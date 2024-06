Naš Dedo (b)Alija u dijaspori, Bosnia UK Network : Kakva je razlika između slikovnice u Sarajevu ‘Naš Dedo Alija’ i knjige ‘Dedo vam priča – Priča o Bosni’ u Engleskoj?

Nema razlike u suštini i sadržaju, odnosno razlike su u nijansama. Autor slikovnice ‘Naš Dedo Alija’ za bh đake i vrtiće BiH je izvjesni ‘Bosanac’ Amir Al – Zubi, autor knjige ‘Dedo vam priča’ je još izvjesnija hanuma Amela Džinić Isanović iz Engleske. Glavna poanta u ove obje umotvorine je u tome da se promoviše ‘istina’, ‘tradicija’ i ‘naš identitet’, istorija koja je prekrojena svakako, a glavni cilj da se djeca i omladina zloupotrijebe i uvuku po svaku cijenu u vjeru islam i da se sve skupa podvede pod edukaciju. Kroz koju se u startu djeci usađuje u glavu da je Alija Izetbegović mudrac, političar, ideolog, predsjednik države i pravednik kakvog majka ne rađa. A svi znamo ko je Alija : mlado i staro musliman i radikalni vjernik koji je uveo BiH u rat radi stvaranja islamske države, tip koji je rasturio državu BiH i izdao Srebrenicu a Srbima potpisao pola države pod imenom Republika Srpska u Daytonu i uveo islamske propise u sadašnju državu BiH, predsjednik SDA nacionalističke bulumente i predsjedavajući bh Predsjedništva, osumnjičenik za ratne zločine kojeg je smrt spasila optužnice.

Naravno, knjiga Amele Džinić nije potkrijepljena slikama Izetbegovića ali su ‘priče’ iste. I u skladu sa Reisatom ‘da se ne zaboravi’ ko su ‘agresori’ naši ‘dušmani’ a ko ‘antifašisti’ i borci za državu BiH te nekakvi ‘šehidi’ sa kojima su podijeljeni borci ArBiH koja je islamizirana na ‘obične borce’ i na ‘šehide’ borce na Allahovom putu. Da se zna ko je glavni u familiji – državi a to ni u kom slučaju nije Babo koji je izdajnik i ratni zločinac već ‘Dedo’. Alija i svaki drugi ‘dedo’ kao ‘glava kuće’. Ima i onog finansijskog u ovom bismillah biznisu ali ostavimo ga po strani, ovi drugi razlozi su opasniji i perfidniji ali Bošnjaci u vlasti i IZ BiH od toga ne odustaju, njima je glavni zadatak što više uvući šerijata u vrtiće i u knjige i u tome im uspijeva i kod kuće i u dijaspori.

Ni to nije više problem jer je prepoznato i sve se više ističe i u propisima vlasti i djelovanju Rijaseta kod kuće, međutim problem je što se to u BiH sakriva ‘građanštinom’ i ‘zajedničkom državom koja je sekularna i u kojoj je religij a odvojena od države’ i koja hrli ka EU a u dijaspori gdje glavnu politiku vodi Rijaset to je umotano iza nekakvih ‘bosanskih škola’, iako se radi o ‘islamskom čeličenju’ djece kroz mejtefe i džemate.

Tako je ovih dana u Engleskoj održan jubilarni susret ‘bosanskih škola’ 25. po redu u organizaciji ‘Bosnia UK Network’, organizaciji koja okuplja bošnjačke mejtefe i džemate pod imenom ‘bosanske škole’. Svi bh mediji to prenose kao susrete ‘bosanskih školaraca’ i djece a zapravo se radi o događaju kojim se obilježava kraj mejtefske nastave za ovu školsku godinu. Nastave koja se pod palicom hodža i Rijaseta u dijaspori održava paralelno, pored postojećih domicilnih škola za djecu i omladinu.

Da bi neka ustanova u dijaspori dobila status ‘bosanske škole’, mora se udovoljiti propisima i bh i stranih država, moraju se obezbjediti odobreni udžbenici, nastavnici i sve ostalo, međutim, ‘kod nas’ to ide preko džemata i mejtefa i preko ‘nevladinih udruga’. A para ne fali u te svrhe jer djeca su iz razumljivih razloga ‘glavna meta’ Islamske Zajednice’. Uspjeh je zagarantovan i činjenicom da te ‘bosanske škole’ posjećuju i podržavaju i bh ambasdaori koji su, ako su Bošnjaci, listom uvezani u ovu islamsku mrežu edukacije djece i omladine.

Na ovoj dječjoj zabavi u mjestu Hertfordshire u Engleskoj, glavni lik je pored autorice knjige o ‘Dedi’ bio hodža Sedin ef. Šahman koji je glavni imam za UK, ali je i ‘nastavnik maternjeg jezika’. Koji je ujedno i pojasnio cilj ovog ‘školanja’. Kaže, ‘Bosne će biti dok je Bosne u dječijim srcima’, a djeci i medijima se obrato kako je rekao i u ime Isamske Zajednice BiH.

Dakle, jasno k’o pasulj i kakva je to bosanska škola u kojoj je glavni lik ispred djece hodža i IZBiH? Ali braćo Bošnjaci, akoBoga znate, školajte se koliko hoćete, veličajte ‘Dedu Aliju’ dokle možete, ali please, prestanite to nazivati ‘bosankom školom’ i bosanskom edukacijom.

Nije muslimanski lagati, recite iskreno da se radi o mejtefskoj naobrazbi budućih mladih muslimana i ‘mirna Bosna’. Ovako, ne valja, laganje je grijeh kojeg Bog ne prašta.

*** Svojevremeno, dok je bila nezavisna i slobodna, ‘Slobodna Bosna’ je uvođenje crtanke ”Naš Dedo Alija’ u vrtiće i škole 2011. potpuno obradila u kolumni pod imenom ‘Naš Dedo Balija’, zainteresirani mogu još taj članak pronaći u arhivama, međutim crtanka je ostala. I ne samo to, crteži su dopunjeni i propisima vlasti u Sarajevu. Odlukama o zabrani rad ugostiteljima i točenja alkohola deset metara udaljenosti od džamije i škole, odlukama skraćenju nastave uz Ramazan ‘radi iftara’ te najnovijim ‘SAFFER’ konzervativnim islamističkim školskim programom o koje smo već pisali, stoga će još biti i crtanki i knjiga o ‘Dedi’.

photo : detalj iz crtanke ‘Naš Dedo bAlija’, arhiv