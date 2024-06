Ko smije protiv Helezove ahmedije : Ono što je osmislio Alija Izetbegović sa islamiziranjem ArBiH dovršava i provodi SDP ministar Zukan Helez kroz bošnjačku komponentu ‘zajedničkih oružanih snaga’.

* Kaže stari dobri mit u sveopštoj bh mitologiji da su ‘zajedničke oružane snage najzdraviji segment bh društva’ i često će ‘ministar odbrane sa najvećim mudima’ Zukan Helez (ovu prestižnu titulu je dobio nakon sastanka juna prošle godine sa partnerima u vlasti kada je prema medijskoj mitologiji opsovao Dodiku mater zbog psovanja genocida) to ponovljati u svojim skoro svakodnevnim gostovanjima po medijima.

I zbilja, Helez je od tada bošnjački junak i gazija i vidi se da se trudi da tu titulu opravda, sve do Konjica, nismo skoro ni čuli za njega. Ono, jesmo mi čuli voli tip popiti kao i svaki novosklepani vjernik musliman a još SDPovac, voli makljažu po kafanama, postoje pravosnažne presude u evidenciji, znamo da je u ranijoj vlasti SDA/SDP spiskao silne milione na fantomsku reviziju boračke vojne populacije pa opet sve ostalo isto, ali ovakvog ga nismo poznavali sve dok nije zasjeo u stolicu ministra.

* Svaki dan nas obraduje, ima ga, da prostite. Sigurni smo, samo što nismo ušli u NATO, ne bojte se, kupujemo helikoptere, oružje i opremu, dobivamo pomoć, partneri smo Amerike, mirno spavajte, kontrolišemo naše nebo, radi se na modernizaciji vojske i oružja, proizvodimo haubice i dronove, sila smo nebeska, svako ko barne u pedalj države BiH ima da se suoči sa našim oružanim snagama slomiće zube … Utjeruje tako Helez strahu Dodiku i svim drugim dušmanima po medijima, dok se u stvarnosti dešava sasvim nešto drugo. Zapravo ništa značajno, osim ‘suradnje’ sa NATO snagama i slanja naših vojnika u NATO mirovne misije ili na obuku, na odbrambenom planu ništa se ne dešava što bi nam donijelo nadu i sigurnost.

Osim nekih ‘sitnica’. Svađa se Helez sa zamjenikom, prima u goste ‘vojnikinju pod hidžabom’ Emelu Mujanović, iftari sa Reisom, dovi u Potočarima, putuje po NATO destinacijama EU i po Americi, ili prima plakete od ‘sestre’ Benjamine Karić. Paralelno, svaki dan se u medijima piše i govori o ‘zajedničkim oružanim snagama BiH’ koje su po ministru odbrane BiH Helezu ‘stub stabilnosti’.

* Helem, nejse’ ili što bi se reklo na turskom – ‘nije bitno’, važno je ono što nam se daje da gledamo i što vidimo i volimo. Tu se vraćamo na jedan od većih bh mitova (a ima ih koliko hoćete od izborne pobjede Izetbegovića i prevare uz prve bh ‘demokratske izbore’ do svih ostalih pobjeda bez poraza) a zove se ‘zajedničke oružane snage BiH’. Po kojem mitu se svakodnevno piše i priča samo o bošnjačkom dijelu oružanih snaga u zajedničkoj bh vojsci, ostale dvije komponente se nigdje ili rijetko spominju. Koje nisu po svoj prilici ni bitne jer vrlo rijetko se Helez tituliše ministrom odbrane BiH već ministrom ‘zajedničkih snaga’.

Kao što znamo ali mit i bajka to sakrivaju, ‘zajedničke oružane snage BiH’ su sastavljene od tri nacionalna a zapravo nacionalistički ‘čista’ tri puka vojske nekad zaraćenih strana : bošnjačke, koju mediji preformulisaše u zajedničke oružane snage, srpske i hrvatske. Svaka od te tri komponente ima svoje komandante i ‘baštini svoje tradicije’, zajednička im je plata i uniforma na kojoj pored obilježja BiH svaka komponenta ima i svoje nacionalne oznake, sve drugo im je različito. Zastave Republike Srpske i ‘šahovnica’ koju ne možemo smisliti jer je ‘uzp’ i ‘ustaška’, te krpe zbog kojih se piše, tuče, otima i svađa svaki dan, regularno krase ramena ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ uz zvaničnu bh zastavu. ‘Naši’ se postrojavaju na Kovačima ili u drugim državnim manifestacijama i praznovanjima, ‘njihovi’ salutiraju ‘svojima’. ‘Naši’ slušaju himnu bez teksta ili onu sa ‘našim’ tekstom, ‘njivovi’ marširaju uz ‘Bože pravde’ ili uz ‘Lijepu Njihovu a našu’. Itd.

