Uzalud je Branka Sovrlić poznata bh pjevačica tajno prešla na islam a njen muž estradni menadžer Sadik Pašić postao hadžija i hafiz opet je Branka ‘Vlahindura’ a on ‘ćafir’, Irfan Čengić u dogovoru sa Reisom zatvorio mu terasu poznatog restorana na Baščaršiji Bosanska kuća-Steak House jer navodno ‘prodaje alkohol uz džamiju’.

* Logično je i sasvim u domenu normalnog za bh ‘demokratsku, građansku i sekularnu državu’ i po ‘multietičnosti i duševnosti’ izvikanom Sarajevu da Reis Kavazović pozove glasače da ne glasaju za načelnika ‘Vlaha u Srebrenici’, kao što je sasvim prostojno i opet normalno da se ‘vlahinduri’ Branki Sovrlić vlasnici sa mužem restorana u srcu Glavnog grada države poruči da neće prodavati alkohol u džamiji u restoranu, iako oni tvrde da se alkohol ne prodaje i da joj se uništi biznis.

* Priča koja je osvanula u bh medijima je istovremeno i žalosna i smiješna ali je nažalost istinita, čitavu BiH a posebno Sarajevo odavno je preotela Islamska Zajednica BiH i nekadašnji predivni grad i mjesto suživota, zajedništva i ljubavi pretvorila u kasabu koja se uređuje po šerijatskim zakonima. I ona, ova priča će ostati samo u domenu par dana čuđenja i da kažemo na čistom bosanskom ‘ibreta’ do neke slijedeće slične priče, vlasti Sarajeva bile one iz nekadašnje SDA ili ove sadašnje ‘trojke’ imaju iste principe i ciljeve.

Iz Sarajeva je odavno protjerano sve što je podsjećalo na nekadašnji bratski život i sve slatke i ižvakane priče ranije vlastele i sadašnjih njihovih nasljednika Benjamine Karić, Konakovića, Nikšića ili, i njega posebno – Reisa (Evropski Jeruzalem, džamije, sinagoge i katedrale i slične trice i ku*čine ) čista su talašika. Sarajevo je postalo nacionalističko i od drugih čisto mjesto za ugodan vjerski život i vjerski turizam po mjeri jedne nacije u kojem se od protjerivanja Djeda Mraza, svinjetine i biznisa ‘onih’ koji nisu ‘naši’ zvanično uključila uz Rijaset i zvanična vlast.

* Providno je ali uvijek ‘pali’ i vlast i Reisat to odrađuju perfidno i na isti način, zašto to onda mijenjati, a to ide odprilike ovako. Napucaju se ulični klošari, razbojnici, kabadahije, vehabije, napaljene hodžice ili hafizi po internetu i sličan ološ koji po portalima i internet sraonicama puste vjersku potjernicu kao najveći i najiskreniji vjernici čime se ucrtaju mete i oglasi progon a onda država odradi svoje. Možda smo zaboravili ali i ova najnovija sramota iz Sarajeva je tako otpočela. Bandit i ulični utjerivač dugova i ubica za sada samo u pokušaju – izvjesni tip Mirza Hatić (kojem su bošnjački mediji udijelili epitet ‘žestoki momak Sarajeva’), koji je postao popularan i ‘žestok’ rušenjem krsta na Zlatištu iznad Sarajeva i koji se ‘okrenuo islamu i SDA stranci’ jer mu teče ‘zelena krv u venama’ objavio je tik-tok uradak pljuvačine, prijetnje i početak progona javno ispred poznatog sarajevskog restorana Bosanska kuća-Steak septembra 2022. godine, epilog dovršavaju sarajevske vlasti ovih dana.

Irfan Čengić, načelnik opštine Stari Grad i čelnik SDPa a zapravo član zelenih termita Bakira Izetbegovića iz grupe u kojoj su još i Benjamina Karić, Denis Bećirović i Zukan Helez, rješenjem je zabranio rad terase ovog restorana ‘jer se toči alokohol uz džamiju i jer je tenda naslonjena na munaru džamije’. Žalbu načelnika je potvrdilo i opštinsko vijeće, da bi Kantonalno ministarstvo rješenje poništilo i postupak je vraćen na početak, međutim terasa ne radi a vlasnici Sadik Pašić i Branka Sovrlić trpe štetu kao i ’20 zaposlenih Bošnjaka’ kako su naveli. Iako tvrde da nisu nikad niti prodaju alkohol niti da je tenda naslonjena na munaru.

