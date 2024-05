JA TEBI, TI MENI, DRŽAVI BRUKA : Imali smo bisernu SDA Biseru Turković i njeno porodično stablo ambasadora i diplomata (ona, zet Hrle Haris, sin Ali), onda smo dobili Abddulaha Skaku (SDP Denis Bećirović) pa je uhapšen i na ‘ho-ruk’ razriješen, slično je završio i bh ambasador Senaid Memić pulen Bećirovića, imali smo i Jordanca bh ambasadora pa je zbog afere sa švercom whiskija frcio iz ambasadorske stolice u Jordanu (Samer Rešidat, DF stranka), šta fali Turčinu (Fatih Kol, SNSD) počasnom bh kozulu koji je još u prednosti : osumnjičen je za pranje novca u aferi ‘crna kravata-2′ ali je ‘samo počasni’, nije onaj ‘regularni konzul’.

– Samo je naivne i budale iznenadila vijest kako je Željka Cvijanović po ‘hitnom postupku’ sazvala sjednicu bh troglavog nacionalističkog vrhovnog zakonodavnog i parazitskog tijela koje se odaziva na ime BH Predsjedništvo da bi zatražila razriješenje počasnog bh konzula u državi Panama, Turčina Fatiha Kola.

Pa neće valjda hitno raspravljati o sigurnosti u državi ili o kakvom drugom bezveznom problemčiću.

I ne treba očekivati ništa drugo nego obavijest da će ovaj naš diplomata stranac biti razriješen, slično je uradio i Denis Bećirović kod izbora i ‘razriješenja po hitnom postupku’ nakon što je istraga za korupciju i zloupotrebe uveliko odmakla u ‘slučaju’ još hitnijeg imenovanja Bećirovićevih kadrova po želji SDA mafije Abdulaha Skake i Senaida Memića.

* Ne bi Željka Cvijanović požurila da je nisu zatekli novinski tekstovi o istrazi kartela Tito i Dino u BiH u već izvikanoj operaciji kodnog imena ‘Crna kravata-2 (Black Tie-2) iz kojih je članica bh Predsjedništva ‘iz reda srpskog naroda’ saznala da je Turčin Fatih Kol osumnjičen za milionske iznose paranja novca od kartela i droge, još bi on nas ‘počasno predstavljao’ ali novine i mediji su je pretekli.

Sr(t)anje u bh diplomatiji inače nije od jučer, ova ‘farma’ u vrhu reality show programa ‘Zvezde bh diplomatije’ se prikazuje 24 sata već decenijama i trajaće još jer ljudi vole ‘hljeba i igara’ i navijanja, i ne treba se uopšte pitati otkud, kako i zašto Turčin da predstavlja bh državu u diplomatiji, i to još tip koji je pod istragom. To je u BiH normala, uostalom uz narko kartel Dino i Tito se veže i ime ministra VP Dine Konakovića, što bi onda čudo bilo povezivanje Turčina koji je ‘samo počasni konzul’. Više je za čudo činjenica da je ovaj lik imenovan za konzula u državi Panami, oazi droge i kartela, upravo ono što se u istrazi stavlja kao osnov sumnje ‘počasnom’.

* Još je zanimljivije da je po poznatom sistemu ‘ja tebi, ti meni’, odnosno mi će mo ‘vašeg’ a vi ‘našeg’ ambasadora ili konzula potvrditi i ‘mirna Bosna’ i još mirnije Predsjedništvo, Turčin Fatih imenovan po prijedlogu SNSDa i Želje Cvijanovića a na insistiranje SNSD pulena Staše Košarca ministra. Po ustaljenom metodu tako imamo permanentnu bruku i sramotu države ali izbor diplomatije ostaje konstanta. Ko vas jebe narode, tražili ste, eto vam ih.

* Fatih Kol, navodno ‘biznisman’ nije prvi stranac u bh diplomatiji. Imali smo bh ambasadora i Jordanca (Samer Rešidat, kandidat DF Željka Komšića) također ‘poznatog biznismena’ i stručnajka za turizam, koji je pored ambasadorske stolice gurao fotelje ihahah. Od ministra Kantona Sarajevo i poslanika u bh Parlamentu dogurao je fotelju do bh ambasade u Jordanu odakle je ‘po hitnom postupku’ smijenjen kada je pukla afera sa ševrcom whiskija u ovoj državi, u jednom rizičnom ali veoma isplativom biznisu. A raja se pita kako to Željko Komšić voli kapljicu. Pa, fino, ima se, ‘more’ se.

