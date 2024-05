NOVI BIZNIS REISOVOG SAVJETNIKA – ‘NAKBA’: Savjetnik Reisa Kavazovića Cerić Mustafa zvani ‘Hižaslav’ pretumbao svoj patent ‘srebrenički cvijet’ u cvijet Palestine

‘Hižaslav’ Mustafa Cerić ima ideja, evo ga opet u akciji. Svoj patent i autorsko pravo njegove i firme hanume Azre – Srebrenički svijet, sa kojim je preko kostiju žrtava genocida Srebrenice namlatio lovu, pretumbao je i prilagodio trenutku : osmislio iz iste radionice ‘NAKBA cvijetak’ i označio novi bismillah biznis.

Kao što znamo, ‘srebrenički cvijet’ se još po tužbama tužitelja Cerića vuče po sudovima gdje ovaj akademik Zukorlića iz Novog Pazara hoće po svaku cijenu zabraniti filigranima, zlatarama i suvenirnicama izradu i distribuciju bilo čega što podsjeća na ‘cvijetak zanovijetak’ Mustafe Cerića. U međuvremenu, i decenijama, ovaj simbol Srebrenice i Potočara se kači na revere i ‘dila’. Jednom će davno Ćamil Duraković reći kako je ‘Hižaslav’ namlatio lovu na ovom ‘patentu’ prodajući ga po 5 KM po komadu, a znalo se, rekao je tada Ćamil ‘dogoditi da Cerić podijeli’ i do 10.000 cvijetića samo u Potočarima’. Pa računaj!

Sada se ‘Hižaslav’ dosjetio Palestine, pa iz iste radionice u njegovom vlasništvu i supruge lansirao novi cvijetak u znaku palestinske ‘Nakbe’. Pretumbao je srebrenički i izradio palestinski cvijetić u četiri boje palestinske zastave: crnu, crvenu, zelenu i bijelu. A onda je dodao i tri lista sa po pet latica, da dođe do broja 15 i do ‘Nakbe’.

‘Nakba’ je, podsjećamo, simbol palestinske katastrofe i nesreće i svake godine 15. maja se Palestinci prisjećaju 15. maja 1948. godine, kada je Izrael odlukom UNa postao država ‘na palestinskoj zemlji’, od kada ‘traje protjerivanje i ubijanje Palestinaca’. Pa kad se već nisu dosjetili Palestinci, evo ima ko da brine o njima, ‘Hižaslav’ se potrudio, i od sada pa u buduće kačiće se cvijet Palestine uz cvijet Srebrenice. O cijeni nećemo, nije fino ni moralno, vjerovatno to ‘Hižaslav’ čini iz muslimanskog i bratskog domoljublja, nešto slično kao i sa srebreničkim cvijetom.

Još, Mustafa predlaže da se ovaj biznis potvrdi i odlukom iz Potočara, gdje bi se po njemu trebalo svakog 15. maja u Potočarima održavati sjećanje na ‘Nakbu’ i Palestinu. Kako će ovaj novi biznis cvjetati ostaje da se vidi, no čini se da iz Potočara neće dobiti takvu saglasnost. Naime, direktor groblja u Potočarima Emir Suljagić je, da bi dobio naklonost Amerike odmah poslije 07. Oktobra prošle godine i napada Hamasa na Izrael objavio da osuđuje ovaj teroristički napad i da podržava Izrael, zbog čega je Amerika glavni organizator i sponzor Rezolucije o Srebrenici UNa koja se očekuje krajem mjeseca a američki ambasador u BiH je svaki dan ili kod Reisa ili u Potočarima, dok je Reis Kavazović tragom te izjave Suljagića u Potočarima pridobio podršku Svjetskog Jevrejskog Kongresa i njegovog bivšeg podpredsjednika Menachem Rosensaft-a. Kojom su Menachem i Kavazović januara ove godine potpisali ‘Inicijativu’ u Potočarima kojom Reis priznaje izraelski a Jevrejski Kongres ‘srebrenički holokaust’.

Srebrenički cvijetić ‘Hižaslav’ je dijelio nemilice i gdje se stigne, prodavao se osim suvenirnice na ulasku u Potočare i poštom, narudžbom, ‘Hižaslav’ ga je svojim putešestvijama kačio čak i tamo gdje mu nikako nije mjesto, dok su ovaj cvijet bošnjački političari kačili i onda i sada, uslikati se bez njega na reveru je ravno vjerskoj i nacionalnoj sramoti. Tako je ovaj simbol genocida završio i na reveru poznatog teroriste, predsjednika Čečenije Ramzana Kadirova 30. 03.2019, gdje je o trošku i po pozivu boravio na rođendanskoj fešti ‘brata’ i prijatelja – ‘brat’ Mustafa. Kako je Kadirov poznati teroristički borac i čuvar Putina, ovaj potez ‘Hižaslava’ je okarakterisan i kao podrška ruskom predsjedniku, međutim to nije uticalo na Kavazovića, on je zadržao savjetnika Cerića a samo se malo ‘ogradio’ od njegovog kačenja cvijeća teroristi. Onako, politički. ‘On je to uradio u svoje ime a ne u ime Islamske Zajednice BiH’.

Računica ‘Hižaslava’ je jasna. Njegovom trgovinom i distribucijom pojeftino je srebrenički, valjalo je naći drugi cvijetak za zaradu. I eto, stigla nam ‘Nakba’.

Za javnost, ovaj palestinski cvijet je kao i srebrenički, iz radionice ‘nevladine udruge Gračaničke kere’. I to nema nikakve veze sa Cerićem, osim što je on vlasnik patenta i poduzeća skupa sa suprugom, i glavni distributer i finansijski menadžer.

photo : ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić kači cvijet Srebrenice čečenskom predsjedniku Kadirovu, u okviru – cvijet Palestine ‘Nakba’, arhiv