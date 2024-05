Sve dok je Nermin Nikšić na čelu SDPa i vlasti ‘trojke’ Benjamina Karić je čista ‘petica’ : navalila na Reisa, hafize i hidžab, ne poštuje ni zakone ni Ustav BiH

* ‘Ponosna Sarajka’ opasno nasmijana Benjamina Karić baš ima stila i manira. Jesu antidržavni, samovoljni i nezakoniti, ali su mahalski i pravo onako sarajevski i po želji naprndacane raje sa fejsbuka. I kao takvi, Glavni bh grad su odavno pretvorili u jednonacionalnu i na mahove nacionalističku kasabu u kojoj uživaju podjednako i načelnica i svekolika ulična navigatorska svijetina.

Naravno, da joj nije šefa, predsjednika SDPa i premijera Nermina Nikšića sa kojim je u srazu sa ostalim merhamet vedetama sarajevske trojkaške vlasti bezobzirno i onako baš ‘naški’ izrugala i popljuvala Bogića Bogićevića da bi zasjela u stolicu načelnika, nikad ne bi čuli za ‘doktoricu prava’ koja već kraj čitavog mandata provodi putovanjima, sklapanjem državnih i kantonalnih te gradskih bratskih sporazuma i da izvinete primitivnim populističkim opštenjem sa građanima glasačima. Nikad ne bi upoznali doktoricu Rimskog prava koja javno krši Ustav po znanju stečenom na čuvenoj ‘internacionalnoj’ katedre u Travniku.

Ovako, da li su nam je, gledajmo je.

* I, vala ima se u šta i gledati. Vijećnicu je otela od građana i od Nacionalne biblioteke i pretvorila je u vašarište Reisa Kavazovića i magacin za internet klikove, surete i prijeme, kojem čak i mjesečnu rentu plaća parama naroda na ime nekakve šerijatske hipoteke, nekadašnji multietnički i zajednički grad je pretvorila u prćiju muslimana i Reisata i toliko se osilila da je počela javno čak i bh zakone urušavati i ignorisati.

Obaška činjenica da joj dan počinje i završava, ako nije negdje u nabiguz dijaspori, na Baščaršiji ili češće na Kovačima gdje skrušeno dovi i klanja Mudracu Aliji kao i skoro sva sarajevska vlast, na stranu što joj fasade po gradu frcaju kao gnjile kruške dok ona cvrkuće i dijeli zlatnike ortodoksnim radikalnim islamistima, vehabijama i uličnim kavgadžijama, uvraga i to što islamske praznike po receptu SDA doživljava kao svetu čaroliju i pretvara ih u državne dok ‘one druge’ ne može ni izgovoriti pravilno, ova politička nakaradna i štetna spodoba je postala opasnost ne samo za Glavni grad kojem tepa ‘Europski Jeruzalem’ već i za partiju iz koje se ispilila. Naravno, Nermin Nikšić smozadovoljan premijerskom foteljom ništa ne vidi, slavi godišnjicu Rame Isaka i kriminala i cijepa tortu sa ovom kreaturom u Policiji, i iskreno, od njega je i to očekivati previše. Kad mu je uzor nekakav Muderris komandant mudžahedina u ArBiH sa kojim je dogovarao šerijatsko vjenčanje svoje kćerke, onda postaje bjelodano da je u njemu uvijek čučao mali Lagumdžija.

* No, sve je to dio ‘našeg folklora’ i nenadjebive politike i sve bi se dalo izdurati, ali Benjka je počela previše da ‘kenjka’. Počela je javno i lagati. Naučila. Tako će spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću ‘nasramotu’ i iz inata postaviti noću iako nije imala ni dozvolu Komisije za spomenike niti trajnu dozvolu za mjesto spomenika, i to ‘kao izložbu’ da bi se ispred njega slikala i najavila ekskurzije i hrpe zadovljnih građana koji će tu dolaziti po selfie sličice. Pravu ujdurmu je međutim napravila sa spomenikom na Kazanima gdje je uprkos protivljenju tamo postavila komad ploče bez imena voljenog heroja ‘Cace’ koji je u toj provaliji ubijao i klao nedužne nemislimane. I ‘osvjetlala obraz’ bratstva i jedinstva. Po šnitu ef. Đoze ili Busuladžića osvjedočenih fašista čija imena krase škole i ulice ‘našeg Sarajeva’ umjesto antifašista koji su zbrisani, zbog čega Benjaminu ni njenog šefa nikad ‘ne zaboli uho’.

Napravila je frku i sa Olimpijadom iz 1984 i sirotog Vučka iskoristila maksimalno, iako je ruglo ostataka ove nekadašnje manifestacije zahvaljujući Benjamini još dostupno i ljudima i kamerama. Bila je najavila i neku novu Olimpijadu sa Španijom ‘pa odustala’, odustali Španci naravno jer je to bila ‘abdulahskaka ideja’ i šarena laža vesele i nasmijane načelnce. Pravu sramotu je uz godišnjicu Olimpijade napravila sa angažovanjem hrvatskog pjevača Cetynskog kojeg je reklamirala i obećavala a onda sa pozivom na ‘zakone’ nakon kritika raje sa ulice, zbrisala i ponudila nešto domaće. Bez ‘ustaše’ i uzp-ovca. Obožava ratne zastave i dječicu u ratnim uniformama, ‘ponosna je na to’.

