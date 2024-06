Česti su nam prigovori kako su nam vijesti i komentari suviše ‘crni’, destruktivni i kako ‘ništa finoga ne možemo pronaći i zabilježiti’. Evo, našli smo, bilježimo

Benjamina ‘preselila’, Sebija bi ‘uselila’

Vesela internet načelnica Benjamina Karić, zeleno čudo SDP crvene braće je u ovo predizborno vrijeme vrijedna k’o pčelica. Odavno je na svojoj ‘fejsbuk’ zvaničnoj pričaonici uvela promjene, vidi se i čuje se, ‘stižu nam Najdraži’. Izbori. Treba se opet negdje uvaliti 4 godinice. Glavnu sliku ‘pričaonice’ je poslije ‘Vučka’, pa onda ‘Tvrtka I’ okitila slikama Sarajevo ‘ljubavi moja bezgranična’, kad ne putuje vani kod kuće kreči i mete po ulicama, uglavnom krpi ono što se da četkom i farbom i što ugleda dok šeta sa mužem ili razdraganim građanima. I prima u goste, i slika se. Kako baš nisu sa njom previše happy u vlasti ‘trojke’, iako joj je bila želja da se preseli sa familijom u Vijećnicu, i kako je čak i onima koji su ovu doktoricu usadili u fotelju načelnice a samljeli i popljuvali Bogića Bogićevića dozlogrdilo da još jedan mandat cvrkuće i dijeli baklave, zlatnike, bombone i čokoladice sve sa buketićima i mašnicama u ime Grada Sarajeva, dali su joj ‘išaret’ da bi je vidjeli na nekom drugom mjestu. Bolesno nasmijana doktorica Rimskog prava iz Travnika se pomirila sa idejom, stolica je stolica, pa se u tu svrhu brže bolje ‘preselila’ na novu adresu kako bi mogla biti kandiudat za načelnika Opštine ‘Novo Sarajevo’. Odakle će mo je od jeseni ako sve bude išlo po planu slušati i gledati slijedeći mandat. Vjerovatno i hoćemo, imaće ona i plan i podršku, kao što je imala i u slučaju namještaljke Bogićeviću. U međuvremenu, šuška se, šuška da bi u Vijećnicu mogla doseliti Sebija Izetbegović. Mislim, bar će pokušati, radi se na tome.

Hadžije na skraćenoj ekskurziji sa travel.net domenom Bh Telecoma

Ove godine ‘naš Reis’ je bio velikodušan pa za divno čudo nije mijenjao cijenu putovanja na hadž, zadržao je onu od prošle godine koja je drastično povećana. Međutim, ne bi Reis bio hadžija da nema kalkulator u džepu i da uvijek ne računa. Prvo je naplatio ‘odrezanu’ cijenu od 12.650 KMa po hadžiji a onda pred sami let na ekskurziju, skratio boravak hadžijama za ravnih ili čitavih 6 dana. Umjesto 25 naplaćenih, hadžije ostaju 19 dana na hadžu. Naravno, od uplate nije ništa vratio hadžijama jer hadžije imaju pare, da nemaju ne bi ih ove godine išlo tačno 2.225 komada. Reis je to obrazložio ‘brigom za zdravlje’, ‘virusima’ i ‘visokim temperaturama’. Ne može bolje i muslimanskije od njega. To što je u cijeni hadža jedn a od većih stavki upravo boravak u hotelima, hrana, iće, piće i internet, to je opšta sitnica naspram strahovanja da ko ne pandrkne na suncu ili u pijesku. Još, dobro su hadžije prošle. Zamislite samo koliko bi Rijaset zaradio da je odlučio da ih pošalje natrag nakon tri dana, recimo. A i to je dovoljno da steknu titulu hadžije. Ali naš Reis ima dušu i srce široku ko Saudi Arabia, zato je ovakva odluka najbolja. A da bi se hadžije što više vidjele i primjetile odlučio je da ih obuče još prije ulaska na aerodrom. To mu dođe kao ‘novina’. I bi ‘novica’, aerodrom se zabijelio od razdraganih muških hadžija u laganim čaršafima mantilićima, dok su ženke hadžinice osuđene da i ovdje u Sarajevu a posebno Tamo Daleko gdje prži i vrije, budu zamotane i utopljene. Da se ne prehlade. Klasična islamska ‘sloboda’ i ‘ravnopravnost’.