* Rodbinske veze, podobnost vjeri i partiji i političke igrice su glavni aduti u odabiru naših diplomata. Vidjeli smo kako je to maestralno radila baka Bisera, pa odradio Denis Bećirović-druga po redu najveća politička ubleha i podvala poslije Komšića sa imenovanjem pa razriješenjem Skake i Memića te postavljenjem SDA ambasadora od Lagumdžije pa naniže, da ne spominjemo kompletno rođačko-porodičo stablo Bisere Turković i ‘ogranke’ krvne veze, pomenimo samo sina Alija u konzulatu države Katar i zeta Harisa Hrlu vječitog ambasadora.

* Ako članove bh Predsjedništa iko ikada upita kako i zašto se ovakve poslastice događaju, imaju oni objašnjenja. Reći će da su imali ‘sve provjere’ za kandidate i krivicu svaliti na organe za provjere. A tamo, u tim organima, veći hrkljuš nego u Predsjedništvu. Pogledajte samo ‘strukturu’ obavještajne službe OSA čiji direktor je u kućnom pritvoru, ili istorijat ministara sigurnosti. Od Nešića sadašnjeg za kojeg se po medijima naglaba i o njegovoj diplomi i o sprezi sa drogom gdje primat dobivaju više njegova tri prsta, pa u prošlosti do Selme Cikotića koji se sada vuče po sudovima sa dvije optužnice, Mektića koji također čeka istragu ili Radončića koji je bio u zatvoru, i sve će vam bit jasno. Da i ne spominjem Ramu Isaka i njegov ‘šehidluk’ i primitivni barbarizam. Za čije nestašluke je javno svu odgovornost po ugledu na Aleksandra Vučića preuzeo Dino Konaković u sklapanju evropske vlasti na državnom nivou.

I od Sudova i tužilaštva u ovim ‘provjerama’ ne treba očekivati bogzna kakve ocjene i pomoć. Predsjednik Suda BiH Debevec je u istrazi i pred optuženjem, a po izvještaju za Parlament u Tužilaštvu je vođeno i još se vodi 121 postupaka protiv sudija i tužilaca za korupciju i zloupotrebe, u kojima je većina završila sa ‘kažnjavanjem’ na plati, smanjenjem do 10 % ili ‘premještajem’. Sad si bio glavni a od sada te ‘kažnjavamo’ pa si samo ‘obični’ tužilac. Mnogi sudski sporovi protiv tužilaca se vuku već godinama a optuženi primaju punu platu i uživaju, kao onaj glavni tužilac Goran Salihović. Čija je optužnica sa par miliona spala na par hiljada KMa ‘za korištenje službene kartice’, i to još ‘nije dokazano’ evo već treća godina.

* Dakle, nema druge nego je i ova bruka na ‘farmi Predsedništvo’ klasično ‘pakovanje’ medija, kako je Dino Konaković ministar VP nazvao dovođenje njegove ličnosti i djelovanja u vezi sa narko kartelom i kumom Memijom. Uz ‘pakovanje’ je završio funkciju predsjednika svih sudija i tužilaštava BiH (VSTV) i ‘potkovani’ Tegeltija, koji čeka agreman kod vlasti Hrvatske, on uskoro postaje po želji Predsjedništva nekakav konzul. Čime se potvrđuje da bh diplomatija postaje utočište za kriminalce ili osumnjičene face. Za sve ima rješenja, samo ga treba pronaći.

‘Pakovanje’ su i silne afere i tuče po amabasadama i konzulatima koje agilni Konaković gura pod tepih pričom o EU i podmetanjima, a vidjeli smo, jer su sami objavili kako to izgleda u stvarnosti. Pokazale su nam to naše diplomatske bitange u Jordanu prošle godine (Satko Bitanga, ministar savjetnik kojem je to baš pravo prezime ne zajebavamo nikoga i Nenad Škipina, savjetnik), pa opet ništa, valja nama živjeti i durati bitange koje su se potukle zbog viza Arapima i uzete love za takve vize kojoj se gubi trag. Čak i imenovanje sina ratnog generala Sefera Halilovića Semira za bh ambasadora u Kataru iako je pod istragom za zloupotrebe u njegovom fantomskom udruženju za pomoć optuženim bošnjačkim generalima za ratne zločine, također je ‘pakovanje’ jer šta su milioni naspram pomoći našim ratnim zločincima, a što je Predsjedništvo po prijedlogu Bećirovića i po dogovoru sa jaranima aminovalo. Dosadne tužilačke spise ne čita prezauzeto Predsjednišvo niti ih zanimaju sudske arhive. Zato su oni naši rotirajući favoriti naše ‘Farme’.

Dobivaju platu sam zato jer ih gledamo 24 sata, ono što rade se ne ocjenjuje.

A mi volimo gledati.

photo : osumnjičeni počasni bh konzul u Panami Turčin Fatih Kol, arhiv