* Iste probleme je vlasnicima pravio prethodni načelnik Hadžibajrić koji je sada u zatvoru a nastavio Čengić, koji je Pašiću kako je naveo u svom pismu medijima rekao ‘Obećao sam u predizbornoj kampanji muftiji da ću tu baštu skloniti i od mene ti zavisi hoću li ti produžiti dozvolu ili zabraniti, a ja sam se odlučio da ti zabranim, imam na to diskreciono pravo’. Što bi rekla sa bolesnim osmijehom načelnica Benjamina i sestra Čengića ‘obećano-ispunjeno’. Nabildani kreten vjernik Mirza Hatić je vlasnike ovog restorana označio ‘ćafirima’ – bezvjernicima (‘Selam evo vidite ćafiri piju pive, ovdje se alkohol prodaje, a vrata od džamije su zatvorena, ovi stranci kad dolaze, ovdje je stavio frižider, a ulaz u džamiju je zatvoren ljudi. Evo samo da znate je li ovo sramota. Je li ovo sramota? Znači, Ne mogu ljudi luđak… klanjaju ovdje. A ovdje dolaze ćafiri i piju. Evo vidi ćafira piju pored džamije gledaj. Znači reagujte ljude na ovo, a sad ću ja ovo objaviti na Tik-Toku…’), poslije su stigle poruke ‘Vlahindura sikter‘ i eto ti rješenja Irfana Čengića. Otiš’o Hadžibajrić doš’o Irfo.

* Džaba je Pašić pisao Reisu i pomoćniku i išao na razgovore, džaba navodio da ne toči alkohol i dostavljao fakture silne inspekcije koje ga stalno posjećuju i samo traže alohol proganjajući ga više od 15 godina sa namjerom da ga uklone a prošire dvorište džamije, Reis mu kaže ‘ama nema ni bezalokoholno pivo, šta će ti to‘. Nije vlasniku i menadžeru pomoglo ni to što je nekada davno postao i hafiz i obavio hadž i što mu je Branka postala muslimanka jer se ‘šehadetom’ tako mijenja vjera (citat iz pisma : gospodine Muftija Grabus, za Vašu informaciju, ja sam sa mojom suprugom više od 40 godina u braku i njoj je, još mnogo davno, pri očitovanju kelime i šehadeta svjedočio u Islamskoj Zajednici (Mešihatu), gosp. Berilo Duran (mislim da je bio muftija), a ja sam bio najmlađi hafiz u Jugoslaviji, i ezberleisao sam pred hadži hafiz Smailom Fazlićem, prije 73.godine), baštu je Čengić zatvorio a on neka piše pisma, trpi gubitke i ‘ezberliše’ ma šta god to značilo a navodno znači nešto reći napamet. Džaba i to što bezalkoholno pivo nije zabranjeno po šerijatu, što drugi uz džamiju toče baš pravi alkohol ili što je munara džamije na suprotnoj strani objekta i nije moguće nasloniti tendu na munaru, sve u vraga jer Branka je Branka. ‘Miješano meso‘ kako su nekada poznata braća Latići (Džemaludin i Nedžad) opisali mješovite štetne po islam brakove u BiH je najlošija vrsta ishrane.

* Čengić naravno iza sebe ima zvanične propise ‘sekularne sarajevske vlasti’ da ugostiteljski objekat mora biti udaljen ‘toliko’ metara od džamije (prvo je odluka Kantona glasila 5 metara a odlukom vlasti ‘trojke’ udaljenost je određena na 20 metara) i ima dato obećanje Reisu i glasačima. Koje je Pašić nazvao ‘džihadom načelnika’ ali je, evo, jače od zakona.

Uvođenje šerijatskih propisa u državu nije svojstveno samo Čengiću, Reisu pogotovu, već je to pravilo vlasti generalno. Sarajevo je jedini ‘evropski grad’ koji je odlukom naredilo skraćivanje djeci nastave zbog iftara uz Ramazan iako se iftari navečer dok je post djece upitan, i grada gdje i Sudovi priznaju šerijatska načela, po kojima je Benjamina Karić izdejstvovala kod Suda odluku da se Reisu za Vijećnicu plaća mjesečna renta na ime nekakve šerijatske hipoteke zvane ‘mukata’ na Vijećnici i čija visina nikad nije objavljena.

