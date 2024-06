Ministar federalne policije ahbab Ramo Isak naručio zakonito 13 skupih mobilnih aparata a tupavi revizori zapeli za običnu ‘nagibnu ugostiteljsku tavu’ zvanu mikrovalni šporet, koja treba Raminoj Policiji kad ‘fruštukuju’ i pjevaju Raminu himnu ‘domovina te zove’

– Ne crtaju džaba djeca našeg ministra i prvog pendreka Ramu Isaka, čovjek je rođen za likovno, da ga nisu djeca nacrtala neko bi drugi morao. Jer, nakon što je prije oko godinu dana nizom spletnih okolnosti i dogovora vlasti ‘trojke’ i firme ‘Ramo and sons’ – što će reći Ramo i sinovi, Babo Ramo završio u stolici ministra Policije a sinovi na drugim državnim jaslama, u ministarstvu FUPa nije ništa kao što je nekad bilo. Djeca znaju šta je popularnost i ko su naši glavni junaci crtića.

Zna to i Ramo, Ramo druže moj, pa se slika i ‘fejsbuči’ i kao i svaki influencer a još i biznisman ministar i jednostavno uživa u poslu, kad su mu već Bog na kojeg se poziva i ‘trojka’ koja je popunila Raminom familijom potrebnu većinu glasača, to dali.

– Osim što je patriota i što voli domovinu više nego je to normalno, Ramo voli i brze vožnje skupim državnim autima, helikopterom, voli brojati svoje milione koje mu pošteno namješta država u tenderima, svoju vjeru kao i svoju zemlju, voli kao i svaki bošnjački vlastelčić doći u Potočare gdje snimi i video i odklanja molitvu, Ramo voli i svoju Policiju. Tu je beskompromisan, toliko je voli da nikog neće ni smijeniti ni kazniti čak iako je sumnjiv, uhapšenog direktora iz pritvora je dočekao počasnim vodom i plotunima, i hoće da policajci budu propisno obučeni, uhranjeni i naoružani. Posebno ovo drugo.

– Neki dan su revizori (ma oni što k’o Jehovini Svjedoci lupaju na vrata i hodaju od kuće do kuće a niko ih ne benda) snimili stanje pa našli kako Isak puno troši pare na nabavke, te da je naručio neke skupe mobilne aparate njh 13, valjda mobitele, sve po najmanje 3.000 KMa, skupe uređaje i tako po specifikaciji opisane da se bez slike može prepoznati vlasnik firme koja ih je nabavljala. Ali nacijo, to je bez veze, to je sve po zakonu, kod Rame i naših ministara nema drugačije. Možeš li zamisliti ministra i njegove šefiće sa običnim pri-paid celularnima na karticu sa trafike, ‘dajte molim vas’? Spiskao je tako Ramo, kažu, nekoliko miliončića na nabavke a revizori zapeli za celularne. Pa to nije normalno, ako se jednog dana desi da slučajno uhapse Ramu Isaka ili koga od suradnika, šta bi zaplijenili inspektori, recite mi, a? Obične telefončiće koji se ne servisiraju u Austriji kao oni Fadila Novalića ili Sarajlića? Ili oni što stanu u gaće kao onaj telefon predsjednika Suda Debevca što ga poturio Vasviji pa je optužili za sakrivanje krivice? Ma dajte opet molim vas što bi rekao na to sve gazija zlatni liljan Željko Komšić, kad ga upitaju za ove sitne nestašluke. Ovako, ako se nedaj Bože desi iako Ramo tvrdi da će sve i svakog pohapisiti ali da je on nezamjenljiv i neuhapšen, da ga nekad neko pokuša u rešetke, imaće šta da izuzimaju : skupe uređaje što izgledom liče na mobilne, kako to voli reći Policija.

– No, osim telefona, revizori zapeli za nekakvu ‘nagibnu ugostiteljsku tavu’ model ISAK-RS (Ramo Special) koju je Ramo kupio svojoj policiji da može na mjestu rahat ‘papati’ dok se odmara u smjenama. Ma obični šporet malo oblikovan, malo veća mikrovalna a revizori zapeli skupo pa skupo. Naravno da je skupo i preskupo ali svako zna šta je skupo da je i dobro, nije Ramo bilo ko i neće svašta u radničku menzu već uređaj koji radi i pod nagibom i pod ručnom. I bez ulja i soli, ne reba ništa a sve gotovo brzo. Da ne dangubi zaposlena policija i da može sa zadovlojstvom pjevuckati Raminu himnu koju je snimio uz dronove i muziku ‘domovina te zove’ onomad kad je pohodio Potočare i žrtve genocida i slavio malo na jednom brdu iznad rodne grude gdje se borio kad je trebalo.

– Tite mi ovi dušmani države Srbi i Hrvati i ovi Bošnjaci što mrze sve što valja, bi najviše volili da Ramo hrani policiju i sebe sa onog ‘kozlić’ šporeta a ne iz nehrđajućim čelikom obložene sprave koja radi i pod nagibom i bez nagiba, kako je god okreneš ili naheriš ne prosipa već kuha i peče kako narediš. I to još uz muziku. Majka mu stara, valjda idemo u EU, nećemo drva ložiti u policijskoj kuhinji, tako se ne brani država.

– Nismo ustanovili da li ovaj ugostiteljski šporet može stati u helikopter i da li radi na baterije, no budući da Ramo obožava vožnju sa visina, i poznavajući njegove sposobnosti ubijeđeni smo da će on naći načina da to prikopča i u letjelicu. Ako ništa da počasti šefa Nrmina Nikšića koji je sa njim proslavio prvi rođendan u vlasti. Nermin ispekao a Ramo puhao tortu sa brojem 1 na vrhu. Znam, ta slika je neobična ali bolje je da su njih dvojica pojeli kremasti broj 1 nego da sami sebe jedu, kao što je onomad Denis Bćirović hapao svoju crvenu sliku na torti kod Fate Orlović. Rami čista desetka na ukusu, okusu i odabiru šporeta. Koji će popraviti ionako dobru bezbjednosnu situaciju u Sarajeu i u ‘ostatku’ nepokorene i suverene države BiH.

Koju na žalost, zbog ‘subjektivnih ocjena’ ne primjećuje raja a ona bolja da ne može sigurnija biti.

P. S. svaka sličnost sa Ramom Isakom i ostalim imenima, slučajno je – namjerna !

photo ilustracija : nagibna tava Rame Isaka model ISAK-RS, arhiv