Daj Bože da nije tako ali nedaj Bože da se to spomene, ode mit u rit i u ‘šit’. Po pričama Heleza i medija, ako neko napadne državu BiH, braniće je ‘zajedničke oružane snage’. I to je dosta a svi znamo pravu istinu : srpski i hrvatski dio ‘zajedničke vojske’ može sa ‘bošnjačkim pukom’ samo u rasčišćavanje poplava ili nezgoda ili u protokolu kad dolaze strane delegacije, u slučaju borbene gotovosti, nažalost, Heleza neće ni vidjeti ni čuti. U stvarnosti, osim svađa sa oficirima Srba i Hrvata, Helez je to skontao normalnim pa, iako je ministar svima, u javnosti se pojavljuje i preferira samo bošnjačku komponentu, u iznimnim situacijma se pojavi i u nekoj od kasarni van ‘dometa’ bošnjačke teritorije ili na kakvoj vježbi. I ned’o Bog da se išta desi, pusti priču opijenog Heleza, da se moraju uključiti ‘zajedničke oružane snage’, bolje je o tome ne razmišljati. I ne dirati u mit o zajedničkoj armiji.

Međutim, iako Helez u svojim pijanim izjavama manje-više obmanjuje narod sa nekakvom spremnošću i opremljenošuću te posebno ‘zajedništvom’, za to vrijeme protiv svojih zamjenika i prvih suradnika Srba i Hrvata podnosi krivične prijave i šalje im inspekcije. ‘Ne slušaju ga’. Čitali smo o tome ali umjesto ozbiljnosti, hvalili smo Heleza za ‘hrabrost’. Toliko je nabrabonjao o 9. Januaru a prvi mu zamjenik na proslavi svaki put, skoro čitava desetina puka i opet mu ne može ništa osim pisma tužiocu. Jednostavno rečeno, suradnja sa ostala dva puka ‘zajedničke vojske’ je onakva kakva nam je i suradnja između partnera u vlasti. Ljigava, licemjerna i u okviru ‘moranja’. Međutim bh mit kaže da je Helez ‘glavni’ a vidimo i čitamo da ga ‘ne bendaju’. Ili, slušaju sve dok nisu ‘ugoženi interesi’ njihovih vođa, njihove vjere i njihove teritorije.

* Iskreno, Helez nije imao kredibilitet nikada osim ako se kredibilitet ne mjeri po ‘reakcijama’ i ‘odgovorima’, pismima i uvredama koje često razmjenjuje sa ‘kolegama’, tu se odlično snalazi. To je već uhodani sisem rada bh vlasti. Međutim, i bez toga, teško je Zukanu povjerovati. Danas kaže jedno, mi sutra pročitamo drugo. Kaže danas ‘mi smo u NATO‘, sutra veli ‘SDA je potpisala samo suradnju a ne program ulaska u NATO‘, ili : prije godinu dana najavi ‘od danas kontrolišemo naše nebo‘, a u Bugarskoj jučer kaže ‘uskoro ćemo kontrolisati naše nebo’, pa kupuje od Bugara nekakve uređaje. Helez obznani kako proizvodimo dronove samoubice i još ih izvozimo, a onda ga sutra demantuju iz organa vlasti da to nije tačno…

No, ima nešto što je još opasnije a Helez se tim ponosi. U ‘zajedničke snage BiH’, odnosno u bošnjački dio bh vojske sve više uvodi islam i Islamsku Zajednicu, nastavlja po idejama Alije Izetbegvića i provodi islamizaciju ove vojske, kao što je Alija uradio sa onom ArBiH u ratu i poslije rata.

To sa religijom pod maskom demokratije i ljudskih prava je sasvim cool i moderno inače u bošnjačkom dijelu čitave bh vlasti, i po Daytonskom ustroju vojske nije zabranjeno upražnjavati religiju. A onda tu Heleza i ‘nas’ krene karta’. Slijedom čega u BiH svaka vojna komponenta ‘baštini’ svoje vjerske običaje i tradicije samo što se po bh medijima govori i piše jedino o bošnjačkoj vojsci. To je nešto najopasnije upravo po vojsku bez obzira što i Amerikanci i generali NATOa prihvataju i odobravaju takav način vojskovanja. Jer, glavnu ideologiju, logistiku i donošenje propisa za ‘zajedničke snage’ osigurava IZ BiH, Pravoslavna i Katolička crkva, kroz urede vojnog muftije, kapelana ili sveštenika, a svi znamo da je vjera bila jedna od glavnih logistika, pokretač i voditelj zadnjeg bh rata.