Uz ovaj ‘sveti odlazak na ekskurziju’ ove 1446. godine što se ponekad računa i kao 2024. godina, svoj doprinos dao je i bh Telecom, zbog čega hadžije iako im se ukrala sedmica dana trebaju biti prezadovoljni. Ovaj bh operater je samo zbog njih uveo aplikaciju i domenu ‘Travel net hadž’ da ih kao i Reis i on malo istrese. Ko veli, dosta smo para dali Reisu za odašiljače i emitere na svim munarama, red je da nam se malo od toga vrati. U zajam se goveda ližu, tobe yarrabi.

Nije srpski i nije triput ali Putin je obljubljen

Ne vrijedi više računati koliko je puta dr. za raspič, Dayton i zakone kojih nema ili ne vrijede ‘jer se nisu stekli uslovi’ – drug Milorad Dodik otišao u goste kod ‘tovariša’ Putina, pa ipak, sve što ovaj tip uradi, spomene, odsanja u zahodu ili u krevetu, postane senzacija. Kao kod Hadžifejzovića na tv ‘Face’. Tako je bilo i sa ovim jučerašnjim susretom i bratskim zagrljajima sa Putnom. Međutim, da li je baš tako ‘ispalo’. Nije. Dodik, naučen na tri puta ‘izamence’ ljubljenje svojstveno samo Srbima, pokušao je Putina cmoknuti tri puta ali da izvinete uspio samo jednom. ‘Baćuška’ se okenuo i istavio ga da sam diše svježi ruski vazduh umjesto okusa poljupca. Propade srbovanje u ‘Majci Rusiji’. Ono o čemu su navodno razgovarali, ne vrijedi ni spomenuti. Izgleda da se kao Reis za svoje hadžije, Putin uplašio balkanskih virusa.

Zid plača na Kovačima

Ne znam kada, kako i po kojim šemama je groblje nekakvih ‘šehida’ na Kovačima postalo ‘Multimedijalni centar’ gdje se na vjerski način proslavljaju svi državni praznici i nemam pojma gdje više stane toliko cvijeće, vijenci i karanfili, ali Nacijo tamo je uvijek ‘gužva’ kao u cvjećarnici i kao na otvorenom ljetnjem pozorištu tu se sve dešava, predstava ne fali a ni publike. Čak i kad zasuši ili previše udara led, tamo se ide moliti Aliji Izetbegoviću da to kao Asim Saajlić ‘sredi’. Međutim, znam, vidim i čitam, Željko Komšić bošnjački član Predsjedništva iz preko(reda) Hrvata je tamo do sada proveo više vremena nego sa svojom gospođom Sabinom. Nije primjećen nikada ni na jednom stratištu i spomeniku ubijenih Hrvata od strane ArBiH i njenih zločinaca, tako mu ‘pao grah’. Bio je tako na Kovačima i prije par dana, slavile su se kao i obično izgubljene bitke i dovilo se i tekbiralo totalno promašenom vođi i ‘lideru’. Ali mora se, to nam je ‘farz’, i nema grada u EU kao što je Sarajevo, tu se slavi i paradira svaki dan, istom žestinom se otvaraju Muzeji. Ne oni državni značajni već oni ratni. O Aliji, o nekakvim dobivenim bitkama samo poznatim Sarajlijama. Ovaj put se slavila ‘odbrana Igmana’ i Grada. Istom prilikom saznajemo da je u Sarajevu najveći profit na cvijeću i vijencima te uniformama. Komšić, pak, da ima imalo mudrosti, otvorio bi sebi manju kancelariju na Kovačima jer bukvalno odatle ne izlazi. I vala, moram priznati da još ništa nije naučio. Tolike godine se smuca po džamijama i grobljima, oko njega se dovi i tekbira a on šuti i u sebi uči. Umjesto da iz srca zatekbira. Ima ovdje u ovom kružnom ljetnom pozorištu na Kovačima i Zid sjećanja, nešto kao u Izraelu Zid plača. Kad su već ukrali ideju bolje bi bilo da su je ostavili u originalu. Jer zaista, nad ovolikim slavljima i pobjedama nema se šta drugo nego zaplakati. Kakve bitke i pobjede bre bolan ljudi moji, pa zar se ne vidi da se ima tek oko 23 % zemlje a vlasti ni toliko a mi stalno u ‘ponosu’, u bitkama i u mitovima. Čak ni Sarajevo nažalost nije odbranjeno već podieljeno na dva dijela.

