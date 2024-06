Zamjenik Reisa hodža Nedžad Grabus izmislio ‘treći Bajram’ : nije najgori Reis u Bošnjaka Kavazović jedini koji prihvata savjete svoga savjetnika ‘Hižaslava’ Cerića

* Poznato je da ‘žrtva genocida’, kako se sam naziva bivši Reis Cerić, sa stanom u otetoj kući-vili ‘Hidogradnje’ nekadašnjeg stanovnika komuniste i generala Rate Dugonjića u Sarajevu voli smišljati i kovati nove riječi i izraze u svom patetičnom vjerskom i domoljubnom zanosu, najpoznatija mu je ona uz Bajram i na našem jeziku ‘Hižaslav se rodi, vaistinu se rodi’ sa kojom je najveći praznik muslimana prekrstio u već zna se šta.

Međutim, i sadašnji zamjenik Reisa Kavazovića bivši Reis Slovenije dr. Grabus, valjda zato jer i njega uz dobru platu kao Kavazovića savjetuje bivši kolega Cerić, potegnuo je ovu vrlinu kovanja i smišljanja i opet to povezao uz Bajram.

Kaže na otvoru ‘Sultan Mehmed Fatih’ džamije u selu Milodraž opštine Kalesija 02. juna ove godine kako, gluho bilo, samo u BiH i mimo islamskog učenja postoji i ‘treći Bajram’. Citiramo. “U muslimanskom učenju postoje dva bajrama, Ramazanski i Kurban bajram. U bosanskohercegovačkom kontekstu postoji i treći bajram, to je otvorenje džamije ili kako smo to nekada zvali, mlada džuma..’

Znači, pošto je Bajram ‘sveti praznik muslimana’, onda je o otvor svake nove džamije nama ‘sveti praznik’ i tako smo, silnim otvaranjima i megalomanskom gradnjom džamija na svakom brdu i na svakom trgu ili ulici, dobili ‘treći Bajram’. Sudeći po bespotrebnim lupanjem love iz državne kase, donacija i džepova vjernika u stotine izgrađenih i otvorenih džamija koje osim zapišavanja teritorija ničemu drugom ne služe, mi smo ‘sveta nacija’ i ima da se bajramuje. Iako, što dr. Grabus priznaje to nije u skladu sa islamskim učenjem’, naučićemo da je to posebno samo zbog nas.

* Na otvoru ove džamije je govorio i njegov šef Reis, vazeći o našim osvajačima Turcima kao spasiteljima, veličao je sultana pokoritelja Bosne kao gaziju i godinu 1463 kada je prvi put utemeljena ovdje džamija pa rušena nekoliko puta (od čega je najbolnije rušenje iz onog socijalističkog sistema), bilo je govora i o dokumentu zvanom ‘Ahdnama’ kojim je sultan garantovao prava drugim konfesijama (izvikano i poznato iskrivljavanje istorije, ali…), no ovo uvođenje ‘trećeg Bajrama’ dr. Grabusa je najžešće. Nijedan od govornika nije spomenuo činjenicu da su zadnje rušenje džamije u Milodražu gdje je nikla ova današnja ‘nova i svježija‘ obavili upravo stručnjaci iz Islamske Zajednice BiH. Džamija koju su srušili pa otvorili 02. juna je bila sasvim u upotrebi ali Reisu i njegovoj megalomanskoj nakani da se pare troše po svaku cijenu na gradnju i otvaranje džamija sve dok ne dostignemo ucrtani cilj ‘džamija po glavi stanovnika’ i dok ne pokrijemo ‘svaki pedalj Nepokorene i Jedistvene države’ sa džamijama i munarama, nema alternative i neće se stati. Ako su već morali a jesu srušiti postojeću i praviti novu, onda su barem trebali jer se pozivaju na prvog graditelja Fatiha da novu uštimaju kao što je nekad izgledala. Jok, ni nalik na staru, ali je nova i novcijata i svijetli na sve puste strane i makaze rade. Ako ništa nisu znali, mogli su nacrt precrtati sa poštanske markice Turske koja je u čast Fatiha i ove džamije printana i na njoj se vidi kako je i kako bi trebala da izgleda ta džamija, kad je već tako važna i Reisu i vjernicima. No, koga briga, nakon svečanosti i sjeckanja vrpci i slikanja, raja dovežena autobusima se odvezla, vašar je prošao. Ostala je nova džamija koja je već ušicana kao istorijski i državni spomenik, spremna za grbaču države. Do slijedećg rušenja, jer ovo sa rušenjem dobrih i ispravnih i upotrebljivih džamija je postala i potreba i navika Reisata. Ne samo ovdje u Milodražu već i u Bihaću, Cazinu ili u Istočnoj Bosni, ‘potrebe’ su stalne.

* Jedan drugi slučaj uz buduću gradnju nekad davno navodno postojeće džamije u centru Sarajeva je samo dokaz više da Milodraž nije usamljen, to postaje naš ‘milokliz’, što bi Hrvati rekli za onu mušku dičnu stvar. Ružna je paralela al mora se, što bi rekao Reis ‘imamo potrebu’ za tim.

Riječ je o planu vlade opštine Centar skupa sa Reisatom da se u Sarajevu na prestižnoj lokaciji po svaku cijenu uglavi još jedna od stotine sagrađenih džamija na malom parkingu i nešto travnjaka ispred Narodnog Pozorišta, na korneru ulice Kulovića i Branilaca Sarajeva.

