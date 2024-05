Utica NY : Influencer Arnela – ‘Hercegovka u Floridi’ filmovala Hanku BiČo Grabovicu nestalu predsjednicu udruge ‘BACA’ šetnjom po gradu Utica NY, gledali smo film ali o aferi ‘Sebilj i lova’ ni jednog slova!

Ako ste se slučajno zapitali gdje je najtraženija Bošnjakinja grada Utica NY a niste sigurno – znam ja vas i nas – evo vam odgovora ne ‘bezbitanje’ : Hanka Grabovica BiČo je tu u gradu, sa nama, samo što je mi ne vidimo jer smo slijepi kod ušiju a gluhi kod očiju. Naša kandidatkinja za džamijski odbor, kandidatkinja za školski gradski odbor, za opštinsko vijeće, majstorica karatea crni pojas ‘dan i noć’, kandidatkinja za sve gdje se kandiduje a drugi plaćaju, učiteljica u turskoj privatnoj školi Fetulhaha Gulena u našem gradu, ukazala se ne bilo gdje već na tv, na filmu. Simpatična zemljakinja Arnela N. koja je završila srednju školu u gradu Utica gdje se školovala i Hanka, sada živi na Floridi (dobro, ona kaže u Floridi ali nećemo biti sitničavi, dobro je da naša djeca ikako govore našim jezikom obzirom da ih ovdje uči Hanka i njoj slični), ima youtube kanal pod nazivom ‘Hercegovka u Floridi’ odakle pušta svoje filmiće. O sebi, o Floridi, o gradu Utica NY gdje su joj još uvijek roditelji i o mnogim drugim svakodnevnim stvarima, pokazala nam je našu Hanku koju tražimo od septembra prošle godine u svojoj seriji o ljepoti Bosanke i bošnjaštva.

U šetnji sa Hankom prošla je stare školske staze i one druge, pokazala Hankinu kućicu, pizzeriju ‘2 Brata’ i vlasnika sponzora i budućeg zeta, dio grada i dala Hanki riječ da se dobro nahvali. A Hanka, znaš kako je kad sretneš Hanku koja voli mikrofon i kameru više nego sebe. Te ovo, te ja ovako, te onako, sve za narod i državu.

Spomenula je Hanka čak i ‘Sebilj’ to njeno najveće neimarsko čudo i svoju sramotu, spomenik na temelju kojeg je drmnula silnu lovu ispred udruženja BACA (‘Bosnian American Community Association of Utica NY’) gdje je bila predsjednik. Ali, od spomenika ni korova. Čak, Hanka se u šetnji nije ni osvrnula na nekoliko metara šikare u parku gdje se filmovala u blizini srednje škole gdje joj je već sada bivši načelnik dao komadić teritorija za postavljenje spomenika-fiskije ‘Otomanske imperije’ još prije skoro dvije godine, gdje je Hanka obećavala repliku sarajevskog ‘Sebilja’ i ‘istorijsko mjesto za Bošnjake ovog grada. Na osnovu ideje i odluke načelnika udruga je skoro dvije godine sakupljala lovu i razvijala planove spomenika kao jufku. Samo što nije počelo, sad će, pa će mo na kaHvu kod Sebilja. Samo putem ‘gofundme’ aplikacije nakupila je 20.000 dolara, plus donacije koje nikad nisu sve objavljene, plus sijela bajramska, folklorna i ona druga, večere i druženja, sve je prsnulo kao sapun od mjehura kad je lokalna tv prošle godine u septembru objavila aferu u kojoj je Hanka drmnula lovu i arhivu od udruženja i nestala.

‘Novi’ odbor ju je smijenio i tragao za arhivom putem advokata ali uzalud, Hanka se pritajila i mi zaboravili. Bilo je i prijedloga advokata da se Hanka prijavi tužilaštvu za istrage o donacijama ali ‘novi’ odbor je kao i stari. Ušutio se, ko je jami, jamio. Što znači da se nije odmakao daleko od Hanke i džemata, a možda su se i dogovorili, da sve prekrije zelena trava zaborava moga i tvoga. (Da prostite).

