad nadalje pa u buduće pamtićemo ga i kao pjevača, nova ploča i CeDe su već u obradi i novi hit na pomolu : ‘Kad na iftar u Zenicu pođem ja’.

– Imali smo slučajeva da estradne pjevačke zvijezde hoće u politiku, ali nisu se baš snašle u tome najbolje, mnogi nisu dobili potrebne glasove a mnogi su se sami isključili ili su ih stranke precrtale. Šta znam, recimo, Muharem Serbezovski je tako bio favorit Silajdžićeve stranke koju je otkupio Semir Efendić rumeni SDA školarac sa turskih Koledža, otpao je kad je u bh Parlamentu uz raspravu o izmjenama Porodičnog zakona ‘pjevuckao’ o našim ‘tradicijama’. Ono muslimansko : ‘poželjno je ženu svaki dan malo plesnuti, da ne pravi belaja’. Inače, u Parlament je ušao zahvaljujući svom prijevodu Kur’ana na romski jezik. Bio je u hrvatskom Saboru i popularni Kićo Slabinac ali srećom sam je odustao, nije više među živima. U BiH se politikom lokalnog nivoa jedno vrijeme bavio i Alen Islamović pjevač ‘Bijelog dugmeta’, sada uzgaja lješnjake pored Une, tu se okušao i Halid Muslimović pa pr’nuo u čabar u Prijedoru, Muhamed Fazlić Fazla također, neda mi se nabrajati… Rizah Lukačević ‘Ruža’, pa Igor Ražnatović, ma čak su i Jala Brat i Buba Corelli okušali mikrofon zamijeniti udobnom stolicom poslanika i nisu jedini …

– Politika na Balkanu je odavno estrada. Sposobnost imse mjeri brojem pregleda, klikova i minuta u eteru, dobro se boduje i izvod iz kaznene ili istražne evidencije. Dobro plaćen pos’o a ništa ne radiš. Tako su se mnogi političari umjesto poštenog i zahvalnog zanimanja za što su izabrani, ‘fatili’ mikrofona’ pa tamburaju, jer se ‘u nešto udarati mora’. Od viđenijih tamburaša su Milorad Dodik i Ivica Dačić stalni premijer u srbijanskoj vladi, ali oni to odrađuju ‘uz put’, ne kao profesionalni pjevači, iako se daleko čuju.

Međutim, ima jedan tip među bh političarima koji najavljuje ulazak u profesionalne pjevačke vode i odmah da znate tu neće biti ‘sukoba interesa‘. Naprotiv, u politici se interesi samo poklapaju. U političke vode je uplivao zahvaljujući sinovima i svojim glasačkim rukama i izbornoj matematici poslije zadnjih opštih izbora te završio u vladi države u ministarskoj fotelji. To je naš neprevaziđeni, besmrtni i nenadjebivi Ramo Isak, ministar federalnog MUPa, Prvi Pendrek U Bošnjaka. Izbor je Nermina Nikšića i Elmedina Konakovića, bukvalno se nacrtao u javnosti niotkuda i postao medijska zvijezda socijalnih mreža i tabloida. Jednog sina je uvalio na direktorsku fotelju KPD Zenica a drugog u Parlament i sa njegovim rukama i njegovim glasom je i skrpljena ‘državna vlast’ koja skoro godinu dana niti radi niti se sastaje, samo se svađa po medijima i naprđuje.

– E, taj naš Ramo, Ramo druže moj je svaki dan u javnosti ali ne po službenoj dužnosti, već zato jer hoće da se zna za njega i da se čuje, iako bi mu bilo bolje da ušuti. Uveseljava raju ulice i interneta dok mu po Sarajevu javno banditi ubijaju i pljačkaju ljude, tvrdnjom da se ‘subjektivno’ dešavaju loše stvari ali da je ‘objektivno’ ovaj Grad bezbjedan. Ramu Isaka ne da su počela i djeca crtati od zajebancije i šege međutim njemu to imponuje. Zna da ga neće smijeniti jer bi smijenili i sebe i zna da sve što čini radi jer mu se hoće i jer može. Svaki dan ponešto ‘izvali’ iako je prema bh diplomama dogurao do doktorske titule. Vozi se helikopterom države ali to pravda hrabrošću (‘ne smije se svako voziti helikopterom zbog turbulencija‘) koje ima na pretek jer se kao svaki novosklepani vjkernik ‘samo Allaha boji’. Ima i ovoga : ‘ako se ne upali helikiopter, zahrđaće ‘...