Osim ovog paradiranja uz Reisa i Aliju, još jedno malo ‘žešće’ je na brdu Žuč. Tu je rumeni Semir Efendić načelnik slupao 1,300.000 KMa za nekakva ‘krila slobode’, betonsku nakaradu od spomenika, i rovove na brdu na kojem ni trava ne raste. Međutim, on svečano otvara i najavljuje još neke pobjede i najvažnije mu da se ‘krila’ vide nadaleko. Dok se borci ArBiH ubijaju i umiru kao pacovi u siromaštvu, ‘Rumeni’ nije žalio tuđe love a nije ni ostatak vlasti. Još kažu da će se tu dodatnu praviti još jedan Muzej. E, pa neka mu je slava, dobrodošli u državu jarbola, zastava, spomenika i Muzeja. I mitova, nema se šta prigovarati Srbima.

Kad se male ruke slože u Predsjedništvu sve se može

Jučer me plaho obradovala vijest kako su članovi našeg troglavog bh Predsjedništva imali sjednicu i kako su donijeli ‘uspješne i važne odluke konsenzusom’, tj. zajednički. Okreni-obrni, baš jesu, i to je više od pozitive. Pa su tako usvojili dokumenta bez one bošnjačke spasonosne formule (Komšić-Bećirović) formule ‘2:1 za nas’ koju je ranije smislio Šefik Džaferović sa bratom Komšićem u nadmudrivanju Dodika. Tako su pale saglasno ove važne odluke, listam ih. Prihvaćen je poziv predsjednice Republike Sjeverne Makedonije Gordane Siljanovske Davkove za učešće na Summitu u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) koji će biti održan 13. 06. 2024. godine u Skoplju, privaćen je poziv poziv Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Vijeća Evrope za učešće na 139. plenarnoj sjednici Venecijanske komisije, koja će biti održana 21. i 22. 06. 2024. godine u Veneciji, pa poziv Evropske direkcije Ministarstva vanjskih poslova, Commonwealtha i Razvojnog ureda u ime premijera Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za učešće na 4. sastanku Evropske političke zajednice koji će biti održan 18. 07.2024. godine u Engleskoj… Te opet su prihvatili poziv predsjednika Republike Azerbejdžan Ilhama Aliyeva za učešće na Summitu svjetskih lidera o klimatskim akcijama, koji će biti održan od 12. do 13. 11. 2024. godine u Bakuu, u okviru 29. zasjedanja Konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (COP29) te na kraju uz grljenje i suze radosnice pihvaćeno je i ovo : Sporazum između Vijeća ministara BiH i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. Aferim. Kad je putovati i nabijati guzice vani, prihvatamo jednoglasno. Eto pozitive neviđene a po temama možete vidjeti važnost odluka.

Ipak ima u ovome nečega vrijednog za nauk. Da ne bi kao redovno što čine odlučivali nadglasavanjem i uz veto i naprđivanjem po medijima uz, recimo donošenje kakvih drugačijih odluka, najbolje bi bilo da za dnevni red umjesto naziva tačaka dnevnog reda sjednice obavezno ubace riječ ‘poziv’ i stvar riješena. Recimo, ‘poziv’ o izjašnjavanju o Rezoluciji ili ‘poziv da se razmatra državni budžet koji još nije usvojen umalo istekla godina, i eto ‘prihvata se’. Jednostavno k’o pasulj kako doći do konsenzusa. Dakle, krenulo ih je, biće vip prostorija, vip kreditnih kartica i avionskih letova, stiže radno ljeto.