Nama je ostalo samo da gledamo ugašenu ‘fejs’ slikaonicu i nekadašnji porodični i vjerski album Hanke Grabovice zvani ‘BACA’ i hrpu njenih slika i akcija ispred objektiva ličnog fotografa Nedima Mujića, starog znanca dažmijskih i opštinskih jasala.

Tu smo dvije godine sve do nestanka ‘šefice’ udruge gledali svaki dan i svaki sat kako ‘BACA’ napreduje a sa njom i Hanka i mi, kako predsjednica putuje po Americi i Evropi, BiH ne zaobilazi jer ljudi imaju-može se, pred našim očima Hanka je obišla sve utičke restorane i kafiće, parkove, bh biznise, nekoliko američkih saveznih drržava, Niagara vodopade i listopade, sve bh džamije, svi su je podržali i pridržali a bivši načelnik Palmieri posebno, pa policajci, pa vatrogasci, čak i mačke i psi lutalice našeg grada, svi su ‘endorse’ Hanka, učiteljica nam je čak i bismillah biznis sa Srebrenicom i Mujićem okrenula. Printala je majice, broševe i zastavice pa raja navalila u šetnju za žrtve uz ratne zastave i uniformisane tipove. Ali, prvo da kupi suvenire.

Morate mi vjerovati, njoj je čak i opasno nasmijanam Benjamina Karić dala zlatnik Sarajeva, jedan njoj a jedan načelniku te ju je primila u ‘svoju Vijećnicu’ sa čitavom familijom. Dok su bh mediji pisali o uspjehu ‘naše djece u dijaspore’ gdje su mislili upravo na Hanku koja nas je baš onako uspješno opelješila i nestala iz javnosti.

‘Hrcegovka u Floridi’ nam je nakon deset mjeseci ponovo predstavila Hanku u svom filmu ali o ovim ‘uspjesima’ ništa. U filnu prođoše dvije kone pored nepostojeeg ‘Sebilja’ zaraslog u šikaru a da nam ni ne pokazaše gdje je bar trebao biti ili da kaže šta će mo sad zemljaci, i kuda?

Možda to odgledamo u nekoj slijedećoj epizodi jer naša Hercegovka često svraća u naš grad da obiđe familiju i prijatelje, kada će nam se valjda išta pojasniti kako je moguće da istovremeno nestane i spomenik i lova, ili, možda nam u nekoj narednoj epizodi Hanka prepuna ideja ponudi nešto svježije i bolje, da ne kažem novije. Međutim, čak i u ovoj jednoj epizodici Hanka je ostala uvijek ista. Opet je slagala uz osmijeh i šarm svojstven samo posebnima. Kaže da je u školi i direktorica i učiteljica a da je sada ‘predsjednica bosanske zajednice’ našeg grada.

Nacijo, sto puta smo pisali, ta zajednica, nekadašnji ‘Bosnian Community’ osnovana odmah po dolasku bh izbjeglica ovdje u Dolinu Indijanaca i Komandanta Marka je kao i Hankina ‘BACA’ raspala se zbog krađe love, marifetluka i njenog pretvaranja u džematsku udrugu u čemu se posebno istaknuo pomenuti Nedim Mujić nekadašnji uposlenik Izbjegličkog Centra i urednik lokalnog lista ‘Mostovi’ na bh jeziku i nikad zvanično nije obnovljena. Međutim, već decenijama jer po svoj prilici zvanično nije ugašena, na njeno ime se uzimaju opštinska ‘grant’ sredstva predviđena za silna udruženja iako nema ni sjedišta ni telefona, i sa njom rukovode u tajnosti pojedinci džematskog odbora crkve konvertovane u džamiju koji se smjenjuju svako par godina.

Ako je Hanka mislila na ovu propalu udrugu ‘BACA’ – opet je slagala. Kao što smo rekli, zbog pljačke i krađe love Hanka je najurena iz te udruge s početka jeseni prošle godine.

Arneli Hercegovki želimo svako dobro u poslu influencera i promotora zemljaka i grada Utica NY, međutim smatramo da je trebala, ako je već filmovala Hanku, da je bolje osvijetli.

Ako ni zbog čega drugog a ono zbog naroda kojeg je Hanka fino svojim džamijskim i političkim finesama iskoristila a sad poručuje : ko vas šmirgla, kad ste blećci.

photo ilustracija : logo Hercegovka u Floridi, arhiv