Multimilioner koji je kockarnicama i prevarama postao tajkun a sad normalno džematlija čak i u Potočare ide helikopterom ili u pratnji skupim autima i obezbjeđenjem a dronovi sve to snimaju. On šeretski na kritike kaže da je to normalno i da je uz slikanje i spotove tako u Potočare dolazio i Alija Izetbegović. Logično, mora da su to bili dronovi Zukan Heleza ili oni Bakirovi marke ‘Bayraktar’. Tu je Ramo snimio i tik-tok uradak uz poželjnu bh himnu ilahiju i kasidu. Za sebe još kaže da je bogat najmanje 18 miliona KMa ali sve ‘pošteno’ dok kupi tendere od svoje vlasti, u pauzama se tuče se sa sinovima na svojoj benzinskoj pumpi optužujući protivnike da mu ‘pakuju’, ili ljetuje u krilu ‘majke Turske’. Ima i svoju privatnu stranku (‘Snaga Naroda’) sa kojom u šaci drži SDP i NiP, Nikšića i Konakovića, da se ne raspadnu. Ramo im fino poručuje ‘niko me ne može smijeniti niti kopirati’. Konaković ministar VP BiH koji je s početka ‘pojave Rame’ tvrdio da sve njegove ‘grijehe‘ preuzima na sebe, ušutio se kao dijete na tuti. Logično.

– E, ali Ramo osim što voli doviti i klanjati pred kamerama, prijetiti hapšenjem (Dodika posebno, njega je uhapsio stotinu puta, više nego novinar Slobodan Vasković i jaran Senad Hadžifejzović na tv ‘Face’) , prijetiti silom i snagom ‘zbog odbrane države i šehida’, osim što se voli pohvaliti ‘šetnjom po Banja Luci’ kao Bakir, Šefik Mehmedović ili štaznam Sejfudin Tokić, kao kad turista šeta po priželjkivanoj destinaciji u dijaspori, on vam Nacijo voli i zapjevati.

Zadnjim gostovanjem prije par dana na tv najavio je i svoju najnoviju pjesmu i CeDe, nego! Nakon što se osvrnuo na kritike Ćamila Durakovića zbog njegovog estradnog nastupa u Potočarima (saznajemo da je naš Ćamil slagao jer je sve dogovorio sa Ramom čak i slikanje i ljubljenje za njegov dron-spot iz ‘Doline bijelih nišana’, hoće Ćamilica da svrne to je poznato), kao Stoja, Stanija ili Karleuša, najavio je svoju novu pjesmu i CD. Jer pjesma bez CDa ti je kao pastrma bez bijelog luka kojeg ‘vlasi’ trpaju u meso a ‘mi’ jok!

‘Ubrzo izlazi pjesma koju smo snimali, a radili su je stručnjaci … snimit ću jedan CD i dostavit ću Zahiragiću da sluša’ – bio je Ramo, Ramo druže moj rezolutan, da ga čuje Haris Zahiragić i svekolika javnost. Zahiragić – mentalno bolesno čudo SDA koji gnjavažom i silovanjima medija i Skupštine raspojasano kao u Kafani ‘rješava’ stvari na muški način, također se sprdao sa njegovim pjesmuljcima. Pa mu Ramo ‘dohakao’.

– Dakle, narode, ‘klikajte’ i kupujte, uskoro. Nova ploča i to ne ‘dijamantska’ već čvrsta kao beton, sa prizvikom sevdaha Rijaseta od ministra sigurnosti i tematika iz domena sigurnosti je tu. Saznajemo da je naslovna numera ‘Kad na iftar u Zenicu pođem ja’ koja će nas sve oboriti. A internet od podrške ugušiti više nego ona numera sirotog Ekrema Jevrića ‘kuća pos’o’.

Moram vas razočarati unaprijed, naslov nema veze sa Hakijom i Ćakijom i ‘Zabranjenim pušenjem’, ne misli se na hapšenje Rame, jer ‘njega niko ne može ni uhapsiti ni smijeniti’ i neće njega sin direktor KP Doma tamo osim kao gosta, već se misli na ‘zvanični susret sa sinom u zatvoru’. U povodu ‘Najdražeg Gosta’. Takav jedan je već bio uz prošli Bajram a priredio ga je Ramin sin Rusmir Isak.

Stariji sin Arnel Isak inače ‘kralj šiše’-nargile a sad poslanik u bh Parlamentu je već uhvaćen kako u autu pjevuši Babinu pjesmicu. Pardon, ‘Dedinu’, Babo je davno ruč’o.

P.S. Svaka sličnost sa događajima i imenima u ovoj priči slučajno je – namjerna.

photo ilustracija : nova ploča i CeDe Rame Isaka ministra policije, montmontaža Cross Atlantic, arhiv