Tu se po šerijatskim knjigama koje priznaju i Sudovi umjesto Katastra i Zemljišnih Knjiga nekada u doba Turaka nalazila navodno ‘Kalin hadži-Alijina’ džamija koja je egzistirala od 1535. do 1947. kada su je komunisti srušili, pa je Reisat skupa sa Opštinom platio ‘arheološka iskopavanja’ i našao da se u zemlji nalaze grobovi Bošnjaka ‘što je nedopustivo’ i da se tu mora izgradit ova džamija pod isti imenom, jer je to ‘historijski spomenik’. I jer džamije mogu ležati i uglavnom leže na grobovima, ostali objekti nikako eto odmah grijeha. Opština je svoje višegodišnje radove podvela pod istraživanja ‘arheološkog parka’, da nam bude lakše skontati tu igru vlasti i islama. Problem da se ova mala parcela-parking vodi na opštini Centar a ne na vakufskoj imovini riješen je tako što je, pazi sad ovo, Opština uzela na sebe da pribavi pretragu terena i lokacije i da sama sebi dadne urbanističku saglasnost za džamiju a vlasti od 2004. sve do sada a sad posebno rade na pretumbavanju regulacionog i urbanističkg plana Sarajeva. Da se ikako ubaci džamija na ovaj mali parkić. Sada, ne samo Reisat već i opština ‘imaju potrebu’ da udovolje Reisatu i kao svaka šerijatska vlast direktno se uključuju u pravljenje džamije, čime opština Centar postaje prva opština sekularne države koja zvanično pravi džamiju. Već se došlo do toga da se nekadašnji Prešernov trg i spomenik slovenačkom pjesniku uklone sa tog lokaliteta što je i urađeno, ‘ko jebe Slovence, šta će nam Prešern kad nam ništa ne znači’, tu se sada priprema teren za buduću novu i novcijatu džamiju koja baš mora biti tu kao da nema par metara dalje opet neka nova i novcijata. I sam Reis priznaje kako će ‘biti teško ali će se naći rješenje‘, jer temelji bivše džamije idu ispod temelja zgrada što zahtijeva naknadne urbanističke zahvate, ali kaže da su ‘vlasti složne i hoće pomoći’. Nego kako, tamo gdje Reis upre prstom ili nađe sondom ostatke kostiju to je vakufsko i mora se vratiti u prvobitno stanje. Iako ne postoje ni Zakon o restituciji niti Zakon o denacionalizaciji, vlasti sekularne države BH rade i ispunjavaju želje ‘Ajatolaha’. Čak i pripremaju i plaćaju dozvolu za džamiju na svoje ime a kasnije će se ‘naći rješenje‘.

* Najbolje bi bilo da sruše i Narodno Pozorište i čitav niz okolnih stambenih zgrada da tu uvale kakav ‘islamski (pa još i kulturni) centar’, naravno može i džamija i riješen problem. I ‘mirna muslimanska Bosna‘. Neka sruše i zgradu vlade i Predsjedništvo jer i tu ispod je garant nekada bila neka hadžijska ili sultanska džamija, samo malo treba zakopati. Kao što znamo, ‘čitava BiH je vakuf’ kažu islamski stručnjaci, zato pali buldožere ne samo u Sarajevu već i po ‘ostatku’ države. Slovence su davno odfikarili preko vjerskog ‘nevladinog udruženja Hadži Mujaga Mehremić‘ koje je prvo otpočelo bitku protiv Prešerna i njegovog trga kojeg su Sloveci ponudili urediti, sad je tamo raskopano sve do ispod temelja, kasnije su aktivnosti ‘hadžije Mujage‘ preuzele vlasti opštine i Kantona.

Reis kaže da će ova Kalin-hadži Alijina džamija biti sigurno tu izgrađena, još ne znaju kako će je postaviti zbog manjka prostora i zgrada, međutim zarotirati će je oni, Sarajevu će se uskoro desiti još jedan ‘Treći Bajram’, ne treba sumnjati. To je nama ‘farz‘ i mi to pratimo. A da ima dobre volje kod Reisa vidjeli smo na ‘slučaju‘ Vijećnice i trgovine bolesne SDP zelene načelnice Benjamine Karić. Da je htio Reis i da EU nije platila najmanje 20 miliona za obnovu Vijećnice mogao ju je srušiti jer ispod su sigurno ‘kosti Bošnjaka’ i temelji nekadašnje džamije, ovako ‘dogovorom’ ima sigurnu mjesečnu naknadu od Sarajeva na ime nekakve šerijatske hipoteke ‘mukata’ čija visina je još uvijek tajna. I ‘ispao’ fin i susretljiv.

* Davno smo napisali i utvrdili da će tragom ‘bajramovanja Reisata‘ čitava BiH i gradovi biti prekopani i da će se uzimati najbolje lokacije i centri jer džamija kao fabrika – nikad dosta (‘Šala mala’, ovo sa fabrikama). Sarajevo je poslije rata izgradilo preko 100 novih džamija i na svakih desetak metara kao rakete obilježavaju ‘naše prostore‘ dok mi palamudimo o ‘Jeruzalemu’ i katedralama i crkvama sve skupa sa džamijama. Sad kad se i zvanična vlast ‘europska’ Glavnog grada države uključila u sondiranje i kopanje, tek sada ima da se kopa i gradi i da niču nove.

Zar to nije ‘milokliz’? Kao u Milodražu?

photo : nekdašnji Prešernov Trg u Sarajevu iskopavanja pred gradnju nove džamije u centru Sarajeva, arhiv