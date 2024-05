Denis Bećirović član bh Predsjedništva i SDP stranke poslušao SDA bota i internet džihadliju Reufa Bajrovića umjesto svoje stranke i vlasti koja ga ustoličila u Predsjedništvo pa izvršio na njih treći javni udar – ­zatražio od Parlamenta BiH da u Ustavni Sud ne izabere kandidata Marina Vukoju, prijedlog ‘trojke’.

– Da nije SDP BiH sa strankama ‘trojke’ (NiP, Naša stranka +) predložio kao zajedničkog kandidata za bh Predsjedništvo Denisa Bećirovića, nikada ovaj doktor na temu islama i poznati uhljeb u parlamentarnim klupama te profesor-pisač uvredljivih i patetičnih pisama ne bi zasjeo u stolicu do još većeg uhljeba od njega Željka Komšića.

Međutim, ‘trojka’ koja se hvalila u pedizbornim aktivnostima kako će predlagati stručne i sposobne isturila je Bećirovića kao i Ramu Isaka u vladu i njegov drugi pokušaj ulaska u Predsjedništvo je uspio, iako realno ‘profa’ nije dorastao ne samo toj već ni onoj parlamentarnoj funkciji koju je godinama ispred SDP svoje partije obavljao.

Osilio se, čim je položio zakletvu i održao nekoliko sijela sa Reisom i nakon što je iftario sa njim u svom kanbinetu ispod slike Mudraca Alije Izetbegovića te nakon što je pojeo tortu sa svojom slikom sa Fatom Orlović, još više umislio da je predsjednik i da ima prava čak i ona koja mu ne pripadaju, ponaša se upravo tako – predsjednički i reisovski.

– Odmah se dalo vidjeti da njega ne obavezuju stavovi partije iz koje je ispilio do koje sada drži ko do lanjskog snijega u čemu ga slijede i Irfan Čengić i Benjamina Karić, niti stavovi ‘trojke’, čovjek se jednostavno udružio sa Komšićem, sa administracijom iz kuhinje SDA i Reisata i sve što je do sada pokazao nije ništa drugo nego klasična izborna podvala. I partiji SDP i glasačima koji su mu dali glas.

On provodi samo stavove SDA/DF/Islamska Zajednica koalicije i ignoriše česte kritike i primjedbe iz svoje partije i javnosti, sve drugo osim nacionalnog i nacionalističkog podvedenog pod ‘platformu države i patriotizma’, njega ne zanima. A šutnja ‘trojke’ također pokazuje da ni njima nije mrsko jer su i oni odavno upali u matricu SDA i kod svakodnevnih poslova i kod izbora kadrova.

– Prvi udar na svoju partiju i ‘trojku’ Bećirović je kao što smo već rekli obavio izborom Reisovih i Bakirovih kadrova u svoj ured, drugi je je bio kad je na listu bh ambasadora postupio isto šaljući u diplomaciju hodže i islužene SDA kadrove, evo jučer je treći put ‘trojka’ ponovo ‘udarena’. Na prijedlog poznatog SDA bota i internet ratnika, huškača, nacionaliste i širitelja mržnje Reufa Bajrovića kojeg je SIPA upravo saslušala zbog njegovih fejsbuk opasnih splačina, Bećirović je uz sutrašnju sjednicu Parlamenta zvaničnim dopisom pozvao delegate da ne glasaju za izbor Marina Vukoje u Ustavni Sud BiH.

Još jasnije : Marin Vukoja je prijedlog HDZa i ‘trojke’ koja je ustoličila rumeno-zelenog Bećirovića, a Bećirović iako to nije njegova nadležnost u stilu ‘Reisovog nemiješanja’ javno traži da se Vukoja ne izabere u Ustavni Sud BiH. Jer ga je pozvao da to učini Reuf Bajrović nacionalista sa osmijehom ‘vareni zec’ koji uz Avdu Avdića i bojovnike iz agencije ‘Patria’ već mjesecima izbor ovog kandidata vežu za kraj i nestanak države. Avdić je čak izračunao koliko će Vukoja imati godina kad ode u penziju a sve do tada Ustavni Sud će raditi i donositi odluke za Čovića i HDZ. Kao da u tom Sudu nikada nije bilo nijednog Hrvata do sada.