Ružne su i budalaste scene na vježbama ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ koje su česte gdje nam se obavezno serviraju šatori sa molitvama tri komponente’, ali onog momenta kad je iz bh Predsjedništva Alija odklanjao prvi namaz sve je postalo naša istorija. I glavni problem armije je postao halal narezak, tespih, hidžab, krsti krunica, badnjak, sav mit o zajedištvu se rasplinuo u paramparčad. Kojeg Helez sastavlja na proste činioce.

* Može se ministar odbrane deklaristi vjernikom što i čini, voli se uslikati sa hanumom obučenoj po najnovijoj EU hidžab modi ili sa tespihom kad je u Potočarima kod Munire Subašić, međutim ovoliki upliv Reisa i islama u oružane snage nije smio dozvoliti a pristao je na ‘alijinu koncepciju’ pod paradigmom ‘zajedništva. Samo u zadnji mjesec dana finansirao je dvije žurke i ceremonije vjerskog karaktera jer zna da mu u BiH to donosi popularnost i glasove, ali podastire javnosti drugu sliku ‘svoje’ armije.

Krajem prošlog mjeseca je napravio kao Ramo Isak medijsku priču o imenovanju ‘novog’ vojnog muftije’ i sa Resiom ‘vazio’ o značaj vjere u vojsci a evo, jučer je opet o trošku ministarstva ‘upriličio’ prijem u povodu Kurban Bajrama, vjerskog praznika muslimana. I doveo na pozornicu popriličnu ergelu bh vlastodržaca nabiguza od Isaka do ‘tekijskog kadra’ Denisa Zvizdića, uključujući i famoznog VP Schmudt-a koji se samo smuca po dvorima Reisa, po Potočarima i sličnim žurkama.

* Iako još nismo saznali niti hoćemo uskoro koji je to najvažniji praznik muslimana (uvijek ista priča : dolazi Najdraži i Najveći, svi su najvažniji, svi su sveti, i Ramazan i Prvi i Drugi i Treći Bajram – kad se otvara džamija), ovo javno šenlučenje vjerom je velika sramota države a posebno Zukan Heleza. Koji kao i zelena ekipa SDPa tipa Bećirovića, Irfana Čangića ili notorne Benjamien Karić danima dove i obilaze Kovače ili druge ‘šehide’, uče fatihu i partizanima, to je valjda po dokumentima SDPa nešto najnormalnije, igra na opasnu vjersku kartu.

Zašto je ovaj populistički potez ministra, iako njemu potreban u ovo predizborno vrijeme – opasan po državu? Pa zato jer kao što civilna vlast uvodi šerijat u propise u sekularnoj i građanskoj po Ustavu državi BiH i Helez pretvara oružane snage u vjersku vojsku a vjerske praznike kao ministar odobrane podvodi pod obilježja državnosti.

Mogao mu je jučer na Bajramski prijem prije doći i Murphy (i baš je čudno što ga nije bilo kad voli takve fešte, bajramovanja i iftare) ništa to ne mijenja na stvari u Helezovom otrovnom po državu postupku. Prisustvo američkog ambasadora ili VP BiH Schmidt-a koji se stalno smuca po Reisovim dvorima samo potvrđuje tezu da ovi ‘stranci’ Bosnu vide kao državu skupine Bošnjaka. A što indirektno daje ideje i povoda i Dodiku a možda i Čoviću da misle isto tako. Ništa drugo Helez ovim bajramovanjem neće postati većim muslimanom iako ovaj svoj vjerski ‘islamski bal’ smatra ‘privilegijom i čašću’, ali će zato ‘zajedničke snage’ biti sve manje zajedničke i polako ali sigurno pretvara ih u bošnjačku muslimansku vojsku.

Na koju on najviše i računa kad nas kao Alija onda, sad ubjeđujemo da ‘mirno spavamo.

photo : Zukan Helez prima čestitke i zvanice uz Kurban-Bajramski bal u Oružanim snagam BiH, skupa sa hanumom, arhiv