‘Avione slomiću ti krila’

A kad smo kod ovih putovanja, Revizori (ah, ta divna bh stvorenja koja uzalud pišu zapisnike i vode kontrole a koje materijale ne čita niko, čak niTužilaštvo, niti ih iko ‘prima k znanju) nađoše da naši bijeli mafijaški oko(lo)vratnici vole letiti nebom to nije normalno. Nismo mi za džaba ‘nebeska nacija’ u miru a u ratu ‘Sila nebeska’. Vole avinom i to prvom klasom, i kažu revizori vole to raditi bez plana. Takav im je posao, šta će plan. Naime, naručuju karte u isti dan kad treba letiti ili malo ranije umjesto daleko prije, pa su karte skuplje i do pet puta. Jebaji ga, kad je beg bio cicija, jel’ da? Kažu revizori, samo za dvije godine i u samo pet kontrolisanih institucija potrošili su na avio-karte preko 7 miliona KMa. Svi lete ali neki malo više. Tako najviše leti Ministarstvo ‘zajedničku muslimanskih oružanih snaga’ a među njima je najveći letač Zukan Helez ministar. Više leti nego ministar vanjskih poslova Konaković. Sam Helez je već za slijedeću godinu u budžetu koji još nije usvojen pripremio 2,1 miliočića KMa za karte i hotele. I hoće, kaže ministar sa njavećim mudima jer se tako radi i brani država. Destinacije su široke koliko i dronovi i rakete Heleza. Bruxelles, NATO, Amerika, Turska …. ima da letim svuda jer hoću da ojačam bh vojsku. Tako je Heleze, samo leti jer tebi ni sky hoću reći Nebo ne može bit granica.

Nisu samo avio-karte ovdje pozitiva. Naime, tako ‘imenjaci sve vam je u šaci‘ Bećirović, Zvizdić i ostala politička boranija znaju samo za de luxe klase, hotele i za VIP salone na aerodromima, gdje spiskaju i do 10.000 KMa po jednom putovanju prije nego uzlete. Tek da se zna ko leti a ko vozi ‘baciklo’.

Baronesa SIPAu stresa

I na kraju, ima još jedna fina. Avdu Avdića poznatog državnog i SDA novinara saslušavala SIPA. Došlo im to onako, brane ga mediji, jer je Avdo ‘institucija’. I naravno, Avdo kao i Suljagić, Bajrović ili Bakir, imaju svoju priču. Avdić kaže da ga ispituju odakle mu informacije o prisluškivanjima važnih osoba i o putovanju sina Aleksandra Vučića i njegovom dolasku u BiH 9. janura ove godine a što je on objavio. Tvrdi da neće odati izvor podataka ni po živu ili mrtvu glavu. Nikako Avdo, ako treba za državu neka ide i glava. Vidiš li da te ‘četnike’ više interesuje sin Vučiča nego tvoj patriotizam. I, naravno, nisi dužan otkriti izvor, znamo ga svi. Ko bi drugi osim Avde mogao od ostataka SDA/DF/Reis elite i paradržave u bezbjednosnim službama dobiti tako precizne i tačne podatke, između ostalog čak i o datumu prelaska granice pojedinih osoba. Ili podatke o pozivima telefonom. Zato su mnogi ljubomorni na Avdu i njegovo domoljublje.

No, Avdi ne mogu ništa. Neda ga udruženje novinara, nedaju ga kolege, ali ono najvažnije, Avdu će odbraniti Britanija. Najveća podrška mu stiže od ‘naše’ baronese Helić Arminke. Slavne sestre nekadašnje slavne tužiteljice Helić Vildane iz afere ‘Agrokomerc’. Kad ona onako moćna i koja se pita u britanskom domu lordova i u bundici od krzna kaže da je Avdo nevin, ima SIPA da ustukne. Jer ona svoju snagu ne crpi iz zakona već preko guzova samo što kao i Avdo neće otkriti izvor. Kao što takve baterije koriste i recimo Sanela bivša Dijana Jenkins ili Đemila Talić Gabriel, izbjeglice koje su utočište našle u krevetu bogatih bankara i biznismena pa postale slavne i velike patriote.