Poziv Bajrovića je zapravo zahtjev SDA, DFa i Resiata koji izbor Marina Vukoje sutra porede sa danom ‘D’, sa danom kojim će ako se isti potvrdi i uđe u Ustavni Sud država BiH pasti, jer se ti i takvim izborom ‘nije ispoštovao demokratski proces’, ‘nije lista kandidata pravilno provedena’, ‘Vukoja nema iskustva i oslonjen je na HDZ’ i ‘jer će Hrvati izborm Vukoje odlučivati o sudbini i države i Bošnjaka’, Hrvatima inače ‘izdajnička trojka’ sve daje, ‘dala im je čitavu državu’.

– Već skoro godinu dana gubitnička ergela vlasti putem medija čereči bukvalno ovog kandidata za Ustavni Sud BiH iako u Sudu fali sudija i iako se tu treba izabrati sudija Hrvat po nacionalnosti, Bošnjaci neće Vukoju, oni nude drugog i drugačijeg Hrvata. Poseban razlog je što je Vukoja ‘želja stranke HDZ i oslonjen na tu partiju’ te je bez ikakvog pravničkog iskustva a sudija ‘mora biti nestranački i iskusan kandidat’.

Neki kažu da je Bećirović ovim pismom parlamenarcima ‘ostao dosljedan svojim stavovima’ po kojima samo sposobni i stručni kadrovi a ne stranački trebaju biti u Ustavnom Sudu BiH, međutim stvar je jasna. Bećirović je samo ostao dosljedan svojoj bošnjačkoj nacionalističkoj mantri i željama SDA, sve ostalo je laž i medijska propaganda. Čak i da je Marin Vukoje član HDZa, trebalo bi ga izabrati u Ustavni Sud, jer to je nažalost praksa bh vlasti bila sve do sada a koju je prepoznao Bećirović, ranije mu nije smetala. Naime, znamo da je Mirsad Ćeman poslije funkcije sekretar SDA imenovan u taj Sud, znamo da je Seada Paravlić također kao funkcionerka SDA imenovana u taj Sud, pa opet nije nikom zasmetala ‘bliskost’ tih sudija sa SDA strankom. Niti pravnička sposobnost Seade nekada kafe kuharice u SDA centrali. Sada, kad nisu u vlasti, sjetili se i demokratije i iskustva i stranačke neovisnosti pa razvaljuju ionako razvaljen Sud. Čak su i dotle otišli daleko da su se tim povodom iz SDA obratili apelacijom istom Sudu da privremenom mjerom Sud zabrani ovaj postupak izbora Vukoje.

– Sve to zna ‘legalista’ Bećirović ali mu draže poslušati javni prijedlog Reufa Bajrovića. Pa nije on u Predsjedništvo došao tek onako. Mora se dosljedno upotpuniti fotelja Šefika Džaferovića. Na dosadašnje udare na svoju stranku i na vlast ‘tojke’ nije bilo reagovanja, međutim ovog puta će se morati trojka’ očitovati. Ne zbog kandidata Vukoje već zbog sebe. Bećirović im je ovim umalo izmaknuo i njihove stolice u ionako klimavoj patrnerskoj kombinaciji vlasti.

Ima jedna stara poslovica koja kaže ‘hrani pašče da te ujede’, Denis Bećirović je očigledan primjer njene značajnosti i upotrebe u figurativnom i u svakom dugom pogledu. ‘Trojka’ mu dala stolicu a on grize i ujeda.

Najeo se i napio, baš ga briga ko mu je vlasnik.

photo : Denis Bećirović i Bakir Izetbegović, arhiv