Tarik Muharemović bh reprezentativac predstavlja državu BiH : ne pomaže voda majko, ni ljekari ni travari, čak ni dova ne pomaže : Koja je to budala izjavila da sport i politika nemaju ništa zajedničkog? Ili još gore : da je vjera odvojena od politike i od sporta?!

Mlad je, talentovan, nova je nada fudbala, otišao je iz sela u Svijet ali džaba : u srcu i duši je ‘onaj što selo nikad iz njega neće‘. Tarik Muharemović je u prvoj postavi najnovijeg selektora Barbareza dobio mjesto i ulogu, i poziv za prijateljski meč sa Engleskom.

Nije bio ni loš, kakvi su nam inače ‘zmajevi’, proklet bio ko im dade to ime, niđe veze s vezom. Međutim, ne može on dobaciti dalje od Pjanića, Ahmedhodžića, Džeke i šta znam, Spahića, Ibričića … Otišao je iz sela ali selo neće nikad iz njega, vidjelo se to odmah po ‘fejsbučenju’ nakon što je BiH ispušila 3 : 0 u prijateljskom meču sa Englezima. Te hvala selektoru na pozivu te čast mi je, te ostvario se moj najveći san. A onda dođe ono obavezno bez čega bh fudbal odavno roni zmajevske suze i utrpava ih vjerom : ‘Alhamdulillah‘, pa pozdrav domovini sa rukama prema nebu i obavezna dova.

Da se zna. ‘Jedina si moja domovina‘ kaže slika mladomuslimana zmaja Muharemovića koji trenutno igra u podmlatku Juventusa. Iz koje se može samo isčitati da dečko igra za šerijatsku a ne sekularnu i građansku EU državu. Ili, da je na kakvom mektepskom turniru. Izgubili smo po navici i zaslugama ali 3 : 0 je za Reisa. Islamska Zajednica je uzela čitavu državu pa što onda ne bi i bh fudbalsku reprezentaciju. Još malo pa ćemo od Muharemovića kao od ‘najboljeg bh atletičara‘ vehabije Anela Tuke čuti kako mu je od svih stvari u torbi najprije Sveta Knjiga, kako je iftario na travnjaku, donijeli mu da ga ohrabre. I ne gine mu diplomatski pasoš i titula ‘bh ambasador sporta‘. Da se pitam, odmah bih mu ga da izvinete dao, vjerujem da će se MVP Konaković dosjetiti, on cijeni ovakav patriotizam u kojem i sam izgara.

Ljubav prema domovini nije upitna ni sporna i poželjna je. Još samo kad bi mladić imao od koga naučiti (ali ne od Reisa i IZ BiH) šta je vjera islam, kako se iskazuje i ono najvažnije : da nisu sve muslimani u bh reprezentaciji.

photo : Tarik Muharemović bh fudbalska repreyentacija, prvo dovljenje pa onda igra, arhiv