* Ima nešto žalosnije od ove priče Pašića a to je činjenica da se ljudi u ‘evropskoj državi BiH’ umjesto zakonu okreću Reisu u ostvarenju svojih prava. Kad već vide da Reisa svakodnevno posjećuju strani ambasadori, delegacije i VP Schmidt ili bilo koji prethodni, ljudi su skontali u kakvoj državi žive i ko je tu ‘Ajatolah’. Tako smo doživjeli da je u tragičom i bolnom slučaju ubistva sina Dženana Memića njegov otac po pravdu išao Reisu i Bakiru, ali uzalud naravno jer su to dva oka u istoj ludoj glavi, tamo je svoje pravo tražio i dr. prof Gavrankapetanović kad ga je nogirala Sebija Izetbegović iz UKCSa, štaznam, spas je kod Reisa potražila i prof. sarajevskog Univerziteta Sabina Silajdžić kada je umalo linčovana i sahranjena nakon izjave o 9. janura početkom ove godine i sličnosti tog datuma sa 1. Martom. Da ne nabrajam dalje, Reisu idu na noge i politički prvaci pred izbore ili pred donošenje propisa ili formiranja vlasti, tu se uglavnom reješavaju skoro svi državni problemi i važna pitanja sve do ulaska u NATO čiji predstavncii također obilaze dvore na Kovačima i o tome divane sa Reisom. ‘Ajatolah’ je mjesto gdje se traži pravda jer zvanična ne postoji osim za odabrane i teško je dokučiva. No, u svim slučajevima ‘Ajatolah’ je oprezan. Mora se prvo vidjeti zaštita svoje vjere, imovine, on bi rekao države, jer štiteći državu štiti i svoje bogatstvo a žeđ za elitnim prostorima i islamskim carstvom nikad ne presušuje.

* Podsjećamo, po istom receptu je u Sarajevu ugašen i biznis poznatog lanca pekare ‘Manja’ vlasnika Srbina Saše Trivića zbog jedne izjave o Srebrenici i žrtvama koju je plasirao na internetu. Umjesto da ga za krivično djelo na odgovornost pozove vlast, pozvala ga ulica i vjera. Sarajevski ulickani konobar, vehabija i vođa ‘pokreta antiDyton’ Nihad Aličković je pokrenuo kampanju progona i protjerivanja Trivića i pekare zbog navodno pronađenog ‘gena svinjetine u bureku’. Hajka je trajala mjesecima lično je ovaj mutni tip i bot Reisa i SDA kojeg je zlatnikom za humanost nagradila Benjamina Karić lijepio plakate ‘stop svinjama’ po radnjamu pekare u Sarajevu a onda su stigle kamenice. I ključevi u brave. Ne treba zaboraviti da je službeno inspekcija Grada podržala ovaj čin utjerivanja ‘u suru’ (na pravi put) Aličkovića zapisnikom kojim je potvrđeno da je u bureku nađen ‘gen svinjetine’. Haos i uzbuna kao da je nađen gen smrtnog antraxa otrova. Slično je sa ‘svinjetinom’ prošla kroz muke i napade i sadašnja ministrica kulture Sanja Vlaisavljević, mjesecima su je linčovali jer je izjavila da je u Sarajevu svinjetina zabranjena a sarajlije i vlast su tvrdile suprotno, sve dok gen praseta nisu našli inspektori u laboratoriju, hoću reći u ‘čistom’ bureku.

*Paradoksalno ali opet normalno za naše (ne)prilike zvuči i činjenica da je po islamu alkohol jedan od najvećih neprijatelja pored kockarnica, da smo stoposto vjerska nacija a nikad toga u istoriji države i vjere nije bilo kao danas. Svaki dan samo u Sarajevu se iz saobraćaja ukloni po dvadesetak do trideset pijanih muslimana dok je broj onih koji žderu tajno svinjski gen nemoguće nikad utvrditi niti izračunati. Niti broj kockara i kockarnica u kojima najviše čuče muslimani jer su najbrojniji. Kao što je zbog ogromnog broja džamija teško i provesti odluke vlasti i pravilno izmjeriti udaljenost džamije od kafane. Osim ako ne koristiš ‘diskreciono pravo’ kao Irfan Čengić.

Po kojem se osim gena računaju i imena.

photo : Sadik Pašić i Branka Sovrlić, arhiv