Za nju ne vrijede zakoni. Kad joj zatreba slika spremna je prozivati i vlast u kojoj uživa kao dio vlasti. Kad hoće da se udobri Bošnjacima, a to hoće uvijek, onda je prva u paradama kiča, vjere i primitivizma. Jednostavno ustreptala ‘kraljica’ sa dvije-tri ulice u centru Sarajeva počela je da ignoriše ne samo propise već i Ustav.

Jučer je to dokazala. ‘Primila’ u goste Emelu Mujanović, pripadnicu Oružanih snaga BiH koja već godinama pravi frku po ‘zajedničkim oružanim snagama’ tražeći pravo ulaska islama u ove formacije uz hidžab kao ‘njeno neprikosnoveno pravo’. Iako je ovoj ‘vojnikinji’ davno rečeno da se to ‘pravo’ ne može uvesti u oružane snage a na čemu radi i SDA i Islamska Zajednica BiH, Benjka je ‘stala u zaštitu’. Pa izbrbljala ono što se hoće od nje čuti.

‘Hidažb je ponos i stil života, nikako barijera’.

To što apelacija Bakira Izetbegovića osim prava na brade u oružanim snagama nije još uspjela u dijelu koji se odnosi na hidžab, ne znači da se neće dogoditi. Sabur Benjka to traži i neodlučivanje je okarakterisala kao ‘poražavajuće’, čime direkto udara na odluke Ustavanog Suda i na Ustav BiH, po po kojem je BiH sekularna a ne šerijatska država kakvu obožava i izgrađuje Benjamina ‘doktorica prava’.

* Emela Mujanović već godinama uz pomoć advokata Rijaseta vodi sporove i hoće nastavak Alijine politike islamziranja sadašnje kao nekad ondašnje vojske BiH. Benjamina je tu da je osokoli i podrži u svom ‘Europskom Jeruzalemu’. Načelno je podržava i Zukan ministar i Helez, i on je Emelu ‘primio’ ali nije ništa mogao mimo propisa. Osim da je pošalje u jednu ‘našu’ kasarnu gdje je hidžab odavno i stil i pravilo.

I još kaže Benjamina da ‘neće da šuti o tome’. Kao da inače ona šuti. Međutim, i da nije ništa rekla, dovoljno je do sada pokazala.

Uotalom šutnja nije dobra. Vlasti Sarajeva, dakle i Bnjamina, su odavno bliže Afganistanu ili Iranu nego Bruxellesu i EU. To je jedina vlast u ‘evropskoj BiH’ koja je uz Ramazan skratila djeci nastavu zbog večernje žderačine i svi šute, zato Benjamina o Emeli progovara i indirektno napada i Pravilnik Oružanih snaga koji zabranjuje Emelinu ‘islamsku podkapu’ u zajedničkoj vojsci i odluku Ustavng Suda koja to ne preporučuje.

* Kad je već hidžab naš ponos i stil života, zašto ga ne naturi Benjamina, krajnje je vrijeme da to učini i to se od nje i očekuje. Kakvi su izgledi u borbi za slijedeći mandat koja je otpočela i sa Rezolucijom i sa hidžabom, moguće je da je uskoro ugledamo onako ponosnu i sa stilom u pravoj odjeći. Ovo njeno koketiranje i vjersko udvaranje je prešlo sve linije dobrog ukusa i državničkih manira.

Jer, osim Reisa, Kovača i danima napucavanja o ‘svetim islamski praznicima’ Benjamina je sve više u islamskim kolotečinam Sarajeva.

Prije nekog vreman će tako opet iz čista mira ‘primiti’ u goste bračni par hafiza (Amina i Nedim Botić) pa trtljati o ‘našim srcima’, ‘moralu i dobroti’ kao Reis na hutbi i sve su prilike da je Benjamina opčinjena sa ovim ‘učačima’ čim ih ovako često ‘prima’. Podsjećamo, marta ove godine je u ‘državničkoj posjeti’ u Crnoj Gori potpisivala neke Sporazume pa je opet posegnula za ovim ‘našim vjerskim vrijednostima’ i hafizima. Tačnije za hafizom Sulejmanom Bugarijem. Koji je zbog prijetnji vehabija morao napustiti Sarajevo i sada savjetuje crnogorskog Reisa. Tada je rekla, citiramo. ‘Hafiz Bugari je nešto nabolje što Sarajevo može ponuditi’.

* E, jebiga, nije. Evo Emele Mujanović pripadnice ‘zajedničke oružane sile’, imao mi toga za nuditi koliko hoćeš. Evo i Benjamine ‘zmajice’ i sarajevske ‘zelenkapice’ sa korpicama, bombonama i pride baklavama, možemo i nju ponuditi kao primjer i uzorak. I već jesmo.

* Jedino, neznam zašto joj nikad niko ne kaže koju o njenom ‘stajlingu’ našeg života, nešto o njenim haljinicama, zašto moram to biti ja?

Načelnica svake godine poklanja svoje maturske halje firmama koje sakupljaju pomoć onima koji pomoć traže. Tako rade slavni i mega poznati. Međutim, iako nisam stilista, smatram da će biti slaba ‘navala’ na haljine načelnice. Čisto jer su bezlične, iste i nikakve.

Više bi na dražbi uzela love haljina ‘vojnikinje’ Emele Mujanović nego haljina načelnice. Jer to je onaj pravi ‘naš stil života’.

photo : Benjamina Karić načelnica Sarajeva i pripadnica ‘zajedničkih oružanih snaga’ BiH Emela Mujanović, arhiv