SUVERENA I NEPOKORENA SJEVERNA KOREJA : SIPA pozvala i već saslušala huškače, nacionaliste i džihad internetlije Emira Suljagića i Reufa Bajrovića, sutra ne redu SDA njihov neformalni šef Bakir Izetbegović, odbrane poznate : Suljagić i Bajrović se sakrivaju iza Rezolucije i žrtava, Bakir se pokrivaa patriotizmom i udarom na Bošnjake ….

Godinama bljuju i sijaju mržnju, nacionalizam i vjersku i nacionalnu netrpeljivost a kad ih se pozove na odgovornost, kao i svake kukavice, botovi i Reisovi i SDA skotovi – ‘sakrivaju se u dimije’. Zaklon su im također i žrtve Srebrenice jer bez toga ne ide, Rezolucija, Međunarodna Zajednica, sloboda izražavanja, napad na ‘one druge’, gazije patriotski pokleknuše. Tako odprilike glase kratke izjave džihad-internetlija i klasičnih botova SDA mafije i Islamske Zajednice BiH Emira Suljagića direktora groblja Potočari i Reufa Bajrovića prežvakanog i propalog političara iz nekakve fantomske udruge ‘US-Europe Alliance’, nakon ispitivanja i njihovog medijskog paradiranja u društvu advokata.

Već godinama ovaj dvojac bljuje mržnju i izaziva netrpeljivost po zadacima vjere i partije proganjajući i crtajući opasne i podrugljive mete na čelo neistomišljenicima, stranim ambasadorima u BiH, visokom predstavniku, Srbima i Hrvatima posebno, u ime islama i političkih partija kojima formalno ne pripadaju (promijenili su ih toliko da je to teško zabilježiti ali su svuda ‘ispušili) i preko kostiju žrtava i genocida, i o njihovim hrabrim fejsbučenjima smo pisali više puta, njihove uratke zainteresirani mogu naći i sada u arhivama interneta i u arhivama ovog portala. BiH mediji su ih ‘pratili’ i još uvijek okivaju u tv zvijezde sa zadovoljstvom i česti su gosti na islamističkim tv stanicama i silnim portalima bošnjačke i vjerske provijencije, njihove stavove cijene i prate mnoge takozvane ‘probošnjačke’ političke partije i njihovi lideri. Poslije ispitivanja, dali su svoje prve utiske, odbrana se dala naslutiti i prije ispitivanja, tako i uvijek postupaju hulje, botovi skotovi.

Tako je Emir Suljagić zaklon pronašao u žrtvama i Srebrenici tvrdnjom da ga tužilaštvo pokušava ušutkati, indirektno sa ‘upomoć Međunarodna zajednice’ potegao je i Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

“Kao direktor Memorijalnog centra Srebrenica, duboko sam uznemiren neopravdanim ispitivanjem s kojim sam se jutros suočio od strane bh. državne policije. Jasno je da tužilaštvo pokušava ušutkati nas koji se zalažemo za očuvanje sjećanja na stravične događaje koji su se dogodili u Srebrenici i cijeloj Bosni”.

Nismo prčitali ‘osnove sumnje’ ali unaprijed možemo tvrditi da je to poznata matrica svih kvazi-patriota i hulja a velika laž CEO (Chief executive Officer) of Potočari, budući da je teško povjerovati da bi bilo koji tužilac optuživao za rasnu, vjerski i nacionalnu mržnju one ‘koji se zalažu za očuvanje sjećanja na genocid i žrtve’.

Reuf Bajrović, pak, svoje islamističke i nacionalističke izjave i uratke po internetu prebacuje na karikiranje tužilaštva i policije. I viri iza leđa Azre Zornić, jedne od apelantica kod Suda u Strasbouru i česte gošće na talasinjima po Sarajevu protiv stranih ambasadora i međunarodne zajednice.

‘Dobro došli u Sjevernu Koreju! Između ostalog me terete jer sam tvitao “Azra Zornić je moj lični heroj”. Sjeverna Koreja, Rusija, Bjelorusija… Izaberite. Apsolutno sramotno i sve podsjeća na 80-e. Uvodi se verbalni delikt ponovo. Klasična zloupotreba državnog aparata za progon’.

Bakir IZetbegović je ostao ipak vjeran ranijoj postavci opravdanja svake gluposti i kriminala korištenoj još od početka hapšenja i procesuiranje SDA kapitalaca korupcionaša, od Sarajlića pa do Novalića, kojom je klicao i Reis. ‘Udar na Bošnjake’.

Uz ono ‘a vidi šta su oni drugi govorili a tužilaštvo ništa’.

‘Poruka se šalje svim Bošnjacima i svim bh. patriotama: da šute, da se ne suprotstavljaju, da budu svjesni ko ima kontrolu nad Tužilaštvom i SIPA-om i ko trenutno upravlja procesima. Bosna i Hercegovina je država u kojoj se nekažnjeno negira, pa čak i psuje genocid, neljudski i necivilizirano se u televizijskim emisijama o genocidu pričaju bizarni vicevi, glorificiraju se ratni zločinci, verbalno i fizički napadaju imami i povratnici, vrijeđaju čitavi narodi, naročito Bošnjaci’. Nezvanično, SIPA je Bakira pozvala na ispitivanje zbog njegovih vjerskih, nacionalnih i drugih raspršivača mržnje uz prošle održane izbore kada je pozivao na rat uz ‘prebrojavanja’ dronova, robota, vojske i naoružanja.

Iako od ovih saslušanja i istraga ne treba puno očekivati jer se zna kako to ‘hoda’ u BiH (bošnjački mediji su već počeli razvodnjavati i umanjivati te karikirati i SIPAu i Tužilaštvo po već oprobanom receptu) te koliko je još takvih i sličnih a nisu ‘dostupni organima’, vijest vrijedi zabilježiti samo iz jednog razloga. A to je : da se vide hrabre gazije kad im se bar malo ukaže zakon i pravda. Kad se u pomoć poziva čak i Međunarodna Zajednica (Suljagić se na nju poziva i traži zaštitu) koju su ispljuvali do te mjere da to ni ‘pas sa maslom’ ne bi progutao.

Pa makar to bilo i u BiH koja je odjednom postala od demokratske, jedinstvene, nepokorene i suverene države – Sjeverna Koreja.

photo : Bakir Izetbegović, Emir Suljagić i Reuf Bajrović, šef i njegovi botovi, arhiv